Trump hizo una rueda de prensa para insistir en que hubo fraude electoral

El mandatario estadounidense Donald Trump volvió a agitar los ánimos poselectorales en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Twitter, en tanto, volvió a intervenir una de sus publicaciones por "falta de pruebas".

"Si se cuentan los votos legales, yo gano fácilmente", dijo esta noche el presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección, Donald Trump, quien destacó que el Partido Demócrata está intentado "robar la elección". "No hubo una ola azul sino una ola roja", agregó el mandatario en referencia a los colores que identifican a los partidos Demócrata y Republicano, en una esperada declaración desde la Casa Blanca, en la que también destacó que su partido retuvo el Senado.

"Si contamos los votos legales, he ganado claramente. Si contamos los ilegales, no. He triunfado decisivamente en estados como Florida, Iowa, Indiana, Ohio; a pesar de la interferencia de los medios y los banqueros", indicó Trump. "Además, los republicanos han conseguido picos históricos de apoyo por parte de latinos, afroamericanos, personas de origen asiático y pueblos originarios. A ello hay que agregarle que, si uno ve las tendencias, está claro que el Partido Republicano es hoy el partido de los trabajadores en EE.UU", señaló.

El mandatario, manifestó que "ellos -los demócratas- han gastado millones y sus donantes son, en gran parte, banqueros de Wall Street. Utilizaron encuestas falsas, diseñadas para que las personas se quedaran en sus casas y Biden pareciera en un gran momento. Nunca se habían usado esos métodos en la magnitud en la que lo hicieron ellos". "Cuando comenzó el recuento, estábamos ganando por mucho en los sitios claves, pero el aparato electoral está en ocasiones controlado por los demócratas, y entonces no han permitido que accedan observadores y han seguido haciendo el recuento de forma irregular", comentó.

La conferencia llega después que el condado de Clark, en el estado clave de Nevada, anunció que tardará hasta por lo menos el fin de semana en contar 63.000 votos por correo que podrían resultar determinantes para conocer quién será el próximo presidente de EE.UU., indicaron este jueves las autoridades locales. En una rueda de prensa, el responsable del escrutinio en el condado que incluye Las Vegas -la mayor ciudad del estado-, Joe Gloria, dijo que por el momento tienen conocimiento de 63.000 votos que faltan por contar, aunque seguirán aceptando todos aquellos sufragios por correo que lleguen hasta el próximo martes con fecha de envío igual o previa a la de la jornada electoral.

En tanto, una publicación del mandatario en el mismo sentido fue "objetada" por los administradores de Twitter.

STOP THE FRAUD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

El tuit original dice "Stop the fraud (en españo: "¡Detengan el fraude!"); sin embargo, fue intervenido con una leyenda que advierte que "alguna parte o todo el contenido compartido en este Tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico".