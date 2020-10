Acusaron a Katja Alemann de violar la cuarentena en Uruguay

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En las últimas horas circuló la información de que la actriz argentina había sido expulsada de un hotel de Punta del Este por no respetar las medidas que impone el Gobierno uruguayo a los extranjeros que ingresan al país

Según informó Montevideo Portal -con fuentes del Ministerio de Turismo uruguayo-, la persona en cuestión viajó a Uruguay para firmar la escritura de una casa, ingresó con un test de COVID-19 negativo, se dirigió al hotel donde había reservado una habitación y a los pocos minutos bajó de la misma para salir nuevamente a la calle, incumpliendo con las medidas restrictivas. Los funcionarios advirtieron a la mujer, quien se habría negado a acatar la orden, justificando que estaba por poco tiempo y mostrando un documento en el que aparentemente se le permitía evitar la cuarentena.

Finalmente, el hotel de Maldonado usó su derecho de admisión y echó a la argentina, quien partió rumbo a Buenos Aires tras haber sido rechazada en otros hoteles por el mismo motivo. Las autoridades uruguayas le perdieron el rastro, pero finalmente fueron notificados que ya se encontraba en Argentina. Este martes trascendió que se trataba de la actriz Katja Alemann, quien a través de sus redes sociales se defendió de las acusaciones: “Es absoluta mentira”. “Quiero aclarar que lo que salió en los medio de mis supuestos desacatos e insultos con la policía en Uruguay, de la denuncia de los vecinos por no cumplir con la cuarentena y de más requisitos, es absoluta mentira”, comenzó su descargo.

Para ingresar al país, el Gobierno uruguayo exige un PCR negativo de COVID-19, una declaración jurada sanitaria, realizar una cuarentena obligatoria de siete días y la aplicación coronavirus descargada en el teléfono celular. Sin embargo, la actriz contextualizó las acusaciones en su contra en el marco del cierre de fronteras que anunció Luis Lacalle Pou para la temporada turística. “Supongo quieren usarme para ejemplificar por qué van a cerrar las fronteras este verano y que los argentinos somos todos unos desacatados que no respetamos nada”, continuó en su cuenta de Instagram. A la fecha, Uruguay acumula 2.916 infectados y 54 víctimas fatales por coronavirus. “Tendremos un verano restringido, de fronteras cerradas”, había asegurado Lacalle Pou días atrás.

Alemann explicó que se realizó dos hisopados y que cumplió un aislamiento de siete días en Uruguay “con visita de la policía que me encontró cumpliendo la cuarentena, y enviando el resultado negativo del hisopado al Ministerio de Salud, a la Seccional 10 de Policía de Maldonado y a la administración del Edificio”. Insistió en que fue “absolutamente prolija y respetuosa de las normas” y volvió a aclarar que no fue protagonista de ningún altercado con las autoridades uruguayas. “No insulté a nadie, no me quejé de nada, ni creo que nadie me haya denunciado por nada. Así que todo lo que salió en los medios es falso y difamatorio. Que conste”, concluyó su defensa.

El pasado 16 de octubre, Katja Alemann realizó su primera publicación desde Punta del Este. En su posteo de hace casi dos semanas había aclarado que “después de una estrictísima cuarentena, dos hisopados, sin poder salir a ningún lugar por siete días, este es mi primer día de libertad en el Este”. “Primer chapuzón en el mar helado. Vuelvo, no se preocupan, siempre vuelvo”, escribió.