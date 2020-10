Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ponerse en el lugar del otro

UNA MAESTRA REEMPLAZANTE

"Estimado Ramón: durante 4 años invertí tiempo, dedicación y dinero al estudio de mi carrera docente. ¿Por qué debo ahora vender comida o buscar mil y una maneras de subsistir, teniendo en cuenta que me preparé durante mucho tiempo para tener un trabajo estable en algún colegio, haciendo lo que me gusta? Los trabajadores estatales continúan trabajando, los comercios, los servicios. ¡Todos excepto nosotros! ¡Ah!, pero el Estado abona el IFE a los desempleados sin título, aquellos que no estudiaron, que no se capacitaron y/o sacrificaron algo de sí para alcanzar sus metas. Juzgar es más fácil que ponerse en el lugar del otro, es totalmente ilógico, ¿no? Además, si somos reemplazantes es porque hay dos puestos (o más) ocupados por una misma persona, quien no siempre cumple con las tareas requeridas. Docentes que piden licencias extraordinarias y luego los ves en la playa (hablo con conocimiento de causa), pero su lugar no lo cede para que un reemplazante titularice al fin. Estamos en una lucha constante por conseguir nuestro lugar, no porque queramos padecer las corridas entre escuelas y escuelas, el estar dispuestas en todo horario, a veces dar clases sin ninguna planificación del docente a cargo, entre otras. Por favor, si no apoya nuestra causa, no contribuya negativamente porque no ayuda a nadie de esta manera".

****

Reclamo de luminaria

PEDRO CHEREP

"Con reclamos de fechas 18 y 20 de agosto pasado y bajo los números 44457 y 44436, solicitamos la reparación de columna con luminaria de Santiago de Chile y Pasaje Público a la altura 3000, entre Crespo y Salvador Caputto. Pese al tiempo transcurrido, hemos sido ignorados totalmente por la Municipalidad. Esto ayuda a los hechos de inseguridad que sufre el barrio. Gracias por el espacio".

****

Socavón

PABLO GIGLIOTTI

"¡¿Hasta cuándo, mi bien?! Le comunico a Assa que hace más de un año existe, en las esquinas de San Juan y Crespo, un socavón de grandes dimensiones, en la calle y parte de la vereda del parque Garay. Y no va a faltar que alguien siembre soja. En una ocasión, colocaron un corralito, que ya no existe, así que se corre el riesgo de algún accidente, pues circulan camiones y colectivos de gran porte y las consecuencias que puedan generar serían de suma gravedad. Por favor: solicito como vecino del barrio su pronta reparación. Gracias a mi diario El Litoral por poder expresarme".

****

Caos

MARIO PILO

"Es lamentable el caos que producen las motos sin luces siquiera, de los delibery sobre todo, y también las bicicletas. Corral se obsesionó con las bicisendas y el transporte que llamó ecológico. Hoy las bicicletas y motos van en contramano, cruzan en rojo, circulan por los canteros y plazas peatonales, etc., etc. Siempre insistí, cuando concejal, que no se pueden importar modelos ciudadanos cuando no existe cultura ciudadana, autodisciplina y, sobre todo, sentido ético de ciudadanía solidaria. Es hora de que los inspectores municipales actúen, porque no es posible que se trate de evitar permanentemente accidentes, con estas personas totalmente carentes de todo sentido de circulación y sobre las responsabilidades ciudadanas".

****

Con la misma vara

DANIEL PINO

"¿Por qué razón dentro de los trámites que debe realizar un trabajador, hay un examen psicológico? ¿No es razonable que al empleador se lo hagan también? ¿Cuál será la razón de que solo se lo tenga que hacer el trabajador? ¿Será que en el futuro ese trabajador puede llegar a manifestar graves problemas psicológicos y lo quieren saber antes? Y uno se pregunta: ¿no sería bueno y justo, que también le hagan el mismo examen al empleador y que esté certificado por el Colegio de Psicólogos, a fin de saber que no se trabajará para una persona que está enferma? ¿Cuántos casos hay de violencia laboral de arriba hacia abajo?, es decir del superior jerárquico hacia abajo. ¿Cuántos casos inhumanos existen en los ámbitos laborales, por parte de empleadores que no tienen equilibrio emocional y castigan a sus subordinados con maltratos? Para pensar...".

****

Llegan cartas

Indicios

HUGO ÁLVAREZ

"No se sabe si ocurrió hace siglos, o hace un rato, o nunca.

A la hora de ir a trabajar, un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino y comprobó que tenía el aspecto típico de un ladrón de hachas: la mirada, los gestos, la manera de hablar...

Unos días después, el leñador encontró su hacha, que estaba caída por ahí.

Y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía en nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar..."

Este breve cuento del querido y siempre recordado EDUARDO GALEANO describe a la perfección el funcionamiento de ciertos sectores de la justicia, bajo los parámetros y mecanismos sociales de la culpabilidad y la venganza.

Un día como hoy hace 6 años atrás se encontró el cadáver de Franco Casco flotando en el río Paraná.

Desde ese momento los "indicios" apuntaron directamente a 30 personas que fueron encarceladas sin ser oídas ni valorados en absoluto sus argumentos, a peor aún, se descartó toda línea de investigación paralela.

Hay 10 personas que hoy llevan mas de 3 años encarceladas preventivamente sin juicio, sin sentencia, sin ser oídas y en condiciones infrahumanas.

Los acusadores siguen ocultando a la Sociedad que ya encontraron el hacha.