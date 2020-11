Nadia Podoroska fue eliminada del torneo de Linz pero subirá un puesto en el ranking

Nadia Podoroska fue eliminada del torneo de Linz pero la sonrisa no se irá de su rostro. Si bien la argentina perdió por 6-2 y 6-1 con la rusa Ekaterina Alexandrova por los cuartos de final del certamen austríaco, última cita del año de la WTA, ese resultado le permitirá subir un puesto en el ranking el próximo lunes, lo que representará su mejor posición histórica (47°).

Alexandrova, actual 33° del mundo y cuarta preclasificada en Linz, no le dio demasiadas opciones a la rosarina, que llegó a este certamen después de la histórica semifinal en Roland Garros, donde se convirtió en la primera tenista proveniente de la qualy en meterse entre las cuatro mejores del Grand Slam parisino, además de meterse en el top 50.

Great play by @nadiapodoroska at the net 💪#WTALinz pic.twitter.com/0opftjhwYP