Nicolás Mayoraz: "El cuestionamiento al proyecto de ESI es ideológico, no religioso"

El presidente del bloque Somos Vida y Familia entiende que hubiera podido acordar un texto "pero debieron haber limitado la pretensión de que el Estado reemplace a los padres". No le extraña la postura socialista pero sí la de la bancada justicialista.

"El mío es un cuestionamiento a la ideología que subyace al proyecto de ley de Educación Sexual Integral (ESI) que se votó. Aclaro que no es ninguna originalidad argentina ni santafesina, es una corriente mundial". Nicolás Mayoraz es abogado y presidente del bloque de diputados "Somos Vida y Familia". En la sesión virtual de Diputados durante 25 minutos cuestionó el dictamen de mayoría y fundamentó el de minoría que impulsó su sector. "Mi diferencia con el proyecto no es religiosa, es ideológica" insiste ante El Litoral. "No hace falta hablar de religión para hablar de ESI; mi argumentación no tiene nada de religioso" acota, sabedor del prejuicio que existe hacia el bloque que conduce donde él y su par Armas Bellavi son católicos militantes mientras que Walter Ghione y Juan Argañaraz evangelistas.

- ¿Cuál es la diferencia con el texto votado?

- El mío es un cuestionamiento a la ideología que subyace a este proyecto que no es originalidad argentina ni santafesina, es una corriente mundial que se nutre de distintas corrientes: el marxismo donde (Karl) Marx y (Frederic) Engels hablan de que hay que eliminar a la familia porque es la que perpetua el modelo capitalista y lo transmite de padres a hijos; la escuela sicoanalítica de Viena, la de Fráncfort; y más recientemente Shulamith Firestone que llama a romper con todo el concepto de sexo, el tabú sexual y que la liberación debe ser completa. En su libro plantea que hay que destruir todas las categorías: hombre - mujer; niño - adulto. La sexualidad libre liga a niño con adultos y por eso mencioné la pedofilia. En este modelo de ley que propone como derecho la libre asociación sexual, vale todo y si vale todo vale pedofilia, necrofilia, zoofilia, cualquier cosa. Sino tiene que haber una valoración moral, porqué nos vamos a tener que escandalizar con el incesto, por ejemplo, que lo plantea esta autora y con la misma pedofilia; si todo vale, si no hay límites.

El que quiere tener esas valoraciones, esa vida sexual, que lo haga, pero que no afecte la integridad de los derechos de terceros . No me lo pueden imponer desde la escuela. La escuela debe ser neutral en esto y tiene que respetar las valoraciones de todos y no imponer una. La educación sexual hoy no es científica, es subjetiva "es lo que yo pienso de algo". La matemática es una ciencia exacta. En la educación sexual hay valoraciones subjetivas porque yo dijo si una conducta está bien o está mal y la enseño de determinada manera. Reclamo que los padres -primeros educadores de los hijos- son los que tienen derecho a exigir que no le enseñen determinada cuestión cuando es opinión, no ciencia.

- Usted se extrañó del voto favorable al proyecto de gran parte del arco político, excepto el socialismo

- Al socialismo le felicito, les reconozco la coherencia. Piensan una cosa, la sostienen y lo militan. No entiendo la postura del justicialismo. La doctrina justicialista está lejos de todo eso. La doctrina de Perón era la Tercera Posición, "ni yanquis ni marxistas"; "ni liberales ni comunistas". El pensamiento filosófico de Perón fijaba el equilibrio en los límites del Estado y uno de los límites claros es la familia. Por eso para Perón el tema de la familia era tan importante. No me cierran posiciones tan radicalizadas que no están en la doctrina de Perón.

- En el recinto, las jóvenes llevaron la voz favorable al proyecto

- El socialismo le dejó el micrófono a las mujeres. Si vamos a hablar de educación podemos hablar todos y si vamos a hablar de la educación de nuestros hijos es más natural que lo hagan padres y no mujeres desde un feminismo empoderado. El discurso termina siendo un discurso feminista. Esto me ratifica que es una ley ideologizada desde la corriente del feminismo más radicalizada. Se disfraza como algo liviano y no lo es. Que me expliquen ¿qué quiere decir el derecho a la libre asociación sexual en el texto?. Que me expliquen qué significa que "el Estado debe garantizar el derecho al placer sexual". Estoy de acuerdo al derecho al placer sexual, ¿pero el Estado? ¿Qué es esto?. Si no tiene placer sexual va a venir un funcionario público y lo hará tener placer. Es un disparate. La ley es un disparate pero es un muy propio de esta corriente ideológica donde la percepción de lo que uno tiene es lo que vale, no la realidad. No hay ningún límite. Esto dije en el discurso. Es una corriente de pensamiento tan respetable como la mía. El punto es cuando quieren imponerla.

¿Era imposible consensuar los proyectos?

- Era posible consensuar. Debieron haber limitado su pretensión de que el Estado reemplace a los padres. Está en los tratados de Derechos Humanos el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Hagamos un menú de opciones y a quien le guste la ideología de género y quieren que a sus hijos se las enseñen que lo hagan, pero al que no quiere que enseñen que haya alternativas, otros modelos de enseñanza de educación sexual que es lo que están teniendo escuelas privadas, confesionales y no confesionales. Hay un montón de modelos o programas de educación sexual que no se meten en la valoración de la conducta, se meten en lo que es el plano de la afectividad, el plano de los valores, las virtudes.

- En el Senado, el bloque del PJ tiene proyecto propio

- Lo he leído y tampoco lo comparto. Es volver a insistir con algo que no va con la matriz filosófica de nuestra Constitución que está alineada en un respeto a la familia, como organizadora de la sociedad y del Estado.

Ruptura en Somos Vida

La diputada Betina Florito informó que decidió conformar un bloque bajo el nombre Somos Vida Santa Fe. La legisladora integraba con Amalia Granata "Somos Vida" desde diciembre del año pasado. Informó que la decisión "de estrictas razones políticas" cuenta con el apoyo de dirigentes políticos, militantes, referentes sociales, profesionales, instituciones, vecinales y ONG's de distintos puntos de la provincia, vinculados políticamente al espacio desde hace ya más de seis años. En un comunicado precisó que "juntos seguiremos redoblando los esfuerzos, con responsabilidad, seriedad, generación de consensos, presencia, diálogo y estudios, que son los valores que seguirán marcando nuestro camino en pos de, con una mirada sensible, hacer escuchar la voz de los más vulnerables y de todos los santafesinos que hoy no se sienten representados por las estructuras partidarias tradicionales. Reafirmamos nuestra lucha en defensa de las dos vidas, el derecho del niño por nacer, militando desde el respeto, pero sin dejar de lado nuestras convicciones".