Vanguardia, rumbo al Mundial de Paraguay

El equipo de Competición de Vanguardia del Club Independiente de Santa Fe, de la Categoría Show Large Internacional que integra el Seleccionado Nacional, trabaja casi a pleno para el Mundial de Paraguay, previsto para el mes de septiembre de 2021.

El equipo de Competición de Vanguardia del Club Independiente de Santa Fe, de la Categoría Show Large Internacional que integra el Seleccionado Nacional, trabaja casi a pleno para el Mundial de Paraguay, previsto para el mes de septiembre de 2021.

El patinaje sobre ruedas es una disciplina deportiva de deslizamiento en la que los participantes hacen figuras, saltos, piruetas y otros ejercicios técnicos utilizando patines sobre ruedas. Este deporte, arte sobre ruedas o como prefieran llamarlo, requiere una buena preparación física y una gran capacidad de concentración. Basado en estos conceptos, Vanguardia del Club Independiente fue creciendo y con más de 20 años en la actividad, ya participó de dos mundiales y va por el tercero que debía desarrollarse antes de fin de año en Paraguay. Hoy, con la fecha postergada ya se planificó y septiembre de 2021 será la gran cita en el vecino país.

Melina y Natalia Mateos son las cabezas visibles de un proyecto serio y en pleno crecimiento. Con los protocolos aprobados, la actividad volvió al club de barrio Roma y hoy, en grupos reducidos, el conjunto de competición ya trabaja pensando en el Mundial de Paraguay 2021.

- ¿Cómo y cuándo volvieron a la actividad?

-Natalia Mateos: Volvimos a la actividad presencial con los protocolos correspondientes a mediados de junio con las mayores de 16 años y en el mes de julio con las mayores de 12. La nueva modalidad implicó un cambio en la manera de trabajar en las clases, con 10 patinadoras por turnos y trabajos técnicos individuales.

-Melina Mateos: Si bien nos adaptamos a la modalidad virtual desde el primer día del aislamiento, tuvimos que trabajar con una psicóloga deportiva durante los primeros 4 meses porque una medida que parecía temporal, se instaló para transformar radicalmente la vida de todos. El equipo que estaba trabajando para el Mundial 2020 en Paraguay fue el que más contención y acompañamiento necesitó en ese sentido. Sin embargo, con un trabajo sostenido y participativo, logramos transformar este obstáculo en una oportunidad para mejorar y seguir creciendo en otros aspectos. Asumimos la responsabilidad y el compromiso, como equipo, de transformar este tiempo en un tiempo ganado (no perdido) y toda nuestra energía se enfocó en eso. Tuvimos que ser muy creativos para lograrlo, pero nos ayudó a crecer mucho. Con el tiempo entendimos que nuestro proyecto no cambiaba: sólo se modificaba el calendario, pero no los objetivos.

Trabajo intenso. Con nuevos reglamentos y atento al próximo Mundial de Paraguay, Vanguardia se exige cada día más. Foto: Manuel Fabatía

-¿Cómo viven el presente en la pandemia?

-Natalia: Este presente es distinto, pero los protocolos funcionan correctamente, se tiene todo el tiempo en cuanta la distancia, la higiene de las manos y el Club ha aportado todos sus recursos y más, para que podamos practicar dentro de la institución con tranquilidad. Las patinadoras se adaptaron muy bien a los protocolos los entendieron desde el comienzo y se respetan. En el ingreso al club se toma la temperatura, se colocan alcohol en gel en las manos y pasan por la alfombra sanitizante, cada una tiene su silla, su alcohol en gel, toalla de manos y botella de agua. La distancia se mantiene durante toda la clase y son muy conscientes de que la única manera de continuar es respetando el protocolo, por esto ya lo tienen totalmente internalizado. A nivel competitivo con muchos cambios en la forma que veníamos trabajando, desde un saludo hasta el armado coreográfico para un deporte en equipo, donde tenemos que mantener distancia y no podemos agarrarnos de las manos para poder trabajar dificultades propias de las categorías de equipo, pero consideramos que cuando podamos hacerlo vamos a estar preparadas individualmente y técnicamente para poder realizarlos sin mayores inconvenientes.

-¿El Mundial para cuándo se pasó?

-Natalia: El mundial se pasó para septiembre 2021 y esperamos que así sea, porque tenemos muchísimas ganas de volver a esas instancias. Se está trabajando con las mismas ganas que antes de la pandemia, teniendo entrenamiento físico y danza por Zoom desde marzo y hasta el momento, nunca paramos porque sentimos que era el momento de avanzar en otras cuestiones que antes no se podía porque el calendario competitivo era muy exigente. En esta nueva modalidad, la forma de trabajo que tuvimos que adoptar desde marzo en adelante, nos hizo repensarnos como equipo y poder trabajar en cuestiones técnicas que considerábamos que había que mejorar. Considero que los Mundiales de Italia y Francia fueron nuestros primeros pasitos y ahora vamos por más, siempre trabajamos para superarnos y crecer como grupo, donde todos lo damos todo desde comienzo a fin, con el objetivo de ir escalando siempre más alto.

-¿Influyó la pandemia en la transición al nuevo reglamento?

-Melina: El Patinaje Artístico sobre ruedas está transitando un cambio muy profundo hacia el Sistema Rollar, que no sólo es un nuevo sistema de evaluación (y de puntuación) sino también y fundamentalmente, en un cambio radical en el modo de patinar. Es una revolución en nuestro deporte porque nos exige desaprender muchas técnicas que tenemos grabadas como huellas motrices desde hace muchos años, para aprender técnicas nuevas con métodos diferentes. Estábamos trabajando en ese camino y este corte abrupto que significó la pandemia (el aislamiento) nos permitió tener más tiempo para estudiar y avanzar en ese camino. Es un gran desafío y es también una gran oportunidad.

-Natalia: En parte la pandemia nos asustó un poco al principio por el nuevo reglamento que teníamos que realizar. Pero lo fuimos superando. Trabajamos la técnica requerida desde el comienzo en zapatillas por zoom, luego con patines en casa hasta que llagamos a la pista y vimos que habíamos avanzado, que no había sido en vano todo lo trabajado desde la virtualidad, así que creemos que, si bien es un desafío enorme porque el reglamento es más complejo, lo venimos afrontando muy bien.

En plena actividad. Con la presencia de la profesora Melina Mateos, el grupo trabaja, protocolos mediante, en el club Independiente de barrio Roma. Foto: Manuel Fabatía

-¿Cómo están los estados de ánimo?

-Natalia: Los estados de ánimo van variando por un lado felices de poder estar en la pista y por otro lado esperando poder trabajar todas juntas o poder abrazarnos o darnos un beso. Se extrañan los viajes, competencias, el "Maravilloso Viaje sobre rudas" espectáculo que se realizaba en las vacaciones de julio en nuestro club, juntadas a comer luego del entrenamiento, etc... Pero sabemos que hay que transitar esta pandemia, cuidándonos y cuidando a los otros, pronto volveremos a vivir esas instancias, porque esto en algún momento va a pasar.

-¿Cuándo creés que regresen los menores de 12 años al club?

-Melina: La verdad que es un tema que me preocupa y mucho. Los niños y niñas también tienen derecho a la salud, y la salud es un concepto amplio que integra las dimensiones fisiológicas, psíquicas, emocionales y sociales. En lo personal, espero que los menores de 12 años puedan volver pronto, incluso creo que ya deberían haber vuelto, no se puede ni se debe tener a niños privados de algo tan sano como el deporte y la vida social activa. Los niños la están pasando mal, necesitan actividad física para su crecimiento y desarrollo. Necesitan relacionarse con sus pares, en espacios cuidados, con los protocolos correspondientes. Considero que un niño de 6 años puede entender perfectamente un protocolo, si se lo explica lo puede cumplir a la perfección. Somos los adultos los que tenemos que ayudarlos a comprender la situación que estamos viviendo como sociedad, y educarlos para esta nueva modalidad.

-¿En qué nivel se encuentra el equipo hoy en el mundo del patinaje?

-Natalia: El Equipo Vanguardia es el único grupo de la ciudad de Santa Fe que participa en Competencias Nacionales e Internacionales en categoría de Show y Precisión. El equipo Infantil (que sigue trabajando por zoom) hace más de 6 años que obtiene el primer puesto en los Campeones Nacionales en la Categoría Show Infantil. Los equipos Mayores estamos dentro de los mejores grupos del país y 8° a nivel Mundial.

Hay equipo

Titulares: Sofía Cenci, Fátima El Halli Obeid, Esmeralda Facta, Julieta Ferreyra, María Sol Gaetani, Victoria Gómez, Avril Goux, Nerina Haberkon, Itatí Leguizamón, Romina Lucca, Marisol Luraschi, Luna Machuca, Natalia Mateos, María Luz Montenegro, Catalina Posadas, Camila Riera, Paula Rostán Toscani, Agustina Sotelo, María Eugenia Spinosi, Mariela Spinosi, Sofía Tamantini y Lucía Torres. Suplentes: Guillermina De Otaduy, Ludmila Luque, Nahiara Morales y Paloma Ornetti. Técnica: Lic. Melina Mateos. Entrenadora Física: Josefina Gastaldi. Profesora de Danza: Claudia Torres. Profesor de Teatro: Diego Rinaldi

Opiniones:

Catalina 15 años, 11 años en Vanguardia: "En un principio pensando que era algo temporal, hoy es una realidad diaria. En mi caso es bastante duro puesto que de entrenar todo el tiempo pasamos a entrenar dos horas y la parte física en casa es muy difícil porque mi espacio es muy reducido. Me adapto pero es como no ver a la familia. Este deporte aporta muchas cosas a mi vida, en cierta medida nos adaptamos para no perder nada de eso, pero no es lo mismo. Si destaco el compromiso, el compañerismo, los valores y la dedicación que todo mi grupo tiene para superar esta situación y adaptarnos. Al principio teníamos actividad física y charlas grupales online. Después de 3 meses volvimos a la pista, pero nuestro grupo es grande y solo podemos ser 10 personas por una hora, a pesar de la sensación increíble de ponernos nuevamente los patines no podemos entrenar como grupo completo, solo estamos todas juntas en las clases online".

Nerina 18 años, y 15 años en Vanguardia: "Este año no hubo ni va a haber competencias. Estábamos preparándonos para la participación al Mundial, que se realizará el próximo año, pero este tiempo nos sirvió de adaptación al nuevo reglamento de patinaje, estamos aprendiendo nuevas técnicas y perfeccionando movimientos para llegar aún mejor a competir. Es un gran cambio tanto individual como grupal. El techo de lo logrado en Italia y Francia es nuestro piso ahora. Partimos de los objetivos ya cumplidos siempre proyectando hacia arriba. Nos esforzamos para que se note la evolución en todos los proyectos. Además, el Mundial es en Latinoamérica, un gran incentivo que nos motiva a llegar más alto. Con los protocolos se dificulta el trabajo de coreografías, pero nos dio tiempo para mejorar cuestiones a nivel individual. Con respecto al entrenamiento físico, lo estamos haciendo vía Zoom con nuestra entrenadora Josefina Gastaldi, y también por el mismo medio, tenemos clases de danza y teatro, que complementan la disciplina que realizamos".

María Sol 18 años, 15 años en Vanguardia: "Dadas las circunstancias, este año no hubo competencias, sin embargo esto nos permitió profundizar el perfeccionamiento individual, siempre manteniendo el enfoque planteado desde fines del año pasado, el mundial, que se llevara a cabo el año que viene. Lo que trabajamos tanto para ir a Italia como a Francia, nos sirvió y nos hizo crecer. Yo creo que las exigencias hoy en día, son mucho más fuertes y nos exige adaptarnos al nuevo sistema de evaluación. Los protocolos dificultan mucho el trabajo de coreografías ya que es un grupo de 24 patinadores en pista. Pero le pudimos sacar provecho y trabajar mucho más lo individual, para luego cuando se puedan retomar las clases normales, lo pongamos en práctica todas juntas. En un principio se nos hizo difícil pensar que teníamos que dejar de patinar y que se iban a postergar las fechas de competencia; pero creo que hoy en día, gracias a las actividades y charlas que realizamos por videollamada todas juntas, estamos mucho más motivadas y seguras de nosotras mismas, tanto individual como grupalmente, trabajando para todo lo que se viene a futuro.

Victoria, 16 años, 12 años en Vanguardia: "La pandemia y el aislamiento fue muy difícil al comienzo, pero nos adaptamos y nos acostumbramos a vivir así y a las nuevas modalidades, cuidándonos mucho todo el tiempo para protegernos y proteger. El no tener competencias es algo a lo que no estamos acostumbradas, se extrañan mucho esas emociones que traen cada salida a pista. Sin embargo, este tiempo que tuvimos nos sirvió para detenernos en otras cosas que en un año normal no lo hacemos por falta de tiempo, ya que las fechas de competencias son muy cercanas entre ellas, así nos perfeccionamos técnica e individualmente. A pesar de la pandemia nunca dejamos de tener el mundial como un objetivo a cumplir, siempre nos mantuvimos en contacto por plataformas virtuales, así nos encontramos y entrenamos para cada vez estar más cerca del Mundial. Las exigencias siempre cambian, ya que nos superamos a nosotras mismas día a día, incluso ante esta pandemia que se presentó buscamos la forma para no quedarnos, no fue tiempo perdido, lo aprovechamos al máximo".

Luna, 17 años, 11 años en Vanguardia: "El presente en la pandemia cambió para todos, incluyéndonos, ya que modificó nuestra forma de entrenamiento, algo que antes era tan normal como estar casi 30 personas en un club practicando, se convirtió en algo lejano que nos llevó a la virtualidad, pero lo pudimos manejar como grupo y por eso ahora nos podemos encontrar de manera virtual y presencial aunque con protocolos y no todos puedan estar, pero de eso se trata el camino, tenemos que superar los obstáculos que se presenten para llegar a la meta. La situación se modificó suspendiendo todas las competencias que había este año, y si, es triste para nosotros porque trabajábamos para la clasificación del mundial 2020, pero igualmente este tiempo nos sirvió para trabajar aspectos individuales y perfeccionarlos, para que al momento de volver a encontrarnos todos y competir sea de la mejor manera y estemos preparadas".