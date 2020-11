Melodrama para los oídos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Actores de Gualeguay, Corrientes, San Fernando y Capital Federal ensayaron y grabaron esta reformulación del concepto de radioteatro. El público podrá acceder a sus cuatro episodios mediante un abono, disponible por 24 horas.

“Niebla” es una obra de teatro sonora gestada durante el confinamiento social obligatorio. Dice Gastón Díaz, su autor y director: “Decidimos llamar a este proyecto experiencia sonora porque reelabora, en cierto sentido, el concepto de radioteatro. Es igual a este formato en el sentido de que la propuesta va a ser percibida auditivamente, pero se propone ir un paso más allá al tener la intención de convertir la simple escucha en una estimulación total de los sentidos".

Dice la sinopsis: “A veces es como si el cielo descendiera sobre la tierra.

Una nube llamada niebla cubre por completo un pueblito allá en la cumbre de la montaña. En los caminos los pastores se pierden y hay animales que aparecen muertos sin la cabeza. Lo mejor es quedarse adentro, al resguardo de los peligros de la naturaleza, escuchar la radio y esperar que despeje.

Sin embargo Abel y Amón, los policías de la comuna, están decididos a investigar: estos extraños sucesos coinciden con la llegada al pueblo de Mía, una actriz de renombre que sin razón aparente ha decidido instalarse en este punto alejado de todo. Quienes se acercan a ella descubren su hipnótico magnetismo, pero ¿qué oculta su presencia? ¿de qué sangre vive su ficción?”.

A la distancia

La obra fue ensayada y grabada por los actores en forma virtual desde sus casas ya que se encuentran en Gualeguay, Corrientes, San Fernando y Capital Federal. Los espectadores no notan la distancia gracias al enorme trabajo de postproducción de sonido. De hecho se recomienda escucharla con auriculares para vivir mejor la experiencia y disfrutar cada sonido.

Hay “funciones” esta semana (sábado, domingo y lunes) a las 20, pero desde esa hora el pase permite escucharla por 24 horas. La preventa de Experiencia Niebla está disponible en www.alternativateatral.com; abonando la entrada se accede a los cuatro episodios. Se planea tenerla en cartel hasta el 30 de diciembre.

Palabras del director

Dice Gastón Díaz: “‘Niebla” fue ensayado durante los meses de confinamiento obligatorio en Argentina. El proyecto surge de un conjunto de actores y de quién escribe, por la necesidad de involucrarnos en un proceso creativo como lo es el montaje de una obra de teatro. Para quienes desarrollamos nuestra actividad de manera colectiva era necesaria la reinvención de una manera de estar juntos para encauzar lo que la soledad nos restringe: la posibilidad de fabricar en equipo un objeto sensible en donde plasmar la inquietud que nos pone en tensión con las circunstancias que atravesamos.

Quienes nos dedicamos al teatro vivimos los efectos de la falta de ficción en nuestras vidas como una condena a una energía en potencia que al no poder desplegarse, nos consume. Nuestra actividad, emparentada con los rituales y el derroche gratuito de las celebraciones colectivas, los actos de comunión para alcanzar un éxtasis que nos conecta con energías primitivas, se vio interrumpida; por eso necesitábamos una respuesta contundente, que aunque no reemplace la experiencia presencial, ataque los sentidos de los espectadores (ahora oyentes) presentando un suceso sensorial, fabricando un ritual que los involucre y del que no puedan quedar indiferentes, si no que sean parte también de la construcción de ese artificio que deviene ceremonia.

Gracias por dejarnos entrar en sus casas, les deseamos una gozosa ‘Experiencia Niebla’”.

Ficha técnica

Autoría y dirección: Gastón Díaz.

Intérpretes: Candela González Tonón, Agustina Sconochini, Luciano Crispi, Carolina Díaz, Juan Ignacio Piasentini, Tomás Buccella.

Tratamiento y montaje sonoro: Pablo Bronzini.

Ilustraciones: Lisandro Ziperovich

Producción ejecutiva y prensa: Laura Alejandro.

Duración: 65 minutos.