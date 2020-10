https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 28.10.2020 - Última actualización - 12:21

12:16

Prevén un aumento de casos en la ciudad, como derivación del epicentro que hoy está en el sur de la provincia. Se incrementa también la ocupación de camas críticas. Operativos de "rastrillaje" en los barrios.

La prevención en época de verano Covid: trabajan en protocolos para actividades al aire libre Prevén un aumento de casos en la ciudad, como derivación del epicentro que hoy está en el sur de la provincia. Se incrementa también la ocupación de camas críticas. Operativos de "rastrillaje" en los barrios. Prevén un aumento de casos en la ciudad, como derivación del epicentro que hoy está en el sur de la provincia. Se incrementa también la ocupación de camas críticas. Operativos de "rastrillaje" en los barrios.

La ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, confirmó que el gobierno trabajará en protocolos con medidas de prevención para actividades al aire libre, en consonancia con el progresivo aumento de las temperaturas y en orden a que, lejos de ceder, se prevé un incremento de casos en la ciudad para los próximos días, junto con la ocupación de camas críticas.

La funcionaria dialogó con la prensa junto al director regional de Salud, Rodolfo Roselli, en oportunidad de lanzar el plan Aborda Salud, en el barrio El Pozo.

"Es un plan que se está desarrollando como en todos los barrios y todas las regiones, en forma conjunta entre el Ministerio de Salud con la gente del Ministerio de Desarrollo Social", explicó Martorano. "Son intervenciones barriales en las que también estuvo trabajando Cultura y es una manera de acercar todo lo necesario a las distintas regiones y barrios. Detectar en este rastrillaje las problemáticas de casos positivos, oligosintomáticos, para hacer a través de test de antígenos de detección rápida. El tema es detección precoz, aislamiento y cortar la cadena de contagios", completó.

Epicentro

La ministra subrayó que "hoy Santa Fe es el epicentro de la pandemia. El sur de la provincia es donde está más complicado, pero por un tema de comunicación y distancias esto va a ir subiendo. Ya estamos viendo que está aumentando el número de casos, la ocupación de camas está metiendo un número un poquito más importante".

"De paso comentamos que jueves y viernes vamos a tener Detectar Federal en esta zona, así que es muy importante. Se va a trabajar en vacunación y en toda la temática en una zona que es muy amplia. Son 18 mil personas las que tienen éjido en esta región", añadió.

Al ser consultada por El Litoral sobre la posibilidad de aplicar protocolos de prevención para actividades al aire libre, Martorano advirtió que "está cambiando la temperatura, pero la pandemia a nivel mundial sigue. El virus está en circulación comunitaria y hay que trabajar mucho en protocolos de aire libre. La temperatura, la época del año, el mismo desgaste de siete meses hacen que, si bien pedimos que la gente salga lo menos posible y se quede en casa, vengan semanas más difíciles de esta pandemia. Pero hay que trabajar en protocolización. Primero, porque al aire libre no hay aerosolización: es más peligroso lo que hacemos en lugares cerrados. Entonces el uso del espacio público y el aire libre está bien , pero con protocolización.

- ¿Qué actividades serían las alcanzadas?

- Las reuniones sociales, por el momento, dentro del DNU nacional en el que estamos incluidos, no están autorizadas. Pero sí vamos a ver todo lo que podemos hacer al aire libre: qué tipo de personas, qué espacios. Deporte, recreación, sabemos que se va a usar la costa del río. Protocolicemos, no sea cosa de que nos sorprendamos con mucha gente en determinados espacios. Vamos a poner horarios, modos en que podemos actuar en este período hasta que llegue la vacuna y cuando tenemos que convivir con el virus, porque de eso se trata: hay que seguir conviviendo sin miedo, pero con respeto".

Punto por punto

- Playas: "En Rosario, La Florida se está preparando para este verano".

- Menores de 12 años: "Está en lista. En estos 14 días no vamos a tener cambios, salvo quizás algunos detalles".

- Colonias de vacaciones: "Tiene que ver con que son los niños de esta edad a quienes es más difícil dar indicaciones de no contacto o del uso de los espacios. Pero también es complicado que sigan sin socializar. Es una temática compleja, pero que está en resolución en estos días".

- Contagios en la provincia: "En Santa Fe vamos a seguir la curva nacional, es algo que no vamos a poder evitar. Es de un millón de casos, y aquí vamos a estar en un 10 %".

- Testeos: "Entre el 1ª de agosto y el 1ª de octubre se aumentaron un 400 %, un promedio de 6000 testeos. La orden del gobernador es que sigamos aumentando los testeos, que se sigan haciendo estos rastrillajes para mayor identificación, aislamiento y disminución de esta curva de contagios".

Cambios en el gabinete

"Creo que todos sabemos que después de un año más difícil, más duro, que ha sido interpelado por una pandemia que ha generado que todos los ministerios hayan tenido ocupación diferente y mucha más presencia en distintos ámbitos, se pueden cambios que el gobernador considere pertinentes", sostuvo Martorano, consultada sobre las afirmaciones en el mismo sentido del gobernador.

- Usted fue una de las últimas en llegar al equipo, pero ¿siente el agotamiento o la sorprendió lo que dijo el gobernador?, insistió El Litoral.

- Es habitual después de un año que un gobernador pueda generar cambios. No es nada que sorprenda a nadie.

Cifras

78 % de camas críticas ocupadas en el Cullen

72 % de camas críticas ocupadas en el Iturraspe, precisó el director regional Rodolfo Roselli

El dengue en la otra agenda

"Tenemos una agenda no Covid. Estaríamos haciendo una mala gestión si solamente miráramos lo que tiene que ver con la pandemia. Cuando hablamos de no Covid hablamos de dengue, vacunas. En el caso del dengue, si no trabajamos en forma oportuna nos vamos a encontrar con sorpresas. Ya se comenzaron a armar los equipos para intervenir en los barrios que teníamos identificados por los índices larvarios, colocando las ovitrampas y en base a eso se comienza el trabajo in situ que tiene que ver con desmalezado, descacharrado y más que nada con la educación del vecino y la vecina".