Histórico: Los Pumas vencieron por primera vez a los All Blacks

A 35 años del empate 21 a 21 en Ferro, en un partido casi perfecto, el seleccionado argentino se impuso por 25 a 15 a Nueva Zelanda. El tucumano Sánchez anotó todos los puntos del equipo de Mario Ledesma.

Poco más de 400 días fueron los que tuvieron que esperar Los Pumas para volver a jugar un partido. Lejos quedó aquel encuentro ante Estados Unidos, que marcó no solo la despedida argentina del Mundial de Japón, sino también el retiro de Juan Manuel Leguizamón.

Luego, ya en este nefasto 2020, lo conocido: pandemia, aislamiento, cuarentena, entrenamientos en departamentos y casas, burbuja en Uruguay y por último en Australia.

Hasta llegar a esta madrugada argentina, donde por fin llegó el debut de Los Pumas en el tres Naciones. El rival, nada más y nada menos que los poderosos All Blacks. El resultado, histórico como el año: victoria argentina 25 a 15, para de esa manera ganarle por primera vez a los All Blacks, y dejar atrás aquel empate en 21 del 2 de noviembre de 1985 en cancha de Ferro, donde (¿casualidad?) justamente el 10 de aquel entonces, un tal Hugo Porta, hizo todos los puntso. Este sábado, Nicolás Sánchez, realizó los 25 de su equipo.

Primer tiempo ideal

Un minuto de partido y Los Pumas que demostraron algo. Salida de mitad de cancha, recepción de la pelota por parte de la “joven estrella” Caleb Clarke y tackle firme del capitán Matera.

Pegada a esa acción, intento de drop fallido de Sánchez, y pasados los 4 minutos, el tucumano que tuvo la primera chance de sumar de a tres, y no la desaprovechó.

Positivo comienzo para los argentinos que inmediatamente empezaron a recibir la presión “negra”.

Entre los 8 y 10 minutos, Nueva Zelanda tuvo un par de lines a favor cerca del ingoal argentino. Pero Los Pumas pudieron defender bien. Priemro vía maul y luego, incluso, haciendo retroceder al rival. Lamentablemente, una infracción en el medio de esas situaciones, posibilitó los de Ian Foster empataran por intermerdio del pie de Mo´unga.

A los 18 minutos, “tremendo” try de Los Pumas. Con paciencia, manejo de pelota, seguridad en los pases, algo de fortuna sobre el final y tras 15 fases, Nico Sánchez apoyó el primer ensayo del partido. Para propios y extraños, Argentina estaba en ventaja.

Y lejos de “achicarse” en el trámite del encuentro, los entrenados por Ledesma seguían enfocados en el partido. manejando los tiempos, tal como era la premisa en la previa.

A los 26 minutos, otra vez el tucumano, clave hasta ese momento, que elevaba la diferencia a 10 puntos marcando un nuevo penal.

Recién a los 30 minutos de partido se produjo el primer scrum del partido. Y fue a 5 metros del ingoal neocelandés, luego de que el capitán Pablo Matera casi apoyara por segunda vez para Los Pumas. Fue el equipo argentino el que empujó, forzó la infracción y Sánchez volvió a “facturar” de a 3.

La desconcentración de los “hombres de negro”, se simplifica con una de las últimas acciones de la etapa inicial: penal a favor, Mo’ unga que busca el lateral y la pelota que se le va a por línea de pelota muerta.

Final de los mejores 40 minutos de los pumas en, almenos, los últimos 4 años.

Segundo tiempo

En este tipo de partidos, son claves los primeros 10 o 15 minutos. En el caso de Los Pumas, en esta oportunidad, era importante consolidar lo hecho en el primer tiempo.

Algo que pudieron lograr los argentinos, incluso, con puntos. A los 8 Sánchez, que lentamente se iba transformando en lo mejor de argentina, puso el encuentro 19 a 3.

Hasta que a los 12 llegó la reacción de Nueva Zelanda, a través de una “vieja” fórmula del rugby: line, maul y el capitán Sam Kane que apoyó el primer try para los tri campeones del mundo. Pero esto no “achicó” al elenco nacional. Jugada posterior y nuevo penal que el tucumano no desaprovechó.

A falta de 15 minutos, profundo ataque de Nueva Zelanda liderado por Sotutu, pelota que se abre llega a Rieko Ioane en una de las puntas y la pelota que se le cae por la presión argentina…Y esa sensación de “hacer historia” que cada vez se hacía más firme.

Cuando quedaban 6 minutos para el final, una “pesca” terrible de Pablo Matera hacía pensar que Los Pumas estaban a nada de, efectivamente, ganarle por primera vez a Nueva Zelanda.

Algo que se consolidó aún más con un nuevo penal de Nicolás Sánchez, sin dudas “el jugador del partido”.

Llegó un try de Caleb Clarke sobre el final, solo para decorar el resultado. Los Pumas hicieron historia en Australia y en este “maldito” 2020.

Síntesis

Argentina: Nahuel Tetaz Chaparro (Vivas), Julian Montoya (Bosch) y Francisco Gómez Kodela (Medrano); Guido Petti y Matías Alemanno (Lezana); Pablo Matera (Capitán), Marcos Kremer y Rorigo Bruni (Grondona), Tomás Cubelli (Bertranou) y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Matías Orlando y Baustista Delguy; Santiago Carreras (Cordero).

Nueva Zelanda: Joe Moody (Hodgman), Dane Coles (Taylor) y Tyrel Lomax (Laulala); Patrick Tuipulotu (Vaa'i) y Samuel Whitelock; Shannon Frizell (Sotutu), Sam Cane y Ardi e Savea; Aaron Smith (Weber) y Richie Mo'unga; Caleb Clarke, Jack Goodhue (McKenzie), Anton Lienert-Brown y Jordie Barrett (R. Ioane), Beauden Barrett.

Cancha: Bankwest Stadium de Sydney.

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

Asistentes: Nic Berry y Paul Williams

TMO: Ben O'Keeffe

Protagonistas desde Australia

Pablo Matera: “No sé cómo ponerlo en palabras. Fueron 8 meses muy duros. Un montón de trabajo, de un montón de gente que por ahí no está acá pero tenemos un equipo con mucha hambre y vinimos a llenarle el pecho de orgullo a toda la gente en Argentina, pasando un momento difícil y la está peleando”.

“Hay un montón de gente que se puso esta camiseta antes que nosotros para lograr esto y todos dieron un pasito así que lo consiguieron”.



“Me di cuenta cuando hace una semana y media cuando me encontré con este grupo que iba a pasar. Hay muchos jugadores jóvenes que tienen clarísimo lo que es ponerse esta camiseta. Y muchas ganas de laburar, de hambre. Cada día fue muy intenso. Se trabajó cada minuto para preparar este partido y hoy salimos a ganar”.



“Jugamos por el rugby argentino. Hay un montón de chicos que no juegan al rugby con sus amigos desde hace 8 meses y salimos a la cancha a demostrar que se puede y vale la pena el esfuerzo. Ojalá traiga más gente al rugby y nos permita seguir creciendo”.



Nico Sánchez: “Yo estoy convencido de que la adversidad hace fuerte a los equipos y en nuestra cabeza hoy solo tiene que ser creciendo. Cuando terminó el Mundial pensé que se me había terminado mi carrera en Los Pumas. No creía volver a tener esta oportunidad, estar en este estadio con todos los chicos y viviendo lo que vivimos hoy.

​

“Hoy fue un orgullo representar al país. Lo que sentí en los últimos minutos viendo la defensa, la preparación de todo esto, la gente que ha estado en los malos momentos, es increíble. Quiero agradecer a todos los que están cerca nuestro cuando estamos mal”.



Mario Ledesma: “Antes de que empiece el partido no parecía real estar sentados en la cabina esperando un partido después de todo lo que pasamos. Hay cosas que son difíciles de explicar, hubo mucho intangible que se fue juntando.



“No hubo dudas en el desarrollo del partido. Es lindo ver los frutos. Yo hubiese dicho lo mismo pero el triunfo valida un poco todo lo que se hizo desde principio de año y a la distancia”.



“Los chicos [integrantes del staff] hacen sentir el amor de la camiseta. Están enamorados de lo que hacen. Lo que queríamos es que se viese reflejado en la cancha y se vio”.



“A Chocobares hay mucha gente que lo descubre, pero con Nico lo venimos siguiendo desde hace mucho. Y hay más como él que vienen. Se hace un laburo inmenso, se hizo y se va a seguir haciendo por la aparición de nuevos jugadores”



“Con Nico Sánchez era arrancar una página en blanco. Tenemos una historia lindísima, vivimos momentos lindos, otros más difíciles pero lo de hoy es espectacular, la rompió toda y él está muy bien.



“El día que llegó Cheika dijo: quiero ser parte del primer equipo argentino que le gana a los All Blacks. Estamos muy agradecidos de lo que está pasando, con todo lo que pasa en Argentina. Hasta en los momentos de tensión decís “soy un privilegiado de estar viviendo”.



Matías Orlando: “Lo que viví hoy no caigo. No me imaginaba vivir esto hace unos meses cuando solo pensaba en recuperarme de la lesión. Buscamos esto desde hace mucho, queríamos sacarnos la espina del Mundial. Ganamos porque lo creíamos. Nos pusimos ahí durante 80 minutos y lo logramos”.