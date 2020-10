El presidente encabezó el acto de homenaje a Néstor Kirchner

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alberto Fernández recordó la figura del ex presidente a 10 años de su fallecimiento.

El presidente Alberto Fernández encabezó pasado el mediodía un acto de homenaje al exmandatario Néstor Kirchner, al cumplirse diez años de su fallecimiento en el CCK, donde se instaló la estatua del ex presidente que estuvo en la sede de la Unasur en Quito.

Además habrá una caravana de las "mil flores" con la forma y los colores de la escarapela nacional, una presentación en Tecnópolis y un mapping en la ExEsma, entre otras actividades. La fecha coincide con el primer año del triunfo electoral del Frente de Todos que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia.

Esta mañana, el presidente dijo que trata de ser el "mejor alumno" de Néstor Kirchner y expresó su deseo de que espiritualmente "siga caminando" a su lado.

"Hoy es un día de mezclas de tristezas y alegrías", dijo el Presidente por la Metro, al referirse a la doble conmemoración de los 10 años de la muerte del exmandatario Néstor Kirchner y un año del triunfo electoral del Frente de Todos.

"Hoy vamos a homenajear a Néstor. Vamos a recordarlo; fue un antes y un después en mi vida y estoy muy orgulloso del Gobierno que hice con él", dijo el mandatario.

Más tarde, en declaraciones a Radio 10, añadió: "Siempre me pregunto qué diría él, y, cuando tengo que tomar una decisión, me pregunto qué haría Néstor, porque yo a su lado aprendí a actuar".

"Traté de aprender de él; por eso esa lógica del diálogo, de contener, de ampliar; todo eso lo aprendí de él, y trato de ser en eso su mejor alumno", aseguró el jefe de Estado.

Para Fernández, una fecha como la de hoy -en la que también se cumple un año de la victoria del Frente de Todos en las últimas elecciones generales- "trae sentimientos encontrados, porque son paradojas del destino".

"Néstor ha sido para mí un gran amigo, un personaje central en mi vida, y, por eso, hay un antes y un después de él. Su ausencia me trae tristeza pero a la vez me alegra ver cómo se lo recuerda, y todo lo que sembró. Eso me pone muy contento porque se lo merece", valoró.

Al mismo tiempo, analizó que "el destino quiso darnos ganar la elección el mismo día en que Néstor nos dejó", y remarcó que justamente por ese motivo tiene "una mezcla confusa de sensaciones".

"Yo siempre digo que en algún lugar alguien escribe nuestro destino y así habrá querido, que ganemos un 27 de octubre, el mismo día que Néstor nos dejó aquí", interpretó el mandatario.

En tanto, a través de la red social Twitter, el Presidente publicó: "Néstor, en la historia y en mi corazón #Néstor10Años #NéstorVive", junto a un video con imágenes de ambos y la canción 'Yo no permito'", entonada por Litto Nebbia.

En el video, se escucha la voz en off de Fernández: "Tuve el singular privilegio de haber estado a su lado cada día de su Gobierno. Yo sé que Néstor en algún lado está, y, donde esté, lo único que le pido, es que siga caminando al lado mío".

Cuidados por la pandemia

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus que rige en la zona metropolitana, los organizadores llamaron a repetir el esquema de la movilización del 17 de octubre, en el cual los manifestantes lo hicieron desde sus autos.

Anoche, en tanto, se realizaron proyecciones sobre fachadas y edificios emblemáticos de todo el país, y en la exEsma se proyectará hoy una imagen tipo "mapping" para recordar el rol de Kirchner al impulsar los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

Desde el Partido Justicialista, en tanto, se convocó a "dejar una flor" en cada sitio que evoque la memoria del exmandatario y a hacer que se escuche la marcha peronista en lugares púbicos y privados.

El PJ explicó que la idea es también recordar "un año de que el pueblo argentino, en democracia, consagró nuevamente a un Gobierno nacional y popular con Alberto Presidente y Cristina Vice".

También la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), liderada por Hugo Yasky, convocó a participar de una caravana.

Otra de las iniciativas de la militancia kirchnerista está plasmada en el sitio (www.graciasnestor.ar), donde los interesados pueden anotarse para recibir en su domicilio un poster con la imagen del expresidente.

El objetivo de esta acción es que hoy esas imágenes puedan ser colgadas en ventanas y balcones.

Finalmente, a partir de las 19, las redes sociales del Frente de Todos emitirán en vivo un programa especial, en el que prometen "invitados y testimonios que recorrerán la vida, los logros y el legado de Néstor Kirchner".