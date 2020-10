Bolivia elige presidente: Arce y Mesa son los candidatos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

También se elegirán 36 senadores y 130 diputados, entre otros cargos, en un país que tuvo un año dramático que arrancó en octubre el año pasado.

Un total de 7.332.925 bolivianos están habilitados para elegir este domingo presidente y vicepresidente de su país y entre los candidatos principales están Luis Arce, ex ministro de Economía y hombre de confianza del mandatario nacional renunciante Evo Morales, y Carlos Mesa, ex jefe de Estado.

Asimismo, también se elegirán 36 senadores y 130 diputados, entre otros cargos, en un país que tuvo un año dramático que arrancó en octubre el año pasado.

En esa ocasión Morales fue reelecto, pero la oposición lanzó acusaciones de fraude que generaron incidentes y disturbios en varios puntos del país, los cuales derivaron en la renuncia del entonces hombre electo.

Posteriormente, se instaló un gobierno interino que no fue reconocido por algunos países de Sudamérica, entre ellos la Argentina a partir de la asunción de Alberto Fernández el pasado 10 de diciembre.

De todas maneras, este domingo se confirmó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia no utilizará el sistema de resultados preliminares para el conteo de votos para no generar "incertidumbre" en la población y solo se trabajará con datos oficiales. Por lo tanto, el resultado de los comicios no se conocerá durante la noche del domingo.

El presidente del TSE, Salvador Romero, informó que "por responsabilidad con el país" se decidió no utilizar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), ya que no desean generar incertidumbre en los bolivianos en un "clima de alta polarización".

"El domingo en la noche no vamos a tener el resultado oficial y final. Esto nos va a tomar algunas horas adicionales y es importante que la ciudadanía tenga paciencia porque el resultado va a ser confiable, (aunque) un poco más lento", precisó Romero en una conferencia de prensa brindada en La Paz.

Además, sostuvo que la población puede estar presente en el recuento de votos, puede fotografiar el acta elaborada por los jurados electorales, mientras que los delegados políticos pueden tener una copia y los resultados en el sistema de cómputo podrán ser verificables acta por acta, incluyendo la fotografía del acta y la transcripción de los resultados.

"El objetivo del Tribunal Supremo Electoral es tener un cómputo que sea seguro para toda la ciudadanía, seguro para las organizaciones políticas en competencia y que los resultados sean confiables", señaló el presidente del órgano electoral.

Esta determinación generó críticas entre los allegados y del propio Morrales, quien en su cuenta en Twitter escribió: "Es altamente preocupante que el @TSEBolivia decida suspender el sistema Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) a horas de elecciones. Esta decisión de última hora despierta dudas sobre sus intenciones".

Por su parte, los veedores internacionales manifestaron su apoyo al TSE, mientras que la OEA, el Centro Carter y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) destacaron en un boletín que la medida "privilegia la certeza y busca evitar poner en riesgo la difusión correcta de los resultados".

En tanto, la Iglesia Católica, la Unión Europea y Naciones Unidas sostuvieron que el TSE "garantiza la difusión de resultados con certeza a través del sistema de cómputo oficial".

Según las encuestas, Arce es el favorito para imponerse en estas elecciones, con más del 44 por ciento de los votos, mientras que Mesa aparece con un 34 y el ex prefecto de Santa Cruz de la Sierra Luis Fernando Camacho le sigue con el 15 por ciento.