De hecho, fue la llegada de Meghan Markle a su vida lo que hizo salir al duque de Sussex de la burbuja y entender la verdadera dimensión de este problema.

Ignorancia de clase Harry reconoció que su educación privilegiada no le dejaba ver los prejuicios raciales De hecho, fue la llegada de Meghan Markle a su vida lo que hizo salir al duque de Sussex de la burbuja y entender la verdadera dimensión de este problema.

Es normal que los príncipes Guillermo y Harry siempre hayan mostrado un interés especial por las causas benéficas. Para empezar porque son royals, y esa es prácticamente la única salida laboral que les permite la institución. Pero sobre todo por el ejemplo que supuso su madre Diana de Gales en este aspecto. Una figura que enseñó a toda la Familia Real la necesidad de salir de su burbuja para mezclarse con el pueblo. Especialmente con los más desfavorecidos.

Pero incluso así los príncipes han cometido fallos al respecto. Inconscientes, pero fallos al fin al cabo. Por ejemplo Harry, que hace años considerara gracioso disfrazarse de Hitler sin pararse a pensar antes en lo ofensivo que eso resultaba para millones de personas. Un error que cometió no por maldad, sino por ignorancia de clase.

La misma que acaba de reconocer públicamente durante una conversación con un activista del movimiento Black Lives Matter en la que explica cómo solo la llegada de Meghan Markle a su vida le hizo entender problemas que su vida privilegiada de príncipe no le había permitido ver antes.

“Según lo veo ahora mismo, fue mi educación y el tipo de vida que tuve desde siempre lo que me ha hecho ignorar temas como los prejuicios raciales. No tenía ni idea de que eso existiera”, reconoce Harry en una conversación con el activista Patrick Hutchinson para la edición británica de GQ.

“Por eso, y es muy triste tener que decir esto, me ha llevado años y años darme cuenta de ese problema. Especialmente después de vivir un día o una semana en los zapatos de mi mujer”, afirma haciendo referencia a la cantidad de comentarios negativos que Meghan ha tenido que aguantar en la prensa británica por el simple hecho de tener una madre negra.

“Pero yo no quiero culpar a nadie de esto. No puedes señalar con el dedo a culpables, especialmente cuando se trata de prejuicios inconscientes como este. Pero una vez que te das cuenta de su existencia y te sientes un poco incómodo, tu responsabilidad es la de salir de tu zona de confort y educarte sobre ello. Porque ahí es cuando la ignorancia deja de ser una excusa”, sostiene.

“Todos los días tienes que aprender. Esto no es debatible, sino algo que está ocurriendo. Por eso para mí es muy interesante vivir este proceso ahora que vivo en Estados Unidos. Porque esto no va de negros contra blancos. A las protestas raciales de 2020 acuden personas de toda raza, sexo, edad y religión. Es un movimiento global. El tren ya ha partido de la estación, y si no estás subido a él, más te vale hacerlo porque queda mucho por hacer al respecto”, explica animando a todo el mundo a participar en el movimiento Black Lives Matters.

“No puedes perpetuar estos prejuicios raciales. Especialmente si eres una persona con poder político y mediático. Por eso desde que me convertí en padre, mi principal objetivo a día de hoy en la vida, es intentar dejar un mejor mundo para que viva mi hijo”, concluye al respecto.