Twitter modificó la forma de retuitear

Desde comenzada la pandemia las redes sociales, y Twitter en particular, se vieron en la necesidad de cambiar la forma en que sus usuarios interactuaban con la plataforma. Con las fake news propagándose al ritmo del nuevo virus, comenzaron a implementar entonces diversas opciones y configuraciones que permitieran a los usuarios identificar más fácilmente cuando una noticia era falsa.

Ahora, de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un nuevo cambio fue introducido para ayudar a prevenir el abuso y la difusión de información errónea, se trata de la opción de retuitear: al apretar el botón clásico de RT, Twitter mostrará el redactor para animarte a escribir algo sobre ese tuit antes de compartirlo.

Hey everyone, we made a temporary change to the Retweet function.



When you hit the Retweet button, you can either add a comment to Quote Tweet or leave it blank and hit the Retweet button. pic.twitter.com/SkkoqAqXsV