Declaran "Santafesino Ilustre" al profesor Carlos Catania

Por iniciativa de la concejala Laura Spina, en compañía con el Cine Club Santa Fe, el Honorable Concejo Municipal homenajeó al Profesor Carlos Catania, por considerarlo un embajador de nuestra cultura por el mundo.

El escritor, dramaturgo, director de teatro y actor de cine y teatro, Carlos Catania, fue distinguido este miércoles por los legisladores locales como “Santafesino Ilustre” durante un acto realizado en el Recinto del Concejo.

La distinción se otorgó al hombre que “desde muy joven abrazó el arte y lo llevó de la mano con un pensamiento crítico y comprometido” valoró la concejala y agregó: “Carlos, dijo en alguna nota que la literatura tal vez no vaya a salvar al ser humano, pero le puede dar conciencia. Por sus aportes a Santa Fe y a la conciencia humana, por haber dejado huella de nuestras calles, de nuestro río y personajes, es para mi un honor, en nombre de la ciudad, entregarte el reconocimiento de Santafesino Ilustre, con el acompañamiento de todos mis pares”.

Por su parte Catania expresó dos sinceros agradecimientos “por tan grande honor” como lo consideró. En primer lugar retribuyó al Concejo de la Municipalidad, a la concejala Spina y a Guilllermo Arch, como Director de Cine Club Santa Fe y como hijo de Carlos Arch, su director en varias películas y en segundo lugar, dedicó unas sentidas palabras a todas aquellas personas que lo acompañaron a lo largo de toda su carrera. “Siempre he pensado que al llegar al momento vital de la existencia como en el que me encuentro ahora, toda persona debe trazar una raya y hacer la suma de lo que ha hecho y agradecer el apoyo y también la crítica. En definitiva, un hombre es lo que hace” refirió.

También agradeció a su esposa, la Dra. Indiana Iterman, a quien le dedicó un mensaje especial: “Sin la colaboración y asesoramiento de mi esposa, que siempre me apoyó y me ayudó a conseguir metas que de otra manera no hubiera podido, tampoco estaría aquí”.

Antes de finalizar expresó su deseo de continuar trabajando a pesar de sus años y haciendo honor a su pluma dijo: “La desgracia de envejecer es que uno permanece joven”. Para dicho reconocimiento se congregaron en forma presencial y remota el presidente del Concejo Leandro González, concejales y concejalas, familiares, amigos y colegas y hubo discursos de Director Cine Club Santa Fe, Guillermo Arch, del dramaturgo, actor y director santafesino Adrián Airaldo, de la integrante de la Comisión de la Biblioteca Popular Centro Rivadavia y del Taller Literario Hugo Nicola de San Carlos Centro, Marta Casalengo, de la actriz santafesina Graciela Martínez y del escritor y periodista Carlos Roberto Morán.

Su trayectoria

Como fundador del teatro independiente llamado Teatro de los 21 recorrió todos los países de Centroamérica representando piezas teatrales y difundiendo obras literarias y pinturas de artistas santafesinos. Estas giras le abrieron las puertas en países como México, Guatemala y Costa Rica. Ha dirigido y actuado en toda Latinoamérica más de veinte obras, algunas de su autoría. Contratado como actor por productoras alemanas de cine, realizó seis películas, habiendo protagonizado en Nicaragua La insurrección, bajo la dirección de Peter Lilienthal.

Es autor de teatro de obras como Pobre Mariposa, Tres en el Centro de la Tierra, El terremoto, Revolución a Rolando, El Vagabundo y La Rosa, La Nube en la alcantarilla y otras. También es autor de los libros originales de las películas Así habló el señor Nuñez, Música de Laura y Ciudad sin luz, rodeadas en Santa Fe, de las que fue protagonista.

En cuanto a su obra literaria, está constituida por cuentos, ensayos y un libro de conversaciones con Ernesto Sábato, antologías, las novelas El Pintadedos y Las Varonesas, censurada esta última por la dictadura militar, luego editada en Barcelona en 1978 y posteriormente, hace pocos años, reeditada en el país. Una obra elogiada por grandes escritores y críticos literarios, siendo un orgullo para las letras de la ciudad.

Fue creador durante años de programas culturales en televisión, invitado como escritor a numerosos congresos en distintos países de América y en España junto a escritores como Galeano, Rulfo, Di Benedetto, Gastón Gori, Julio Cortázar entre otros.

Hoy, con sus 89 años, es un ejemplo de vida, de dedicación, de incansable lucha por la difusión del arte. “Por su importante trayectoria y compromiso, ha demostrado ser un baluarte del arte y la cultura de nuestra comunidad llenándonos de orgullo por ser una personalidad que nos representa no sólo en la ciudad, sino también en toda la provincia y el país entero” finalizó Spina.