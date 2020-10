https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 26.10.2020 - Última actualización - 17:19

17:15

Cristina Kirchner publicó una extensa carta La vicepresidenta advirtió que hay "funcionarios que no funcionan"

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó este lunes por la tarde a la oposición, pero también advirtió que en el Gobierno hay "funcionarios y funcionarias que no funcionan".

"En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ´defectos´ que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión", resaltó.

En una carta que publicó en las redes sociales, sostuvo: "El punto cúlmine de ese maltrato permanente y sistemático, se produjo hace pocos dfuías en un famoso encuentro empresario autodenominado como lugar de ideas, en el que mientras el Presidente de la Nación hacía uso de la palabra, los empresarios concurrentes lo agredían en simultáneo y le reprochaban, entre otras cosas, lo mucho que hablaba".

Noticia en desarrollo