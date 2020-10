https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 27.10.2020 - Última actualización - 11:51

11:44

La ciudad está al borde del colapso sanitario por el CoViD-19 y desde este lunes, por 14 días, las actividades, excepto las esenciales, debían cerrar sus puertas a las 20, pero los afectados se rebelaron. Desde Salud municipal advierten que si no se toma conciencia de la situación que puede sobrevenir una “catástrofe”.

Coronavirus Ante la fuerte resistencia, el municipio rafaelino dio marcha atrás con las restricciones La ciudad está al borde del colapso sanitario por el CoViD-19 y desde este lunes, por 14 días, las actividades, excepto las esenciales, debían cerrar sus puertas a las 20, pero los afectados se rebelaron. Desde Salud municipal advierten que si no se toma conciencia de la situación que puede sobrevenir una “catástrofe”.

Juan Carlos Scalzo | region@ellitoral.com

El Decreto con la firma del intendente Luis Castellano expresaba que el objetivo de esta nueva limitación era "disminuir al mínimo la circulación nocturna para ampliar los tiempos de duplicación de contagios y sostener la capacidad del sistema de salud".

Con esta intención se decidió recortar más el horario de funcionamiento que ya regía para bares, restaurantes, rotiserías, heladerías. Bajo la disposición también quedaron gimnasios, natatorios, eventos culturales y académicos. A su vez se prohibió caminar y correr en espacios públicos. De 20 a 24 solo estarían habilitados para transitar por la calle el servicio de delivery.

El anuncio, efectuado el sábado, cayó muy mal en los comerciantes y la primera reacción, se hizo oír en las redes sociales y cuanto medio de difusión estuviera a su alcance. En simultáneo comenzó a viralizarse la convocatoria a una movilización para la noche de este lunes frente al Municipio, que prometía ser masiva y no pasar desapercibida.

Al rechazo, se sumó el bloque de concejales de Cambiemos, quejándose porque dos días antes habían estado reunidos con el primer mandatario local para abordar distintos temas, entre ellos el sanitario, y nada se les adelantó sobre las restricciones.

Durante todo el fin de semana, la agitación fue en aumento y muchos propietarios hicieron saber que iban a continuar con sus actividades como lo vienen haciendo hasta ahora y aplicando todos los protocolos exigidos en un abierto desafío a las autoridades.

“Estas medidas fomentan el aumento de las reuniones sociales sin control, donde está verdadero foco de contagio. Respaldados por nuestra Constitución, exigimos que se respete nuestro derecho a trabajar y circular libremente. Pedimos que se tomen las medidas necesarias para que siga abierta la actividad hasta las 2 hs.", reclamaron de manera firme, al tiempo que aseguraron que de ponerse en vigencia el acortamiento de la atención sería el tiro de gracias para una gran cantidad de emprendimientos.

Fue así que, ante lo que parecía ser un conflicto que le agregaría más angustia y tensión a la difícil situación provocada por la pandemia, los ánimos más templados establecieron una vía de contacto con el Gobierno local y acordaron una reunión para el mediodía de este lunes. En el cónclave, representantes de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines de Rafaela (CAPHREBAR) acordaron con el departamento Ejecutivo que la limitación horaria se aplicará solo de domingos a miércoles.

Catástrofe

Pero lo convenido llevó al extremo la preocupación de funcionarios (locales y provinciales) de la salud pública que vienen alertando que el sistema está a punto de saturarse y que es necesario dar un respiro a los trabajadores del hospital

Fue el propio subsecretario de Salud municipal, Martín Racca, quien en diálogo con Radio Rafaela, denunció que “la situación es crítica, el equipo está trabajando al 110 %. Tenemos (domingo al mediodía) 24 pacientes en terapia intensiva (la mayoría con asistencia respiratoria mecánica) con una capacidad de 28. Estamos verdaderamente al límite. La cuestión no es los respiradores, las camas, las bombas y los monitores, el problema es el recurso humano: hoy tenemos cinco médicos que hacen terapia intensiva que están enfermos y los que concurren tienen que trabajar ven multiplicado su labor. Tenemos un compañero que ha fallecido y entonces se la está pasando muy mal en el hospital”.

“Me pongo en el lugar de los comerciantes que se ven afectados por las restricciones y sentiría la misma bronca, porque se afecta la fuente de trabajo, la fuente de ingresos familiares, pero todavía estamos debatiendo y discutiendo y no dimensionamos la emergencia sanitaria ni la catástrofe que tenemos por delante. Tenemos por delante una catástrofe y no vamos a saber qué magnitud va a tener hasta que no pase todo esto, entonces me preocupa que se naturalice y se hable con liviandad como si esta pandemia ya fuera historia”, sostuvo Racca.

Finalmente, el funcionario se quejó porque “tenemos un problema sanitario que es el peor de la era moderna y estamos discutiendo medidas que se están tomando en el mundo y con aval científico”.