Francisco Costanzo: "Colón no me traicionó pero me salió 300 mil dólares"

Colón fue una gran pasión para Pancho Costanzo, una pasión costosa. Fue un dirigente de otros tiempos (aunque hoy sigue como síndico), desinteresado por completo, desprendido y con una marcada intención de hacer siempre lo mejor.

-¿Qué le deja Colón, Pancho?

-... Haber compartido una mesa con el Gitano Juárez y César Luis Menotti... Ir a Adidas porque yo quería que además de Boca y River, esa empresa vista a Colón. Y como pienso que no hay peor gestión que la que no se hace, fuimos un día con mi amigo Manuel Alconchel... Cuando llego me encuentro con Selpa. Yo era admirador de Lausse, al que le habían puesto matadores para ir postergándolo y cuando volvió al país, Selpa le ganó... Ya con Selpa se me aflojaron las rodillas... Y cuando entro y veo a Amadeo Carrizo y al Muñeco Madurga me quería morir... Yo nací en el 41 y me vine de Italia a los 8 años... Me hice simpatizante de River , porque River fue a jugar a Italia un partido en homenaje al Torino... En Santa Fe era hincha de Colón, pero me iba a Buenos Aires a verlo a River... Carrizo era un ídolo, pero ídolo de verdad, no como los de ahora...

-¿Y qué más?

-Mirá, cuando el equipo va mal, nadie quiere viajar... Una vez me tocó ir a un partido con Huracán de San Rafael, en Mendoza, por el campeonato Nacional... Ese día se casaba mi hermana menor y en mi casa... Pero yo fui con el plantel... Me acuerdo que viajamos con un colectivo de El Serrano que se rompió en Realicó... ¡Tuve que trabajar de mecánico para llegar a Mendoza!... Ese domingo coincidió con la llegada de los restos de Evita y el partido se pasó para el lunes a la noche, pero como Huracán no tenía iluminación, fuimos a jugar a la cancha de Sportivo Pedal... ¡Una semana antes, esa cancha fue el parque cerrado de un Gran Premio!... Imagináte cómo estaba... Ese día debutaron "Villita" y Solís.

-¿Perdió plata en Colón?

-¡Mucha...! Mirá, cuando Marcolín renuncia y se produce la acefalía, se conviene que yo tenía que ser el secretario general. En el 78, yo había participado como vicepresidente con Nuevo Colón. Y allí, uno dijo: "Vos no te hagás problema que estás respaldado por un grupo de amigos". En ese grupo, el doctor Pizzi era buena persona pero de los otros no puedo decir lo mismo... Bueno, en Colón había un código no escrito, que los dirigentes entrantes reemplazaban los avales de los salientes... La cuestión es que terminamos el mandato e Italo Giménez me había prometido que me iba a salvar, porque yo, a él, lo había salvado de caer preso, así como te lo digo, de frente y sin pelos en la lengua, poniendo plata... El hecho es que ellos no fueron a renovar mi aval, como se estilaba y habíamos hecho nosotros con los anteriores y el banco me ejecutó a mí... Colón me salió 300.000 dólares, el equivalente a 10 coupé Fuego de ese entonces... La tuve que poner... Fui el único que no se presentó a la convocatoria... Pero te digo una cosa: a mí no me traicionó Colón, me traicionaron mis amigos...

-Así que los únicos avales que quedaron sin levantarse fueron los suyos...

-Fueron los míos... Yo reemplacé los avales de un señor de apellido Ojalvo, pero los míos no los reemplazó nadie... Y no fue deuda generada por nosotros... Eramos once avalistas en total, algunos hicieron negocio con eso... Julio Villar, Simonsini y el hermano de Chichín Raviolo saben de lo que estoy hablando porque trabajaban en el banco... Ellos me decían: "Vos venís a pagar, pero los otros no aparecen". Y después, cobraron... ¿Querés que te cuente otra?

-¡Por supuesto...!

-Cuando asumimos en el 79, a los 20 días teníamos el clásico... Colón tenía los tubos de iluminación, como los tenía Independiente... Y estaban quemados... Fui yo el que le puso la iluminación nueva y con plata mía... Con la ayuda de dos ingenieros, uno de ellos Bunge, que me cuadriculó la cancha, armamos todo... Yo me subí con una mira telescópica y trepado, entre los reflectores que habíamos comprado, apuntaba a cada punto de referencia... Vinieron de ATC y nos pedían un mínimo de 240 lux y teníamos 280... ¡Mirá si tengo anécdotas!... Todas de sacrificio y poniendo plata...

-¿Se siente reconocido en el club o no?

-Yo no lo hice lo que hice para que me levanten un monumento, pero tampoco que se hagan los distraidos... En Colón no me siento reconocido... Tengo 49 años de vitalicio y no sé si habrá muchos como yo... Tengo 60 años de socio y me hice vitalicio en la época de Salerno... Siempre colaboré con el club y desinteresadamente... Pero a veces la gente se olvida... También me pasa en Mecánicos Unidos... Fui uno de los fundadores en el '63... En el '80, refundamos el Automóvil Club Santa Fe, soy el socio fundador número 1, ¿vos te crees que alguno llama para invitarme a tomar mate aunque sea?, nadie... Tal vez Dios me premia en otros aspectos, con los amigos que tengo...

Una larga charla plagada de recuerdos, anécdotas y enseñanzas con un hombre de mundo. Su entrega por Colón fue total. "A mí no me traicionó Colón, me traicionaron los amigos", dice Pancho.Foto: Guillermo Di Salvatore

-¿Quién es Pancho Costanzo?

-"El que no vive para servir, no sirve para vivir", dice mi página de facebook... No me hago el Quijote que pelea contra los molinos de viento, pero siempre luché por mi comunidad... Traté, por todos los medios, que mi Santa Fe ocupe el lugar que merece, me preocupé y me costó dinero a pesar de que un colega tuyo dijo una vez que yo ganaba plata con el automovilismo... Por eso, Colón, Mecánicos Unidos, la Union y Benevolencia que se inició siendo yo secretario general, debo ser el socio más antiguo de la Dante Alighieri y hoy no me llaman ni para ver cómo ando... Tal vez sea un idealista o un inocente, pero no voy a cambiar a los 80 años, sería reconocer que viví equivocado...