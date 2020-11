https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.11.2020 - Última actualización - 20:06

20:04

En España

Muñecos con síndrome de Down son elegidos el mejor juguete del 2020

La fábrica española Miniland Educational, que realiza juguetes con fines educativos, creó esta colección de muñecos y muñecas con síndrome de Down con el objetivo de visibilizar y normalizar esta afección. Su trabajo fue premiado por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

En España Muñecos con síndrome de Down son elegidos el mejor juguete del 2020 La fábrica española Miniland Educational, que realiza juguetes con fines educativos, creó esta colección de muñecos y muñecas con síndrome de Down con el objetivo de visibilizar y normalizar esta afección. Su trabajo fue premiado por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. La fábrica española Miniland Educational, que realiza juguetes con fines educativos, creó esta colección de muñecos y muñecas con síndrome de Down con el objetivo de visibilizar y normalizar esta afección. Su trabajo fue premiado por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.