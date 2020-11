Lula da Silva y la embajada estadounidense responden a dichos beligerantes de Bolsonaro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actual mandatario de Brasil, que se niega a admitir la derrota de Donald Trump, había expresado, en clara referencia al advenimiento del nuevo presidente de Estados Unidos, "que podría usar la pólvora" para defender a la Amazonia de un gobierno de Joe Biden.

Luiz Lula da Silva, ex presidente brasileño. "Le chupó tanto las medias a Trump, que ahora no sabe que hacer", dijo de Jair Bolsonaro. Crédito: Archivo

El ex presidente y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva, junto al ex candidato presidencial laborista Ciro Gomes, criticaron este miércoles las declaraciones de tono inéditamente belicista del gobernante Jair Bolsonaro contra Joe Biden, proclamado nuevo mandatario de Estados Unidos. En respuesta a dicha ofensa, también reaccionó la embajada estadounidense, que divulgó un video que muestra a la infantería naval norteamericana en el Cristo Redentor, así como marchando frente al Congreso en Brasilia y en San Pablo.

Bolsonaro dijo el martes que "podría usar la pólvora para defender la Amazonia en un gobierno de Joe Biden", tras lo cual la embajada de Estados Unidos mostró un video en el que se ve a la infantería naval en el Cristo Redentor y otros lugares emblemáticos del gigante sudamericano. Disgustado con Biden, que prometió tomar medidas contra los incendios en la Amazonia, Bolsonaro afirmó, en tono amenazador, que "cuando se acaba la saliva hay que tener pólvora, porque de lo contrario, no funciona".

"No se necesita usar la pólvora, pero los demás tienen que saber que uno tiene pólvora", agregó el polémico mandatario brasileño, capitán retirado del Ejército de su país. Bolsonaro lanzó varias críticas al demócrata Biden en las últimas semanas, con eje en el compromiso de defender "la soberanía en la región amazónica, ante la codicia de quienes quieren sus riquezas y biodiversidad".

Hasta este miércoles Bolsonaro no había reconocido la victoria de Biden. Por el contrario, se mantenía alineado al presidente Donald Trump, quien tampoco la admitió y, en cambio, insiste en que hubo fraude y resultó despojado del triunfo.

Piden el juicio político

La singularidad del discurso dado por Bolsonaro el martes en el Palacio del Planalto, ante el canciller Ernesto Araújo, está centrada en que incluyó una referencia casi explícita del empleo de la fuerza ante una hipotética intervención extranjera, en este caso estadounidense. Horas después de su intervención, que repercutió fuertemente en la prensa local e internacional, la embajada de Estados Unidos difundió el video anteriormente citado.

En el mismo, el embajador Todd Chapman señala que "hay efectivos del Cuerpo de Infantería apostados en la embajada y varios consulados, para garantizar la seguridad de los mismos". "Después de que Bolsonaro habló de pólvora, Chapman exalta el poderío militar de su gobierno", publicó el diario Estado de San Pablo, que se pregunta: ¿"Cuál es el tamaño de la pólvora de Brasil?".

La posición desafiante de Bolsonaro es vista con recelo por militares brasileños que hablaron a condición de anonimato con el diario Folha de San Pablo días atrás. Según esas fuentes castrenses, en lugar de emplear una retórica encendida, Bolsonaro debería optar por un discurso "pragmático", reconocer la victoria de Biden y establecer canales de diálogo con la futura administración demócrata.

Lula opinó en redes sociales que "Bolsonaro tiene vergüenza de Joe Biden". "Es sencillo, él le chupó tanto las medias a Trump que ahora no sabe qué hacer; es lamentable que un presidente nos cause tanta vergüenza en el mundo", comentó el ex mandatario. Por su parte, Gomes, del también opositor Partido Democrático Laborista, sostuvo directamente que "Bolsonaro debe ser sometido a juicio político".

"Este débil y cobarde entregó Brasil a los intereses extranjeros, y ahora viene a decir más burradas; hay que promover el juicio político de este delincuente", subrayó insultante Gomes, quien escribió una carta a Biden presentándose como candidato presidencial en 2022.