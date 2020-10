Italia: cuatro años de prisión por envenenarle el café a su compañera de trabajo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mariangela Cerrato, de 53 años, preparaba a diario los cafés del equipo de trabajo en una empresa de seguros de Bra (Piamonte). Al capuccino de su compañera Alice Bordon le echaba un ingrediente extra: benzodiazepina en polvo.

Una mujer ha sido condenada a cuatro años de cárcel en Italia después de probarse que durante nueve meses estuvo echando ansiolíticos en el cappuccino de una compañera de trabajo, con el objetivo de que cometiera errores y fuera despedida, tras enterarse de una posible reducción de personal en la empresa donde ambas se desempeñaban.

Según explicó el diario 'La Repubblica', los hechos ocurrieron entre octubre de 2017 y junio de 2018 en una agencia de seguros situada en Bra, a unos 60 kilómetros al sur de Turín. La mujer condenada echaba ansiolíticos en el cappuccino de su compañera de trabajo, que sufría somnolencia, lentitud de reflejos y otra serie de dolencias -que le provocaron incluso un accidente menor de tránsito-, que los expertos consultados durante la investigación atribuyeron a la ingesta masiva de estas sustancias.

Un juicio rápido celebrado en Asti, en el Piamonte italiano, ha condenado a Mariangela Cerrato, de 53 años, a cuatro años de prisión la trabajadora por estos hechos.

La victima acudió al médico y no lograron descubrir lo que le ocurría. pero ella comenzó a sospechar de que podía tener relación con el café, ya que los días que no iba a trabajar se sentía bien y no tenía los síntomas antes descritos y que estaban provocados por los ansiolíticos que le echaba su compañera de trabajo todas las mañanas.

La víctima había dejado de beber café en la oficina pero la condenada le "insistía", por lo que finalmente optó por fingir tomarlo y mandó un poco a analizar. "La droga induce fatiga, dolores de cabeza, mareos y dolores musculares y el ritmo de trabajo de mi clienta se desaceleró después de que bebió el capuchino", explicó Cristiano Burdese, abogado de la víctima, al diario 'La Stampa'.