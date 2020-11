https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.11.2020 - Última actualización - 13:02

11:33

"Siento que en este ministerio (de Gobierno) es imposible trabajar sin un respaldo firme y explícito del gobernador", le dijo a El Litoral el funcionario saliente.

A casi un año de gestión Renunció el ministro de Gobierno de Santa Fe, Esteban Borgonovo "Siento que en este ministerio (de Gobierno) es imposible trabajar sin un respaldo firme y explícito del gobernador", le dijo a El Litoral el funcionario saliente. "Siento que en este ministerio (de Gobierno) es imposible trabajar sin un respaldo firme y explícito del gobernador", le dijo a El Litoral el funcionario saliente.

Periodista: - ¿Ministro, usted renunció al cargo?

Borgonovo: - Sí. Esta mañana presenté formalmente mi renuncia.

-¿Es indeclinable? ¿Lo habló con el gobernador?

-Sí, por supuesto, primero fui a hablar con él que es lo que corresponde, para que esté enterado, para agradecerle la convocatoria que oportunamente me hiciera y comentarle mi decisión.

-¿Por qué renuncia? ¿Fue a pedido del gobernador?

-No. No me hizo un pedido expreso, pero es público y notorio que mi nombre es uno de los que estaba dando vuelta en los medios de comunicación, hace unos días ya como posible recambio. Yo creo, lo que yo siento, es que en el Ministerio de Gobierno, que es el ministerio político por excelencia, directamente es imposible trabajar sin un respaldo firme y explícito del gobernador. A mí me parece que esta tarea es muy delicada, continua y permanente. Y sin ese respaldo no se puede ejercer esta función. Por esa razón me pareció lógico dejar al gobernador con las manos absolutamente libres para que decida quién será el compañero, o la compañera, que venga a tomar la posta.

-¿Esa falta respaldo la percibió ahora, que el gobernador hizo público que habría cambios en el gabinete o es de hace tiempo?

-Creo que es una cosa que se hizo manifiesta en los últimos tiempos. La verdad es que yo no había hablado de esto con él. Estas cosas forman parte de las reglas del juego y uno tiene que saber cuándo ingresar y cuando salir. Y si hay una decisión de hacer cambios del gobernador es mejor cortar por lo sano y dejarle al gobernador la absoluta libertad de que lo haga. Por supuesto que estoy a disposición del compañero o compañera que venga pero insisto me parece que es una función delicada, significativa, y que lo que le conviene al gobierno y lo que le conviene este a todo el mundo es que haya una persona que tenga una renovada confianza para lo que viene.

-¿Se hace alguna autocrítica en cuanto a su gestión a su rol?

-Mirá, yo estoy muy tranquilo, muy conforme. En primer lugar, porque me voy en un momento donde ya por suerte el pico más intenso de la pandemia va quedando atrás y, si bien no hay que relajarnos como siempre decimos y hay que mantener los cuidados, está claro que estamos en un momento de mayor control. A mí me tocó convocar y coordinar el Comité de Emergencia de Covid-19. Fue una tarea muy intensa y hoy, por suerte, eso ha aflojado un poco. Sinceramente, no me hubiera gustado irme en el medio de la tormenta.

Con respecto a la a la gestión me voy muy conforme. En el aspecto político es muy evidente que dejamos las relaciones políticas tanto hacia dentro peronismo como hacia afuera mucho mejor de lo que las encontramos. Por otra parte, la verdad que Secretaría de Asuntos Penitenciarios ha funcionado muy bien. Y si ya estamos habilitando las visitas a los internos, en estos días, es porque la prevención ha sido un éxito El virus no ha ingresado a las cárceles santafesinas prácticamente, es una gran tranquilidad.

Entiendo que con el Poder Judicial hay un muy buen vínculo y hace poco se presentaron proyectos de reformas y lo mismo ocurre con la Legislatura. No tengo más que gratitud para con todos los colaboradores que trabajaron el equipo. En el área de Derechos Humanos se han mantenido bien altas las banderas. La gente de Protección Civil que ha tenido un trabajo ingrato a veces, porque las condiciones climáticas han sido muy adversas y tanto ir a combatir los incendios, tanto acudir con brigadistas no se lograron los resultados esperados pero soy testigo de todo su esfuerzo. En el área de Gobierno y de Logística lo mismo. Valoro mucho el esfuerzo de todos los compañeros y las compañeras que le pusieron el cuerpo a un año singularmente difícil.

-¿Es un sinsabor ésto, se imaginaba fuera del cargo en menos de un año?

-Hay que ser suficientemente sincero, y también fuerte, para reconocer que si uno está trabajando comprometido en un proyecto el hecho de que le digan que hay un cambio, no es una buena noticia sino sería hipocresía. Ahora, también es cierto que hay que tener la misma templanza para saber qué son las regla de juego. Y como yo te decía antes para mí es muy bueno, muy tranquilizador, poder mirar para atrás este año y ver que se hicieron muchas cosas con un gran esfuerzo, porque la verdad que estás esta es una situación en la que hubo que dar respuesta a muchos sectores que reclamaban legítimamente muchas cosas, como por ejemplo trabajar. Hay mucha gente que todavía hoy no pude trabajar. Y siempre hemos respondido con recursos escasos y siempre con complicaciones. Es una situación que demanda una gran dedicación y yo creo que pasamos un año muy complicado, e insisto, creo que dejando la situación mejor de lo que la encontramos: con eso me voy más que tranquilo.

-Por último, usted pertenece a un espacio político, el de la vicegobernadora Rodenas. ¿Se habló de esto con el gobernador?

-Todos reconocemos que la facultad de nombrar sus colaboradores es del gobernador. Y nosotros tenemos un sistema donde es el Poder Ejecutivo el responsable de la gestión. Nosotros somos colaboradores así que es lógico que tenga el más amplio margen para tomar las decisiones que en cada etapa considere la más conveniente.

La carta de renuncia