https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 20.10.2020 - Última actualización - 19:58

19:56

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Luminarias encendidas

MARIO

"Antes que nada, muchas gracias por la compañía. Estoy trabajando home-oficce desde hace varios meses y son de una gran ayuda, dado que el encierro a veces se torna difícil de sobrellevar. Pero es tiempo de actuar prudente y responsablemente para evitar contagios y propagación del virus. A colación de ello, del sentido de la responsabilidad y prudencia, les comento que las luces de la plaza Sylvestre Begnis, al sur de nuestra ciudad, aún continúan encendidas 24 horas. Con los preciosos días soleados que nos tocan, hace 24 días que están prendidas en forma ininterrumpida. Dado que los principales edificios públicos se ubican en la zona, por día pasan miles de personas y el problema no se soluciona. Imagino el malestar que genera para quienes ven reducidos sus ingresos por la pandemia, viendo este derroche totalmente innecesario. Ya lo he tomado como un desafío personal y estoy llamando todos los días a la Municipalidad al Tel. 0800-777-5000 / reclamo 48732, y la respuesta es que 'seguramente' hay un problema con la fotocélula, que prefieren tener las luces prendidas para que de noche no quede a oscuras, que han pasado el reclamo al sector correspondiente, etc. Entiendo la respuesta, pero no la velocidad de resolución (¡¡24 días!!). También llamé a la EPE, desde donde me comentaron que no pueden colaborar dado que depende de Alumbrado Público. He enviado mensajes al Sr. Jatón, intendente de la ciudad, al diario, al canal, a distintas radios para intentar despertar la iniciativa y derivar el problema al sector correspondiente para su resolución. Agradezco vuestra colaboración en el sentido de la difusión e información. Muchas gracias".

****

Falta de mantenimiento en Rincón

UNA LECTORA

"Soy propietaria en San José del Rincón y quiero decirle al respectivo señor intendente que es una vergüenza lo que es la ciudad: no levantan la basura, no arreglan las calles de tierra, no hay podas; es un desorden general. Es lamentable. Una ciudad tan hermosa, tan llena de historia, que esté tan abandonada. Supongo que debe ser porque se llenan de empleados y después no tienen quién haga los trabajos fuera de las oficinas. Gracias por este espacio".

****

Pandemia

MARIO PILO

"Como siempre, a lo largo de la historia, el sentido común de unos pocos termina imponiéndose con la contundencia y verdad relativa de los hechos, a los necios de la ideología oportunista: a) el Covid se mantendrá por años, es una gripe muy tóxica y contagiosa, que no parará ni aun con las lejanas vacunas. Entonces, o hacemos lo del avestruz o el caracol o convivimos con ella, con responsabiliad social y fundamentalmente cuidando la ecología frente al necio capitalismo tecnológico; b) entender el dolor humano: no se puede aislar por años a los seres queridos, a los ancianos, a los efectores de salud, fuerzas de seguridad y demás miembros de una colectividad asociativa; c) ser duro en las sanciones a los irresponsables, a quienes saben que propagarán o permitirán la propagación del virus; d) cuidar otra salud, la económica; lo hace el mundo, no Argentina y así nos va. La propia OMS lo dice ahora, que existe otra pandemia, que es la del hambre y de la pobreza. No se vuelve de la muerte, como dice el presidente, tampoco se vuelve de la pobreza familiar de los vivos, que no pueden esperar vacunas, si las hay, solo una buena gestión política".