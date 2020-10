Policía condenado por "grooming" y el "abuso sexual" de su sobrina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de acosarla durante seis meses a través de las redes sociales, el oficial buscó a la chica de 14 años en San Javier y la violó en un motel. Tres años después, fue sentenciado a 12 años de prisión por unanimidad. “Se hizo Justicia”, afirmó la fiscal.

Un policía de Helvecia acusado de grooming y abuso sexual fue condenado este viernes por unanimidad a 12 años de prisión. Así lo decidió el tribunal conformado por los jueces Pablo Busaniche, Rosana Carrara y Gustavo Urdiales. La fiscal Rosana Marcolín aseguró luego de conocer la sentencia: “Estamos todos conformes, las víctimas también, eso es lo más importante. Se hizo Justicia”.

Oscar Horacio Meynet (30), fue condenado como autor de los delitos de “acoso sexual cibernético” -conocido como “grooming”-, “abuso sexual con acceso carnal calificado por causar un daño grave en la salud mental de la víctima” y “amenazas coactivas” en concurso real. Los fiscales Marcolín y Manuel Cecchini imputaron también la “falsedad material de instrumento público”, ya que el libro de actas de la comisaría donde trabajaba el policía fue adulterado. Sin embargo, el tribunal lo absolvió por el principio “in dubio pro reo” -ante la duda a favor del acusado-, tal como lo había planteado la defensora pública Betina Dongo en sus alegatos de clausura.

Meynet acosó durante medio año a su sobrina política a través de mensajes de Facebook y Whatsapp. “Estuvo seis meses insistiendo”, señaló la fiscal, el intercambio comenzó el 14 de noviembre de 2016 y culminó el 12 de abril de 2017, luego de que el policía -entonces de 27 años- lograra su objetivo: abusar de la adolescente de 14.

Con violencia

Esa mañana de mediados de abril, vestido con su uniforme y en el auto de un amigo, Meynet viajó a San Javier a buscar a su sobrina, a quien le había prometido pasar unos días en una cabaña, y la llevó a Helvecia. Pero en vez de cumplir con lo que le había dicho, pagó un turno de dos horas en un motel, la ingresó de manera violenta y abusó sexualmente de ella.

“Hemos probado con la declaración en cámara Gesell que Meynet utilizó la violencia, ante la negativa y resistencia de la víctima, para accederla carnalmente”, señaló la fiscalía.

El encuentro duró media hora, tras la cual él la amenazó para que no hable. La llevó a la terminal de ómnibus del pueblo y le dio $ 100 para que regresara a su hogar. Conmocionada, la niña no quería volver, así que se fue a una plaza, donde se encontró con dos amigos que le hicieron compañía hasta que decidió tomarse un colectivo.

Esa tarde, ya en San Javier, la adolescente buscó refugio en la casa de una amiga, donde por primera vez pudo contar lo que había sufrido. Cuando la familia de la menor tomó conocimiento de lo ocurrido la llevaron al Samco local. Allí constataron lesiones “propias de la violación”, además de golpes en las zonas del rostro, cabeza y brazos. La chica debió ser sedada, y permaneció internada durante seis días.

Los jueces Pablo Busaniche -presidente-, Rosana Carrara y Gustavo Urdiales resolvieron de manera unánime condenar a Oscar Meynet.Foto: Guillermo Di Salvatore

“Pruebas de sobra”

En un primer momento y “a raíz de las amenazas sufridas, tenía miedo de manifestar quién había abusado de ella”. Pero luego de que se peritara su teléfono y se encontraran los chats de entre la chica y su tío, el policía pasó a ser un sospechoso. Se allanó su domicilio y, “ya con el hombre detenido, la víctima se animó a contar lo que había pasado”, relató la fiscal.

“Había pruebas de sobra”, rastros de ADN del imputado, la entrevista en cámara Gesell a la adolescente y cientos de mensajes entre ella y Meynet. Marcolín destacó que “se probó toda la historia, porque no fue un hecho aislado”. El abuso sucedió después de seis meses de acoso e insistencia.

El pedido de pena de la acusación era de 20 años, y señalaron que a pesar de que están conformes por la condena unánime, “seguramente a eso lo vamos a recurrir”. Además, la fiscal agradeció a los vecinos de San Javier por su colaboración, y a los profesionales que siempre están dispuestos a viajar para dar su testimonio en juicio. “Hay una consciencia de Justicia que es muy importante”.

Conquista jurídica

La fiscal Rosana Marcolín se refirió al “grooming”, que generalmente supone que víctima y victimario se desconocen. “Este fallo va a sentar alguna jurisprudencia en cuanto a que se amplía el espectro de lo que está abarcado por el tipo penal”, aseguró, sobre todo porque se condenó “en concurso real”. Esto es “una conquista jurídica, más allá del caso concreto”.

Señaló también que “el medio electrónico fue indispensable” para que Oscar Horacio Meynet cometiera los delitos por los que se lo condenó. “Si no hubieran existido las redes sociales, esto probablemente nunca hubiera ocurrido”.

Daño a la salud mental

El tribunal de juicio condenó a Oscar Horacio Meynet por “abuso sexual con acceso carnal calificado por causar un daño grave en la salud mental de la víctima”. La fiscalía celebró que los magistrados dieran por acreditada la agravante seleccionada, atentos al especial daño que ocasionó el policía a su víctima.

Ella “está muy afectada por lo que ocurrió”, esa es una de las razones de que la causa se demorara. Resultaba importante que la familia estuviera de acuerdo con realizar el juicio oral porque “yo sabía que iba a repercutir sobre la víctima”, quien desde entonces recibe ayuda psicológica.

“No soy un violador”

Oscar Meynet decidió declarar en el juicio luego de los alegatos de clausura del jueves. De manera escueta, el policía manifestó: “Yo no me voy a justificar ni voy a poner excusas, sé que hice algo mal al tener relaciones sexuales con una menor de edad. Quiero aclarar que no la obligue, ni abusé de ella”.

“Nunca pensé que ella fuera a decir que la violaron”. “Estoy arrepentido de haber tenido relaciones con ella pero que quede claro que yo no la obligué a nada. No soy un violador, nada más”. Acto seguido, la defensora Betina Dongo solicitó que Meynet participara de la lectura de la resolución vía Zoom.