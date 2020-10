https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No habrá desalojo en el campo de los Etchevehere

El juez de La Paz, Raúl Flores, no hizo lugar a la cautelar presentada por el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere y convocó a los hermanos a negociar un acuerdo pacífico.

Campolitoral | campo@ellitoral.com El juez subrogante de La Paz Raúl Flores no hizo lugar a la cautelar presentada por el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere y convocó a los hermanos a negociar un acuerdo pacífico para solucionar la controversia que se generó tras la ocupación de un grupo de integrantes del Proyecto Artigas del campo Casa Nueva junto a Dolores Etchevehere, hermana del también ex presidente de la Sociedad Rural Argentina. Tras varios días de gestiones en sede judicial y 48hs de vigilia de productores en la puerta del establecimiento, el magistrado falló en contra del desalojo que esperaban la madre y los hermanos de Dolores, así como los cientos de manifestantes que se instalaron “en defensa de la propiedad privada y la Constitución Nacional”. Dolores Etchevehere "probó en la audiencia que fue declarada también heredera" de los predios, según afirmó el juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores, en su resolución conocida este mediodía. En el fallo, el magistrado remarcó que el ingreso al predio fue "pacífico y sin violencia" y que la denuncia contraria no indicó ni probó "un hecho violento más que el número de personas" presentes. El predio Casa Nueva, ubicado sobre la ruta provincial 48, en el acceso a la localidad de Santa Elena, en el noroeste entrerriano, entró en disputa entre Dolores Etchevehere y su familia, entre ellos el exministro de Agroindustria del gobierno de Cambiemos Luis Etchevehere. Dolores busca ceder parte de ese predio para el desarrollo de una iniciativa denominada Proyecto Artigas, que lleva adelante un modelo agrario sostenible llevado a cabo por un grupo de campesinos sin tierra, activistas y organizaciones ambientales en esa provincia. Contanos lo que pasa en tu campo Mostranos con fotos o videos cómo es tu planteo productivo; comentanos lo que pasa en tu zona o denunciá si estás sufriendo algún problema. Hacelo por Whatsapp al(+54)(342)4082678. Más noticias en Más noticias en Campolitoral