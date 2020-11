https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.11.2020 - Última actualización - 23:21

22:29

La Policía ha informado que seis puntos en el centro de la capital austríaca habían sido atacados simultáneamente por los terroristas.

A la vez Austria: afirman que no hubo un ataque terrorista "sino seis" en Viena La Policía ha informado que seis puntos en el centro de la capital austríaca habían sido atacados simultáneamente por los terroristas. La Policía ha informado que seis puntos en el centro de la capital austríaca habían sido atacados simultáneamente por los terroristas.

Al menos una persona perdió la vida y otras 15 resultaron heridas en un ataque contra una sinagoga en el centro de Viena. Entre los afectados hay un policía que resultó gravemente herido, mientras que uno de los fallecidos es uno de los terroristas.

Uno de los asaltantes murió en el ataque, mientras que otro fue detenido por la Policía. Los demás atacantes se han dado a la fuga, informan la agencia de noticias APA. Poco después de que se produjera el ataque, se informó que uno de los terroristas se inmoló con un cinturón explosivo. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades, que sostienen que solo un sospechoso ha fallecido tras haber sido abatido por los agentes de la Policía. De hecho, sobre su cadáver efectivamente se encontró un cinturón explosivo y los zapadores están trabajando para desactivarlo.

Actualmente, la Policía de la capital austriaca está llevando a cabo una operación a gran escala para dar con los sospechosos que lograron huir. Se informa de que podrían ser siete los atacantes, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la Policía.

Aunque el ataque inicialmente se produjo en la calle donde se encuentra la sinagoga, según el periodico Kronen Zeitugn, otros medios también informan que se oyeron disparos cerca de la plaza Schwedenplatz. Mientras tanto, la propia Policía de Viena ha aconsejado en su cuenta de Twitter que los residentes eviten los lugares públicos, después de que se produjeran tiroteos en el centro de la ciudad. Según informa la cadena OE24, citando a la Policía, se oyeron unos 50 disparos en la calle cerca de la sinagoga. También fue atacado un restaurante y un centro judío. La Policía sospecha que fueron empleadas armas automáticas por parte de los atacantes. De hecho, tal y como se puede apreciar en uno de los vídeos publicados por los testigos de los hechos, uno de los asaltantes parece estar armado por un fusil de asalto Kalashnikov.

El ministro de Asuntos Interiores de Austria, Karl Nehammer, ha confirmado en una entrevista a la cadena ORF que se trata de un atentado terrorista y que este aún no ha concluido. Comentando las informaciónes sobre el secuestro de varios rehenes en un restaurante, el funcionario no las confirmó, pero sí dijo que la situación es "muy dinámica" y cambia constantemente. Por su parte, un representante del restaurante ha informado a Sputnik que la información sobre la toma de rehenes en el establecimiento no es cierta.

Actualmente 15 personas que sufrieron diversas lesiones por atentados en Viena están ingresadas en centros médicos, comunicó el alcalde de la capital austriaca, Michael Ludwig. "En total, 15 personas están ingresadas en hospitales, de ellas, siete han sufrido heridas graves", dijo el alcalde en declaraciones a la cadena austriaca ORF. Algunos medios informaron sobre la muerte de al menos siete personas, pero esta información tampoco ha sido confirmada por las autoridades.

La Policía ha informado que seis puntos en el centro de Viena habían sido atacados simultáneamente por los terroristas. Mientras, las fuerzas del orden detuvieron a cuatro terroristas en la calle Graben, informó la cadena austriaca OE24. El canal de televisión transmitió en vivo la detención: los terroristas, todos vestidos con pantalones blancos, estaban de pie con las manos en alto.

Sin embargo, de momento las autoridades no han hecho ninguna declaración al respecto y la búsqueda de los demás asaltantes sigue en curso. Asímismo, el periódico Kurier destaca que los agentes de la unidad especial Cobra está operando en el lugar de los hechos. Las autoridades de Viena decidieron suspender los estudios en las escuelas de la capital, declaró el ministro del Interior de Austria, Karl Nehammer. "El canciller [federal austriaco, Sebastian Kurz] acordó con el alcalde de Viena [Michael Ludwig] suspender mañana los estudios en las escuelas, los padres pueden dejar a sus hijos en casa", dijo el ministro en una rueda de prensa. Nehammer instó a los ciudadanos a también quedarse en casa y no ir al centro de Viena.

El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, expresó su solidaridad con las víctimas de los atentados. "Todos estamos profundamente afectados por el presunto ataque terrorista en el centro de Viena. Nuestros pensamientos y compasión están con las víctimas, los heridos y sus familias", escribió el líder austriaco en su cuenta de Twitter. Agregó que Austria y su pueblo defenderán su "libertad y democracia juntos y decididamente" y "por todos los medios". "Me gustaría agradecerles a todos los agentes de policía, los servicios de ambulancia y las fuerzas armadas que están comprometidos con la protección de nuestra democracia y libertad", expresó el presidente.

Van der Bellen añadió que está en contacto con el Gobierno federal de Austria con respecto a la situación. "Gracias en nombre de la República por las declaraciones de apoyo de jefes de Estados y Gobiernos internacionales", puntualizó el mandatario.

El canciller federal austriaco, Sebastian Kurz, expresó su agradecimiento a los líderes europeos que se solidarizaron con Austria por los ataque. "Les agradecemos a los líderes de la Unión Europea y a nuestros socios internacionales su compasión y expresiones de solidaridad", escribió Kurz en su cuenta de Twitter. También expresó su agradecimiento por el trabajo realizado por los servicios de emergencia y las fuerzas del orden. "Nuestra policía tomará medidas decisivas contra los perpetradores de este espantoso ataque terrorista (...) Nunca nos dejaremos intimidar por el terrorismo y lucharemos contra esos ataques con todos los medios", subrayó el canciller.

Destacó el hecho de que uno de los atacantes ya fue abatido a tiros por las fuerzas del orden austriacas. "Los pensamientos de todo el país están con las víctimas, los heridos y sus familias, les expreso mi más sentido pésame", dijo Kurz en un tuit.

Yihadistas reivindican el ataque

Los yihadistas asumieron la responsabilidad del ataque en Viena, informó la organización no gubernamental SITE Intelligence Group, que rastrea la actividad terrorista y extremista en el ciberespacio.

Se señala que el atentado es una "parte de la factura" de Austria por su participación en la coalición antiterrorista, liderada por Estados Unidos. El comunicado, publicado en la cuenta de Twitter del SITE Intelligence Group, no precisa de qué grupo terrorista se trata.

Reacción internacional

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó una serie de atentados que sacudió Viena y reafirmó la solidaridad de las Naciones Unidas con Austria.

"El secretario general sigue con suma preocupación la situación todavía en marcha en el centro de Viena donde hoy se reportaron ataques violentos en varios lugares (...) El secretario general condena enérgicamente estos ataques y reafirma la solidaridad de las Naciones Unidas con el pueblo y el Gobierno de Austria", dijo en un comunicado Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.

Guterres transmitió su más sentido pésame a las familias de las víctimas y también les deseó una pronta recuperación a los heridos.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, expresó sus condolencias a Austria por el ataque en Viena. "Trasladamos condolencias a Austria", publicó Zajárova en su página de Facebook.

La diplomática añadió que la embajada rusa en Viena está en contacto con las autoridades austriacas para identificar la ciudadanía de las víctimas. Su solidaridad con Austria y las víctimas de ataques en Viena también expresaron, entre otros, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro y el ministro de Exteriores de Italia, Giuseppe Conte y Luigi Di Maio.