https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 18.10.2020

11:46

El periodista y escritor José Luis Pagés desarrolló “La piojera”, que marca su paso del formato del cuento a la novela corta. Narra la historia de un pueblo chico donde reinan el crimen y la corrupción y la resistencia de un grupo de testigos. “Fue como navegar en un lago, internarse en aguas profundas y dejarme llevar por la corriente”, contó el autor.

Literatura Desafiar la perversidad El periodista y escritor José Luis Pagés desarrolló “La piojera”, que marca su paso del formato del cuento a la novela corta. Narra la historia de un pueblo chico donde reinan el crimen y la corrupción y la resistencia de un grupo de testigos. “Fue como navegar en un lago, internarse en aguas profundas y dejarme llevar por la corriente”, contó el autor. El periodista y escritor José Luis Pagés desarrolló “La piojera”, que marca su paso del formato del cuento a la novela corta. Narra la historia de un pueblo chico donde reinan el crimen y la corrupción y la resistencia de un grupo de testigos. “Fue como navegar en un lago, internarse en aguas profundas y dejarme llevar por la corriente”, contó el autor.

El periodista y escritor José Luis Pagés, quien durante varias décadas se ocupó de las crónicas policiales en Diario El Litoral, editó “La Piojera”. Se trata de una novela corta que escribió a lo largo de un año, entre los meses de julio de 2018 y julio de 2019. El volumen se imprimió en Rosario a través de Flor de Loto Ediciones y tiene una portada bella y sugerente: una acuarela de río de la artista plástica Susana Sabaté. La editorial, cabe recordarlo, es la misma que imprimió “Policiales”, una selección de relatos que Pagés desarrolló a partir de una serie de sucesos santafesinos producidos a comienzos y mediados del siglo XX.

En “La Piojera”, donde José Luis pone su vasto oficio con la palabra al servicio del relato, no fue su primer intento de escribir una novela. “Lo hice en otras oportunidades, incluso desarrollé una a partir de la asociación de distintos casos policiales ocurridos en Santa Fe. Pero el resultado me decepcionó. No me sentí identificado con ella. No me pareció que fuera mía. Mi lugar es el cuento, pensé y abandoné la idea”, contó al evocar el proceso.

“No obstante -agregó- siempre sentí que me debía esa experiencia. Dejar la comodidad del relato breve es como navegar en un lago para internarse en aguas profundas y dejarse llevar por la corriente. Y creo que esta vez lo conseguí. Fue como una llamada y allá fui, a la mar ignota y encontré la novela, corta, pero novela al fin”.

Un andamiaje que cae

En “La piojera”, posiblemente influido por su trabajo de muchos años como periodista consagrado al seguimiento de los hechos policiales resonantes de la ciudad de Santa Fe y la región, Pagés cuenta el lado oscuro de la historia de un pueblito santafesino, no más grande ni demasiado diferente que cualquier otro.

“Es un lugar no determinado de la costa donde una banda delictiva se adueñó de todo al punto que sus habitantes perdieron la libertad y viven aislados del mundo”, explicó el autor. Todo parece violento y desmesurado en la ficción, pero si se mira bien nunca es tan terrible ni fantástico como lo es nuestra realidad de todos los días”, aseguró.

Los personajes que se van integrando en la trama esbozada por José Luis Pagés, en su mayoría viven de negocios oscuros y si no son delincuentes se acomodan a vivir como ellos quieren, conformes o resignados. “Pero un día un loco asesino desacomoda el cuadro y el andamiaje que armó la corrupción”, señaló el escritor.

A partir de allí, el andamiaje se desmorona de un momento a otro. “Malos policías, falsos médicos, funcionarios corruptos quedan expuestos a causa de una feroz interna que los enfrenta como consecuencia de las acciones desafortunadas de un sicario contratado para ejecutar los planes de todos ellos”, detalló Pagés.

“El nudo dramático de la historia gira alrededor de la resistencia que un puñado de testigos liderados por un agente encubierto ofrece a una banda mixta en la que forman funcionarios corruptos y perversos asociados a crueles asesinos, de todas las especies”, finalizó.

Obra

La inclinación de Pagés hacia la literatura lleva muchísimos años y se desarrolló, en buena parte, en paralelo a su labor periodística que se desarrolló en El Litoral y en otros medios de comunicación. “Fidelia y otros cuentos” (1976), “El hombre de los perros dálmata” (1985), “Todos los jueves” (1993) y “El viejo del agua” (2016) son algunas de ellas, a las cuales se suma “Policiales” (2017) y ahora “La piojera”.