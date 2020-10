Colón lleva suplentes ante los titulares de Kudelka

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se jugará un solo partido, dividido en dos tiempos de 40 minutos cada uno, en el Coloso del Parque Independencia contra Newell's. En el mejor de los casos, jugarían el "Pulga" Rodríguez y Lucas Viatri en la ofensiva.

Más allá que el compromiso está formalmente aceptado, no se entiende demasiado el sí de Colón para un amistoso donde la idea del local (Newell's Old Boys de Rosario) es poner "todo" y la condición del visitante (o sea del "Barba") es ir con un solo equipo, jugar un solo partido y llevar "jugadores alternativos" o relevos. Igualmente, la mayoría de los medios rosarinos ponen en dudas el Newell's Old Boys de Rosario-Colón de este sábado "por las condiciones del tiempo". Si no pasa nada raro, debiera jugarse en el Coloso del Parque Independencia, sin TV de ningún tipo y desde las 10 de la mañana de este sábado con dos tiempos de 40 minutos cada uno.

Más allá que el compromiso está formalmente aceptado, no se entiende demasiado el sí de Colón para un amistoso donde la idea del local (Newell's Old Boys de Rosario) es poner "todo" y la condición del visitante (o sea del "Barba") es ir con un solo equipo, jugar un solo partido y llevar "jugadores alternativos" o relevos. Igualmente, la mayoría de los medios rosarinos ponen en dudas el Newell's Old Boys de Rosario-Colón de este sábado "por las condiciones del tiempo". Si no pasa nada raro, debiera jugarse en el Coloso del Parque Independencia, sin TV de ningún tipo y desde las 10 de la mañana de este sábado con dos tiempos de 40 minutos cada uno.

El listado de jugadores citados para viajar a Rosario es el siguiente: Burián y Hass, arqueros; Garcés, Nardelli, Vigo, Meza, Conrado Ibarra, Escobar y Delgado (defensores); Goez, Stefano Moreyra, Farias, Aaron Martinez, Pierotti, Farioli, Guille Gozálvez y Bernardi (todocampistas); Lucas Viatri y "Pulga" Rodríguez (delanteros).

Así, luego de golear a Rosario Central 4 a 1 y meterle otros tres (3 a 1) a "La Crema" de Atlético Rafaela y en el marco de "no necesitar tantos amistosos", el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez le dio el sí a Frank Darío Kudelka para ir a Rosario. Las rarezas, por llamarlo de alguna manera, se repitieron en los dos lados: desde Rosario, la "Lepra" exigió que "no fuera televisado, ni por TNT Sports ni por ninguna de las plataformas del club". Y desde Santa Fe, Colón dio el sí, "pero vamos en un solo micro y jugamos un solo partido de dos tiempos con 40 minutos cada uno".

"El pronóstico meteorológico anticipa que la mañana de hoy y la de mañana puede ser con tormentas y mucha agua. Por eso, los amistosos programados para cerrar la pretemporada de Newell's aparecen con signos de interrogación. Sobre todo el de hoy ante Central Córdoba en Bella Vista, que puede cancelarse sin que perjudique a nadie, porque es un rival de la ciudad. En cambio el de mañana frente a Colón es posible que igual se realice, pero habrá que estar atento al clima. Por lo pronto, Kudelka apuesta por el equipo alternativo ante los charrúas y el principal frente a los sabaleros. Ambos, desde las 10", informaba este viernes el diario "La Capital" de Rosario.

Como se sabe, Kudelka hizo mover al equipo alternativo ante Central Córdoba, que por cierto se presenta muy precariamente. Es que su técnico, Marcelo Vaquero, hace poco está entrenando con un plantel muy reducido y será el primer enfrentamiento, mientras que los rojinegros llevan varios. Por supuesto, los que Kudelka reservará para enfrentar a Colón no estarán hoy, a menos que tenga variantes preestablecidas. Sí es más probable que alguno que juegue esta mañana llegue a ser suplente antes los sabaleros. Cualquiera sea la cuestión, los que seguramente no estarán en el campo de juego serán los futbolistas que presentaron molestias en los últimos días y que son demasiado importantes para arriesgarlos: Ignacio Scocco y Julián Fernández.

Los dos, más Mauro Formica que se recupera de una segunda lesión muscular en la pretemporada, continuaron ayer trabajando en forma diferenciada y no sería lógico pensar que Kudelka los arriesgará. Por eso, lo más probable es que en la formación ante Colón aparezca Enzo Cabrera por Nacho y Jerónimo Cacciabue o Mateo Maccari por Fernández.

Ante Colón, este sábado a las 10, Newell's iría con Aguerre; Gabrielli, Fontanini, Gentiletti y Bittolo; Pablo Pérez, Cacciabue/Maccari y Moreno; Palacios, Cabrera y Maxi Rodríguez. Y hoy el once que puso hoy en el Centro Griffa ante Central Córdoba fue: Macagno; Nadalin, Guanini, Mansilla, Calderara; Sforza, Calcaterra, Cacciabue; González, Cabrera y Sordo.

En lo que hace a un posible once sabalero, la idea de Eduardo Domínguez es plantar un equipo con elementos alternativos y no con los supuestos titulares. "El objetivo es que jugadores como el Pulga, Viatri y Brian Fernández puedan sumar minutos para tener rodaje en el cruce amistoso ante Newell's", confiaron a El Litoral. Lo que sí está claro es que, esperando el fixture de días y horarios de AFA, será el último ensayo para los dos. Para los titulares de Newell's y para los suplentes del "Barba" Domínguez en Colón.