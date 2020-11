https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.11.2020 - Última actualización - 21:07

20:44

Uno de los textos votados reemplaza la vigente ley y se adapta a la normativa nacional. El otro amplía los márgenes para optar por empresas provinciales mientras se prolongue la pandemia. Rechazo a expresiones del ministro Sain.

La Cámara Baja votó 22 proyectos de ley Diputados apuesta a mayor Compre Santafesino para reactivar la economía Uno de los textos votados reemplaza la vigente ley y se adapta a la normativa nacional. El otro amplía los márgenes para optar por empresas provinciales mientras se prolongue la pandemia. Rechazo a expresiones del ministro Sain. Uno de los textos votados reemplaza la vigente ley y se adapta a la normativa nacional. El otro amplía los márgenes para optar por empresas provinciales mientras se prolongue la pandemia. Rechazo a expresiones del ministro Sain.

La Cámara de Diputados aprobó un Nuevo Compre Santafesino pero además modificó el régimen actual para aumentar al doble los porcentajes fijados para permitir adjudicar o dar prioridad a empresas provinciales ante licitaciones que realice el Estado. Las iniciativas propiciadas por el Frente Progresista apuestan a dinamizar la economía santafesina a partir del propio Estado ante la situación de emergencia producida por la pandemia.

Son dos de los veintidós proyectos de ley aprobados en la sesión Ordinaria y que llegaron al recinto con los respectivos dictámenes de comisión. Otros dos quedaron sancionados: el cambio de rango de la comuna de Susana (dpto Castellanos) que pasará de tres a cinco miembros a partir de las elecciones del año próximo así como la creación de un cargo de fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la localidad de Gobernador Crespo (San Justo).

La nueva ley de Compre es fruto de sendos proyectos presentados por Maximiliano Pullaro (UCR) y Clara García (PS) y dispone las nuevas pautas para la adquisición o contratación preferencial de bienes, obras, trabajos públicos y servicios que tengan su origen en la Provincia de Santa Fe y ofrecidos por oferentes locales. "Considérese oferente santafesino o local a aquella organización con fines de lucro que extraiga, elabore o transforme bienes o productos o bien sea productor de obras y servicios en el territorio de la Provincia de Santa Fe" para lo cual deben cumplir de manera concurrente una serie de requisitos.

Las pautas de preferencia en general será de hasta un 5% con los oferentes extra provincia aunque se lleva al 8% cuando los oferentes califiquen como MIPyME o como cooperativas. El texto girado al Senado deroga la ley 13.505 y sus modificatorias, norma sancionada en 2015. "El proyecto se moviliza particularmente para promover la actividad económica provincial en estas particulares circunstancias. Creemos necesaria su sanción urgente. Los cambios consideramos que son oportunos y son superadores incluso para tiempos de normalidad, que por los efectos impredecibles de esta crisis aun no podemos prever cuándo volverán" señaló Pullaro. Para el radical "las leyes de "compre local" cobran relevancia siendo su objetivo usar la importancia de las compras de productos y las contrataciones de servicios desde los destinos niveles del Estado, como factor para el desarrollo y dinamización del aparato productivo y comercial, priorizando la capacidad de los actores económicos de un determinado territorio".

García, en tanto, admitió que la Ley actual desde su vigencia "no ha logrado satisfacer los fines que se tuvieron en miras al momento de su sanción. La experiencia indica que, por diferentes circunstancias, su aplicación no ha sido tarea sencilla para los sujetos contratantes y, en consecuencia, la preferencia establecida para los bienes u oferentes santafesinos ha devenido en una expresión de deseo de los legisladores que no se reflejó -con la dimensión necesaria- en los procedimientos de contratación".

En tanto, el otro proyecto de García aprobado modifica la ley vigente mientras dure la pandemia para establecer nuevos rangos porcentuales llevándolos al 10% y 16%.

Divididos por las expresiones de Sain

Con la abstención de las bancadas justicialistas y de Somos Vida y Familia, la Cámara votó una declaración de repudio a recientes expresiones del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, sobre la forma de abordar la problemática de la violencia que se vive a diario en las calles, especialmente, de la ciudad de Rosario.

El justicialismo ofreció la presencia de Sain en la Cámara para explicar sus expresiones pero además los proyectos remitidos por el Ejecutivo sobre la materia seguridad. En el recinto fue Pablo Farías quien expuso las razones de la declaración mientras que Ricardo Olivera y Matilde Bruera fueron expresiones del justicialismo. El Frente sumó varias voces, entre ellas la advertencia de Joaquín Blanco, sobre la "bolsonarización" de la política de seguridad santafesina "que no estamos dispuestos a dejar avanzar".

Todo lo aprobado

Los otros proyectos de ley votados por la Cámara de Diputados y girados en revisión al Senado son:

Régimen de acceso a los Recursos Biológicos y Recursos Genéticos de la provincia en base a un mensaje que había remitido Miguel Lifschitz como gobernador.

Los lineamientos de la política pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans (transexuales, travestis y transgéneros) e intersexuales de Clara García (PS) y otras legisladores del Frente Progresista.

Acceso a la educación virtual en la escolaridad primaria y media en el marco de la pandemia del Covid-19 de Oscar Martínez (Frente Renovador).

Regulación y ordenación de la educación virtual en todas las instituciones educativas, de Claudia Balagué (PS).

Acceso a la vivienda única para mujeres víctimas de violencia, de Gisel Mahmud (PS).

Asegurar a las personas trans el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de derechos y libertades del bloque Igualdad.

Creación del Fondo Editorial Santafesino de Ricardo Olivera (PJ).

Programa de erradicación y control de enfermedades contagiosas y del tipo epidémico transmitidas por el Mosquito Aedes Aegypti de Marlen Espíndola (UCR).

Programa de aplicaciones de tecnologías asistivas para la integración educativa de Mónica Peralta (Gen).

Prohibición del ingreso a la provincia de residuos peligrosos o susceptibles de serlo, y cuyo tratamiento o disposición final fuere la incineración o el enterramiento dentro de los límites provinciales de Matilde Bruera (PJ).

Preservación de la documentación de la Comisión Nogueras de Fabián Palo Oliver (UCR).

Instituyendo el 20 de agosto como "Día del activismo por la diversidad sexual", de Paola Bravo (PJ).

Ingreso de emergencia de carácter excepcional, mensual, para profesionales de la salud independiente que forman parte del grupo de mayor riesgo ente el Covid 19 de Pablo Pinotti (PS).

Devolución automática de fondos detractados por el Sicreb a contribuyentes de Ingresos Brutos de Lorena Ulieldin (PS).

Adhesión de Santa Fe a la ley 27253 sobre obligatoriedad de medios de pago de Maximiliano Pullaro (UCR).

Elevando a cinco miembros la comuna de Villa Amelia de Esteban Lenci (PS).

Programa provincial para regular los precios de productos para celíacos de Sergio Basile (UCR).

Reforma al artículo 131 del Código de Faltas de Espíndola (UCR).