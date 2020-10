https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mirada desde el sur El silencio de los corderos Está claro que los corderos son inocentes y van sin miedo al matadero. Algo de eso sucedió en Región Rosario. Estamos en un punto del que hay que retornar, pero nada es sencillo. Se puede, pero es difícil.

Rosario no es aquello donde trabajaba Jodie Foster y aquí el filme no los llamó corderos sino inocentes. Me refiero a esto: The Silence of the Lambs (El silencio de los corderos en España, y El silencio de los inocentes en Hispanoamérica) es una película estadounidense de 1991 de género thriller y terror. Fue dirigida por Jonathan Demme y presenta a Jodie Foster, Anthony Hopkins y Scott Glenn en los papeles principales. La película está basada en la novela homónima de Thomas Harris, escrita en 1988 como secuela de El dragón rojo (1981), del mismo autor, que relata la historia de Hannibal Lecter, un brillante psiquiatra y a la vez asesino en serie y caníbal.

La cinta cuenta la historia de Clarice Starling, una joven detective en formación del FBI quien busca la ayuda del Doctor Lecter, con el objetivo de aprisionar a otro asesino en serie conocido como «Buffalo Bill».

La metáfora de los corderos, gritando suavemente rumbo al matadero, es parte original de la trama (sicólogo/ asesino/ investigadora/ paciente) y cierra un cuadro que tiene un sentido en el filme y otro muy diferente en la vida real. Fue la primera película de terror que ganó un premio Oscar en Hollywood.

DEUDAS CHICAS Y OLVIDOS

"…Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés… se la cargás". Tango. Mano a Mano. Celedonio Esteban Flores. El negro Cele. Suena en el Palacio de Los Leones (la Municipalidad) y en el Palacio Vasallo (Concejo Municipal). Es risueño una ciudad tan proletaria con edificios calificados como "palacios". Una ciudad, cabe recordar, con un presupuesto en rojo. Así la dejó el socialismo.

Cuando se fue Mónica Haydée Fein, la nicoleña intendente socialista que, desde el 17 de Junio del 2019 supo que no sería senadora provincial y que, además, ayudó claramente al desastre: perdió la provincia estrepitosamente el socialismo, cuando se fue, se insiste, un manto de neblina, con ayudas silenciosas de muchos, dejó todo en pésimas y lo dicho, silenciosas condiciones. Llamativos silencios.

Es la Región Rosario (con Javkin /Perotti) la que debe resolver cuestiones elementales. Cuestiones de muy alto impacto o, si quiere, de grueso calibre, que nadie puede ignorar y que no aparecen por una meditada resolución, una premeditación. Remedar el silencio de los inocentes.

Mónica Fein escribió en su cuenta del pajarito: "Hoy es un día histórico para la ciudad! Avanzamos en la adjudicación del nuevo sistema de transporte, con una fuerte visión de futuro, pensando la movilidad para los próximos diez años, como no lo pudo hacer ninguna otra ciudad del país".

Parece un chiste, se inscribe en el juego del socialismo de Slogan y avisos, no ejecuciones reales de las obras. El socialismo no ha sido un chiste, comenzamos a darnos cuenta.

El periodista Gerber transcribe, sin que ningún socialista refute una línea, declaraciones del Intendente Javkin: "No puedo reventar un municipio por un sistema de transporte sin solución". Gerber aclara: "El cierre de este asunto es esta información: la mayoría de las bancadas no tiene mayores objeciones a este planteo de Javkin. Lo justifican. Incluso cuenta con el respaldo de las tres concejalas del socialismo, sin mediar autocrítica por lo actuado durante sus gestiones." Se insiste, el silencio de los socialistas no es, en este caso, el silencio de los inocentes de aquella película mencionada.

Se suma a la cuasi ilegal deuda por dineros adelantados fuera de la ley que Roberto Miguel autorizó y que, finalmente, acogotó a Rosario (debía pagarla, por cuasi ilegal pero real, antes de Julio de 2020) y obligó a Javkin a pedir un refinanciamiento de 4 años que Perotti le otorgó. Se suma al hospital soñado por Binner y del que nada se sabe si se terminará, porque Bonfatti y Lifschitz no lo consideraron prioridad, por tanto no lo consideraron necesario. La gran salud socialista rosarina ha sido (fue) un pacto público privado que el coronavirus dejó flojo de solidaridades y abundante en publicidades. La provincia pagaba lo bueno, no la ciudad. Silencioso tema, del que nadie dice una palabra.

POQUÍSIMOS POROTOS PROPIOS

Irízar, Carbajal y Ferrero; parece una línea media de equipo de fútbol, son los tres concejales socialistas sobre 28 que tiene Rosario.

El cantidad de concejales está creciendo en su número total después de aquella poda que realizó Esteban Borgonovo, hoy un silencioso, muy silencioso ministro político de Perotti. Aquella disminución resuelta por el hoy ministro Borgonovo fue calamitosa. Redujo el número de Concejales y no el presupuesto. Jueguito para la tribuna. Miedo.

El socialismo está, hoy, peor que el peronismo rosarino. Difícil retorno del PSP. Plan para concejales 2021. Una diputada provincial, una disputa interna y un augurio periodístico, ni aún con nombres fuertes lograrán, en el 2021, quitarle peso a Javkin que, rara cuestión de las ideologías, no es "pesepo" ni es "pejota" ni es "radicheta".

Los socialistas son lo que sostengo: amplísima minoría en la Región Rosario y apenas un punto en el país. Su centro ígneo es, definitivamente, la Cámara de Diputados y los miembros propios de ésa Cámara. Cuento solamente 8 casi "genéticamente" propios. Poco más. Alarde intelectual y fuertes aplausos ya que dominan a tanto radical y tanto independiente que silenciosos, pero claramente no peronistas, los siguen. Por algo será.

CALMA CHICHA Y DESCONCIERTO

El peronismo en Rosario parecería que no es gobierno provincial y nacional. Silencioso acontecimiento. En la ciudad que tiene como eje a Alejandra Rodenas de Llonch, vicegobernadora, a su señor esposo, Jorge Llonch, Ministro de Cultura, tal vez a su hijo como candidato a concejal en el 2021, donde tiene asiento territorial Agustín Rossi, domicilio la señora Ministra, doña María Eugenia Bielsa, domicilio el Ministro Roberto Sukerman, de donde salió el ministro Esteban Borgonovo, donde trabajaba, para medios claramente progresistas, el vocero del Gobernador, el rafaelino Leo Ricciardino, donde se desempeña como Concejala Norma López, candidata a senadora que enfrentó a Marcelo Lewandovski, ganador y ocupante de ése cargo, donde llega a declarar sobre humedales el Diputado Nacional (Frente para Todos, de la Cámpora) Marcos Cleri, de donde piensa obtener sus votos para la renovación, como el diputado mencionado, la senadora nacional Marilín Sacnun; el peronismo no tiene protagonismo.

El peronismo habla poco y nada. No es el protagonismo que se corresponde con los votos, los cargos, los domicilios. Uno entiende que el socialismo se calle, poco tiene para decir ante tanto desmanejo administrativo. Uno entiende que el radicalismo no se manifieste abiertamente para que no se enoje Lifschitz. Uno entiende. El peronismo, distraído, ni siquiera envía, mediante Pfeiffer, las cámaras a documentar el orgullo de sostener el BAR, el Banco de Alimentos Rosario, el ejemplo de Comunidad Organizada más importante de los últimos años.

