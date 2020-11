https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Todavía no se dictó la sentencia El primer jurado popular de Entre Ríos declaró culpable a un imputado por homicidio

Un jurado popular declaró culpable a un hombre acusado de haber asesinado a balazos a otro durante una pelea el 25 de abril último en la ciudad de Paraná, en el primer juicio de ese tipo que se realizó en la provincia de Entre Ríos.

Tras una deliberación de un poco más de una hora, la presidenta del jurado, integrado por 12 titulares y cuatro suplentes, comunicó que la decisión fue unánime y que Carlos Iván Caminos fue encontrado culpable del delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" en perjuicio de Milton Gastón Luna (25).

Conocido el veredicto del jurado, el vocal de Juicios y Apelaciones que presidió el debate, Pablo Vírgala, deberá fijar con un plazo máximo de cinco días hábiles la fecha para realizar la audiencia de cesura de la pena, donde se recepcionará la prueba.

Luego, Vírgala escuchara los alegatos finales de las partes, que solo se limitarán a fundar las consecuencias jurídicas del veredicto de los jurados, y finalmente dictará la sentencia a Caminos.

Más temprano, en la tercera jornada del debate que se desarrolló en el salón del Superior Tribunal de Justicia (Stjer) de Paraná, los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo pidieron en sus alegatos que Caminos sea condenado a 19 años de prisión.

Asimismo, el abogado que representa a la familia de la víctima, Javier Barbagelata, también solicitó esa pena para el imputado.

En tanto, el abogado defensor, Javier Aiani, dijo que el acusado "no tuvo una participación directa ni es responsable" de la muerte de Luna, consideró que "es una persona de bien, de trabajo, de carácter pero que en su actividad como seguridad no ha tenido incidentes violentos" y solicitó que el jurado declare su inocencia.

Para el fiscal Malvasio, el acusado "dio otra versión de los hechos, introduciendo a un tal Pablo como autor, para tratar de confundir al jurado y poner en crisis las pruebas que lo llevarán a la cárcel", tras lo cual recordó el informe policial, autopsia, fotografías del cuerpo de Luna, la zona descampada donde ocurrió el crimen, y los testimonios que determinan su "culpabilidad".

Asimismo, Malvasio indicó que el imputado "cambió cinco veces la versión, mintiendo y tratando de confundir primero a la policía, luego a los fiscales y ahora a ustedes", y consideró que "hizo un esfuerzo denodado para llorar y hacer una novela mexicana".

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Vírgala detalló al jurado "instrucciones útiles" y obligaciones para deliberar y decidir la culpabilidad o no del imputado.

Les pidió "no tener en cuenta rumores, chismes ni información que no fue prueba en el juicio" y resaltó que "son jurados, no justicieros", por lo que solicitó un "un juicio justo y correcto" y "una deliberación abierta, en un jurado de iguales y soberanos".

Posteriormente, los jurados titulares se instalaron en una sala especial con custodia para debatir si el imputado era culpable o no, lo que demoró tan solo un par de horas.

El crimen ocurrió cerca de las 16 del 25 de abril último, en la calle Miguel David, entre Gobernador Parera y Mihura, frente a un descampado del barrio Los Paraísos de Paraná.

Según la investigación fiscal, Caminos y Luna se encontraron en un taller mecánico y en una motocicleta se dirigieron al lugar, donde el segundo murió tras recibir dos disparos de un arma calibre Magnum 44, uno en la espalda y otro posterior en la cabeza.

Cuatro días después, Caminos fue detenido en un allanamiento que se realizó en su vivienda ubicada en calle Isabel Guevara de Paraná, aunque llegó a juicio en libertad.

