Será la gran sorpresa de la lista de buena fe de Azconzábal

Zenón, el pibito de Unión que fue recomendado por el padre de Messi

Es categoría 2001 y llegó hace un par de años. Como no quedó en Newell's, un amigo de Jorge Messi llamó a un dirigente de Unión: "Les pido que lo vean a este correntino", le pidió. Lo recibió Marcelo Aranda y lo fichó; ahora el "Vasco" lo mete en el once titular.

Si el Tate entra en guerra..."este correntino le va a ayudar". El zurdo Kevin Zenón presentando credenciales, como si nada, ante Newell´s en el Coloso del Parque. Justo contra el club que no lo fichó y donde estuvo a prueba antes de Unión. Crédito: Gentileza



Por Dario Pignata SEGUIR Cuando este jueves el Club Atlético Unión presente la lista oficial de buena fe para la segunda ronda de la Copa Sudamericana en la misma Conmebol, sin dudas que la gran sorpresa será Kevin Zenón, este correntino, zurdazo y más que interesante desde los genes técnicos para jugar a la pelota y que es la gran apuesta de Juan Manuel Azconzábal. El simple hecho de marcar que estará en la lista de buena fe copera sin tener un contrato profesional firmado lo transforma en el hecho relevante, mucho más cuando sus chances concretas de ser titular. ¿Qué le llamó la atención al "Vasco"?: lo bien que juega a la pelota, con esa zurda prolija, este correntino de categoría 2001, que nació en Goya un 29 de julio. Dicen que, cada vez que puede, el reemplazante de Madelón mira a todos en el grupo de reserva: las paredes que hablan de Casasol indican que otro de los que pedirá pista en el Tate es Imanol Machuca (categoría 2000), visualizado por el área de captación en Rosario cuando estaba a punto de irse a Talleres. Tenés que leer Atento Unión: primero sortean la Sudamericana La historia no oficial de Kevin Zenón, la apuesta del "Vasco", tiene escenografía rosarina porque estaba probando en Newell's Old Boys junto a otros tres o cuatro correntinos. Lo real es que la "Lepra" se demoró en confirmar la pensión y firmar el acuerdo con Central de Goya, el club de su tierra natal. Entonces, las casualidades pasan a transformarse en causalidades. En Rosario, el mismo Jorge Messi (metido en cada rincón del mundo "leproso"), padre del "10" de Barcelona, le comentó a un amigo lo que estaba pasando. "Che, vos me dijiste que tenés un dirigente amigo en Unión de Santa Fe. Le podés pedir que prueben a este correntino, porque acá en Newell's no me dieron bolilla". El amigo de Messi padre activó su contacto en Unión (el conocido Marcelo Piazza) y Kevin Zenón llegó a Santa Fe. Quien lo recibió fue Marcelo Aranda, alguien que siendo entrenador de Atlético Pilar y Newell's de Mendoza al 4000 llegó a Unión en el 2012 por decisión de Nico Frutos como coordinador. Los primeros años, Aranda entrenó y formó arqueros (Papaleo, Peano, Sosa) hasta que hace tres años "Curly" Brasca, siempre vinculado al fútbol amateur y hoy vice de Luis Spahn, le comunicó la decisión: "Marcelo, vas a pasar al área de captación, por tu ojo para ver los chicos". Así, en esa nueva función, le tocó ver en la primera prueba a Kevin Zenón y le encantó la exquisitez técnica de su pegada con la pierna izquierda. Una vez con el visto bueno futbolístico, se fue hasta Goya para firmar y hablar con sus padres. De ese lote de correntinos que llegaron a probarse a Santa Fe hace un par de años, sólo quedó Kevin Zenón en el Tate. Lo más reciente es conocido: en medio de esta obsesión del "Vasco" por juntar y priorizar jugadores "con buen pie", Kevin Zenón se fue ganando un lugar en el nuevo Unión del "Vasco". Se le dio todo tan rápido (la pretemporada, las prácticas, los primeros amistosos) que estará inscripto en la lista de buena fe en la Copa Conmebol Sudamericana que no tiene contrato profesional firmado en AFA. "Podemos incluir a cualquier jugador fichado en Unión", explicaron desde López y Planes ante la consulta de este diario. Y en cuanto al primer contrato profesional, además del zurdo Kevin Zenón son varios los chicos que están bajo seguimiento y análisis, ya que también se debe definir en el mes de diciembre a los chicos que son categoría '99. Pero, sin dudas, la rareza será lo de este chico que mide 1,77 y que hubiera quedado postergado si finalmente llegaba el chileno Nicolás Peñailillo. "Ni bien llegó, Kevin se probó de volante por izquierda", recuerdan. Luego, fue utilizado tanto en inferiores como reserva de AFA en otras posiciones. Hasta que apareció en el radar del "Vasco", dejando en claro que podría ser el "3" con salida en una defensa zonal y/o el volante por izquierda en el novedoso 4-3-3 de Juan Manuel Azconzábal en el nuevo Unión. Falta muy poco para que se le cumpla "El sueño del Pibe", porque ya sea en la Copa Sudamericana o en el campeonato local de la AFA, el zurdo Kevin Zenón debutará oficialmente con la camiseta abastonada en rojo y blanco. La historia de un pibe más. En este caso, el pibito de Unión que llegó a Santa Fe recomendado por el propio padre de Lionel Messi. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

