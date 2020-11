Tras el fallecimiento de Karina Rodríguez, Sosa hizo un llamado a la comunidad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Consideró oportuno apelar unas vez más a “la responsabilidad social de todos, pero la responsabilidad en serio, es tan poco lo que tenemos que hacer para cumplir con las medidas preventivas y es tan grande la colaboración que haríamos con eso al personal de salud, a nuestras familias, incluso a uno mismo”.

Manuel Mudry | region@ellitoral.com

El senador Osvaldo Sosa reconoció “estar viviendo una situación sanitaria complicada y compleja, donde los contagiados los podemos observar en casi todo el departamento, para ser más preciso, el virus está a la vuelta de la esquina y la preocupación empieza a acrecentarse cuando nuestro personal de salud se empieza a enfermar y lo que es peor aún, empezamos a tener víctimas fatales de las personas que más necesitamos, pero que no muchas veces valoramos”.

En ese sentido, consideró oportuno apelar unas vez más a “la responsabilidad social de todos, pero la responsabilidad en serio, es tan poco lo que tenemos que hacer para cumplir con las medidas preventivas y es tan grande la colaboración que haríamos con eso al personal de salud, a nuestras familias, incluso a uno mismo”.

“Tomemos los recaudos, trabajemos entre todos para conseguir una prevención general, no podemos darnos el lujo de perder a nadie más, no es un número, son personas con hijos, con familiares y amigos, no es un número, son las personas que nos cuidan, las que vamos a necesitar cuando nos toque, son las personas que están poniendo su vida en peligro, no por ellos mismos, sino por lo demás, valoremos esa entrega y seamos conscientes de la situación para no tener que seguir lamentándonos”, concluyó.