Línea directa

Falta de alumbrado

UNA VECINA

"En la cuadra de Salvador del Carril 2000 a 2100 en Barrio Sargento Cabral, hace 3 meses que se quemaron más de 3 luminarias del alumbrado. A la noche hay una oscuridad que impresiona, mucho más por la inseguridad. La mayoría de los vecinos hablamos a la Municipalidad, a Alumbrado Público, y hasta el momento no hubo respuesta alguna. Además, en la cuadra está la Comisaría 5a. que nos cuida, pero sabemos que la oscuridad es una gran oportunidad para los robos. Por favor: a quien le corresponda la reparación y colocación de nuevas luminarias en la zona que lo realicen pronto; estamos cansados de vivir en la oscuridad. Gracias al diario por publicar siempre las cartas de los lectores".

Corruptos

ALELIO BENÍTEZ DE GUADALUPE OESTE

"Quería hacer referencia al señor Brieva: ya en el gobierno anterior decía barbaridades y con lo que dijo el otro día, ofende hasta a su propio público. Quien defiende a corruptos es corrupto".

Una poesía para mamá

TERESITA DEL NIÑO JESÚS BARROS

"En este mes de la Madre, quiero compartir este poema: Madre querida: sos el sol de vida / tus encantos, tus besos y tu ternura / siempre me acompañaron / en todas las etapas de la vida. // Sos la luz que hoy / ilumina mi camino. // Feliz día, feliz mes mamá, a las madres del mundo.

Deuda

UN LECTOR

"El ex intendente Corral dejó la ciudad con una deuda de casi $ 2.000 millones. Increíble, pero es así. ¿Qué hubo, corrupción, mala administración, o ambas? Esto ocurrió mientras el Concejo Deliberante miraba para otro lado y le permitió a Corral, hacer despilfarros con los dineros públicos, que pagamos todos nosotros. Entonces, el Concejo Deliberante tiene que ponerse los pantalones largos y llevar este tema a la Justicia. No puede ser que hayamos gastado esa friolera de millones para nada, para poner florcitas en bulevar. De paso les pregunto a los señores concejales, ausentes, porque la ciudad ni conoce sus apellidos, cobrando un sueldo sin hacer nada, ¿qué esperan para derogar el famoso canon llamado derecho de uso de la red vial?".

Grieta y desigualdad

ASIDUA LECTORA

"La división se ve en todos lados: en los programas de TV, en lo que hay que comprar o no, porque por ejemplo, uno va a la verdulería y se encuentra con que lo único que puede comprar es papas, quizás un trozo de zapallo; no se puede comprar una fruta, porque la manzana sale $ 200 el kilo... Digo: ¿qué chico humilde va a poder comer una manzana? Los gobernantes ¿saben lo que está pasando?... viven sonriendo, de reuniones, hablando de obras, ¿y lo que está viviendo la población humilde? Encima del flagelo de la pandemia, ¡los precios!, el aceite, azúcar, la fruta, ¡¡lo que valen!!, es imposible comprar. La gente pobre, ¿qué puede comer? Vamos a estar cada vez más pobres... Y esto también se ve en la televisión, porque hay programas para ricos y para pobres. Hay un programa de tarde, de recetas, que no se puede ver por el derroche que hacen con los productos carísimos que usan... En cambio el pobre ni pan ni fideos va a poder comer, con el precio que tiene la harina. Encima con el problema de la pandemia no podemos salir a recorrer a buscar precios, tenemos que comprar en el barrio y la plata no nos dura ni una semana. Porque en los barrios están aprovechando y venden las cosas a precio de oro. ¿Por qué no controlan los precios en los barrios?, en verdulerías, kioscos, etc. Nos están robando la poca plata que tenemos los humildes. Cada uno hace lo que quiere. ¡Pobres criaturas, que ya no van a poder comer ni fideos! La gente sale a la calle porque está disconforme con los gobernantes".

Se llevan nuestra riqueza

RODOLFO

"Al señor presidente: acabo de escuchar que va a venir una empresa no sé si inglesa o norteamericana a San Juan, a las minas, a sacar oro y plata. Van a tomar no sé cuántos empleados. Pregunto: ¿hasta cuándo vamos a regalar las riquezas de nuestro país?, ¿por qué no sacamos nosotros la riqueza de la tierra y la usamos aquí? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos exploten la tierra?, $ 3.000 millones, muchos puestos, correcto, pero dejemos las riquezas en nuestro país. No las regalemos, porque nos dan el 2 % de lo que sacan y nosotros estamos acá, viendo cómo hacemos para enfrentar la inflación, etc., etc., mientras vienen los extranjeros y se llevan la riqueza argentina. ¿No hay nadie que ponga un cepo y diga: yo voy a ser nacionalista, voy a pelear por mi país, voy a defender mi bandera, mi tierra? ¡¿Hasta cuándo vamos a estar soportando esto?!!".

Llegan cartas

Análisis

JUAN ROBERTO BELL

¡Qué bronca tengo! Pensar que Elsa, mi maestra de primario, me enseñó a pensar y razonar. ¿Para qué? Bueno, cuando somos chicos, no tenemos más remedio que aceptar lo que los mayores (30) nos decían. Los tiempos que hemos desperdiciado en eso que nos metieron a fuego, y no podíamos disfrutar de la vida, fútbol en la calle, pasear con alguna chica, jugar a la figurita, bici, etc. Ahora, me vengaré y la recordaré, con mucho cariño.

"Chicos, hoy haremos un prueba" "Zas, sonamos" "¿En qué se puede gastar lo que gana un diputado?" Lo convertimos a valores de hoy, año 2020. Su "miserable" ingreso es de, solo $ 272,000. ¡Es pobre! Analicemos. Una canasta de una familia, un matrimonio, dos hijos, ronda los $ 48,000 mensuales. Como casi todos los diputados, tienen hijos ya crecidos, lo que se gasta en esos hijos, se incorpora a "comidas" del matrimonio. Luego necesitan, por lo menos, $ 50,000 del consumo del auto. Debemos considerar que se van en la limpieza y la comida, que debe hacerla una dependiente, asumamos que $ 50,000, registrada en blanco. Reposición de ropa para la temporada, $ 20,000. Gastos comunes, ya que viven en depto. propio, $ 20,000. En cuánto vamos: $ 188,000. Le agregamos previsión para las vacaciones, $ 30,000 y alguna salidita, $ 5,000. En total se nos hicieron $ 223,000, para escapar de la miseria. Como me sobran $ 49,000 o sea $ 1,633 diarios, los ahorro en pesos, (ni mamado). Compro dólares y van abajo del colchón. Multipliquemos eso por más de 200... ¡Pobres sacrificados!