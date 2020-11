Biden habló en Delaware: "Los números nos dicen una historia clara y convincente, vamos a ganar"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la recta final de las elecciones, el candidato demócrata se mostró confiado y trató de transmitir tranquilidad a sus ciudadanos.

Sin un resultado definitivo, pero con sendas posibilidades de ganar, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, se presentó este viernes en Wilmington, Delaware, para llevar un mensaje de confianza a sus votantes. "Los números nos dicen una historia clara y convincente, vamos a ganar", afirmó.

El mensaje de Biden, junto a su compañera de fórmula Kamala Harris, llegó luego de que Donald Trump acudiera a la vía legal como única opción posible para seguir en el poder. Esto luego de que el candidato demócrata le arrebatara la ventaja en Pensilvania y Georgia, dos estados que necesita imperiosamente el republicano para lograr la reelección.

Mientras continuaba el conteo electoral, Biden pidió confianza en el proceso electoral de recuento, aseguró que "la democracia funciona" y remató: "Vamos a ganar esta carrera con gran parte de la Nación tras nosotros".

El candidato demócrata se manifestó confiado en el sistema electoral de la nación norteamericana y aseguró que “la democracia funciona su voto será cotado, no me importa cuán duro trabaje alguien para evitar esto, no lo vamos a permitir, la gente va a ser escuchada”.

Luego, el demócrata de 79 años volvió a intentar calmar las aguas vía Twitter, “Tenemos que recordar que el propósito de nuestra política no es una guerra totalmente implacable” indicó. Y Añadió: “Podemos ser oponentes, pero no enemigos. Somos americanos”.

Horas antes del discurso de Biden, Trump dijo que su oponente "no debería declararse" como ganador, cuando las proyecciones de los medios lo indiquen, porque las demandas presentadas por su campaña sobre el resultado de las elecciones "acaban de empezar".

"Joe Biden no debería declarar injustamente que ha ganado la oficina de la Presidencia. Yo también podría hacer esa declaración. ¡Los procedimientos legales acaban de empezar!", escribió en Twitter.

Hasta el momento, Biden sumaba 264 delegados o 253, dependiendo de si se toma Arizona o no, donde algunos medios no proyectaron todavía su victoria allí, lo que sí hicieron otros la noche electoral como la agencia AP y Fox News, mientras que Trump tiene 214. 270 es el número al que ambos candidatos aspiran para hacerse con la presidencia.