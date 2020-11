https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 10.11.2020 - Última actualización - 13:22

13:17

Desde el Club de Leones explicaron que el Gobierno pidió ser el administrador de los fondos, algo que no contempla el estatuto del club y el acuerdo quedó trunco.

Política Una ilusión que terminó en angustia: Coronda se queda sin el gimnasio del CEF Desde el Club de Leones explicaron que el Gobierno pidió ser el administrador de los fondos, algo que no contempla el estatuto del club y el acuerdo quedó trunco.

En una conferencia de prensa realizada en la mañana de este martes, las autoridades del Club de Leones de Coronda informaron que los fondos asignados para la obra del gimnasio del Centro de Educación Física n° 22 serán devueltos. La decisión se tomó luego de que el gobierno provincial intentara que las autoridades firmaran un documento para cederles la administración de los fondos, una practica que no está aprobada por el estatuto de la institución. “Para nosotros fue una alegría (cuando aprobaron la obra) que ahora se transformó en angustia” declararon los leones corondinos. Por su parte, el legislador de la UCR Juan Cruz Cándido aseguró que trabajaran desde la Cámara de Diputadas y Diputados para que el gobierno cumpla con la promesa de realizar la obra.

“Es inadmisible lo que pasó. Los Leones de Coronda son una institución respetada por la ciudad, que ya había realizado otras obras (un jardín de infantes) que jamás fue objetada, que mejoró la calidad educativa de la comunidad, que cuenta con un prestigio tanto local como internacional porque si no, no les hubieran asignado los 100 mil dólares para la obra” remarcó Cándido, y agregó “es penosa la actitud del gobierno de Omar Perotti que primero quiso negar la existencia del proyecto, después demoró la aprobación de los planos, la semana pasada anunció con bombos y platillos que se había avanzado, y ahora nos enteramos que lo único que buscaban era apoderarse los fondos”.

Tenés que leer

En conferencia de prensa, los integrantes del Club de Leones explicaron que el pedido del gobierno es inviable ya que “el club dice quienes deben firmar las transferencias o cheques, hay cuentas exclusivas que se abren al respecto, con informes periódicos que deben enviarse a la Fundación donde además debe constar el resumen de cuenta, cada movimiento de la cuenta debe corresponderse con proveedor de bienes o servicios. Es imposible que entreguemos el dinero, inclusive hay una parte donde dice que pueden entregarse cheques o pagos a proveedores, no a un gobierno” y agregaron “Son las condiciones que la Fundación Internacional de Clubes de Leones (LCIF) para entregarnos los 100 mil dólares, no solamente eso nos pide ese tipo condiciones para lo que ellos nos dan y para los 64 mil que debíamos poner nosotros (Club de Leones Coronda)”.

Por su parte, la ex legisladora Victoria Tejeda, que había gestionado ante los Diputados y Diputadas de la UCR Santa Fe para que el reclamo se oyera en la Legislatura, expresó su malestar con lo sucedido, “nosotros tenemos un contacto fluido con el Club de Leones, es una institución que siempre está colaborando con la ciudad, y cuando nos contaron la situación claramente debíamos actuar. Ahora, que los fondos se perdieron, se abre dos situaciones: una es que la ciudad corre riesgo de que el Club no pueda concretar a futuro otros proyectos por el daño que esto les genera, y la otra es que no sabemos si el gobernador Perotti va a hacer o no la obra. En declaraciones públicas dijeron que si, pero el presupuesto 2021 ya se envió a la Legislatura, entonces ¿con qué fondos lo van a hacer?”.

Asesores del legislador Cándido informaron que ya se encuentran trabajando en un proyecto para llevar al recinto y pedirle precisiones al gobierno respecto de cómo piensan realizar la obra, en qué plazo y con qué fondos, teniendo en cuenta que funcionarios provinciales y referentes locales del oficialismo declararon días atrás que, con los fondos del Club o de la provincia, la obra se iba a hacer igual.