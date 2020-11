https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tanto la prensa internacional, como referentes del rugby universal, coincidieron en ensalzar la notable actuación del Seleccionado Argentino ante su par de Nueva Zelanda.

Repercusiones de un triunfo histórico Los Pumas generaron un Impacto global Tanto la prensa internacional, como referentes del rugby universal, coincidieron en ensalzar la notable actuación del Seleccionado Argentino ante su par de Nueva Zelanda.

Como era dable esperar, el histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks, por 25 a 15, en el marco de la tercera fecha del Rugby Championship 2020, provocó un impacto de alta repercusión internacional, que bien podría decirse tuvo su epicentro de Nueva Zelanda, donde este deporte es una especie de "cuestión de Estado".

En sus diferentes plataformas, el New Zealand Herald, principal diario del país, utilizó en sus títulos de portada y crónica principal, términos como "La peor derrota" y "Pesadilla", describiendo que "Argentina hizo historia y los All Blacks tienen la clase de problemas que sugiere que son horriblemente vulnerables y altamente vencibles".

En cuanto a Inglaterra, podrían puntualizarse por ejemplo las crónicas expuestas por el Daily Telegraph, que en su reporte principal señaló: "No habrá un solo fanático del rugby, al menos fuera de Nueva Zelanda, que no se alegre por la histórica victoria de Argentina contra los All Blacks en el estadio Bankwest".

Por su parte, en todas sus plataformas, la BBC de Londres aludió a que "Argentina batió por primera vez a Nueva Zelanda de manera brillante".

Siguiendo con referentes periodísticos europeos, podría citarse a L'Equipe de Francia; La Gazzetta dello Sport de Italia; como así también Mundo Deportivo, Marca y As de España, quienes coincidieron en alabar el histórico triunfo argentino, destacando en todos los casos el modo en el que fue conseguido.

En Australia, el Sydney Morning reflejó: "Después de 402 días sin partidos internacionales, Argentina venció a los All Blacks por primera vez en la historia para asegurar la victoria más importante de su historia".

En todos los casos, también se hace especial referencia a que Nicolás Sánchez mejoró el registro histórico del incomparable Hugo Porta, autor de los 21 puntos argentinos en el empate producido en noviembre de 1985 en el estadio del Club Ferro Carril Oeste.

En territorio kiwi

Además de lo expresado en torno a a la prensa neozelandesa, es oportuno detenerse en protagonistas directos. Ingresando en el seno del plantel neozelandés, el head coach, Ian Foster, habló con su habitual serenidad en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en Parramatta.

* "Ahora estamos muy doloridos. En los primeros 40 minutos, los Pumas jugaron con toda la pasión que esperábamos, pero también fueron precisos. Nosotros fuimos indisciplinados otra vez y eso es decepcionante. Los Pumas tenían un gran motivo para jugar: no lo hacían hace un año. Eso pudo verse y transformaron una potencial desventaja en una ventaja: estaban descansados. Es un día histórico para ellos y, por más que a nosotros nos duela, sus hinchas tendrán sonrisas en sus rostros".

A su turno, el capitán de los All Blacks, Sam Cane, también fue lo suficientemente elocuente a la hora de brindar su calificada opinión.

* "La lección es que en los test matches hay que salir a jugar con la intensidad correcta y la actitud correcta todos los fines de semana. Ellos jugaron muy bien y nosotros no fuimos lo suficientemente buenos. Creo que una de las bases de Los Pumas fue su defensa, que sinceramente fue excepcional", reflexionó.

En tanto, el otrora notable winger de los All Blacks, John Kirwan, afirmó: "Sinceramente, pensé que en algún momento se iban a quedar sin energía. ¿Hemos visto alguna vez algo así? Nos superaron completamente en toda la cancha. Nuestra disciplina en la primera parte fue tonta. Fue la actuación más asombrosa y corajuda que vi en mucho, mucho tiempo. Los Pumas fueron mucho más hambrientos y entraron en la historia. Estarán de fiesta por una semana", concluyó.

Datos clave

Tal como se expresara en todos los ámbitos, la fiereza defensiva de Los Pumas se erigió en uno de los argumentos fundamentales del notable éxito ante los All Blacks, por lo que bien vale puntualizar lo reflejado por las estadísticas generadas en el inolvidable partido.

Los argentinos acumularon 170 tackles efectivos durante los algo más de ochenta minutos; frente a 112 de los neozelandeses. Esto refleja porcentajes positivos de 91% frente a 90%, respectivamente.

Los tres jugadores que más tacklearon fueron Marcos Kremer, con 29 ejecuciones; Julián Montoya, con 16 y Matías Alemanno, con 14. Luego se ubicaron - entre otros-, Guido Petti y Francisco Gómez Kodela, con 13 tackles cada uno; y Pablo Matera, con 10.

En cuanto a los backs, sobresalieron el medio scrum Tomás Cubelli, con 12; como así también el joven centro Santiago Chocobares, con 10 certeras ejecuciones.

Ejemplar

"It's your night tonight Argentina, congratulations !", expresa el saludo enviado desde el sitio oficial de los All Blacks: "Es tu noche Argentina, felicitaciones!

Recuerdos imborrables

La primera victoria alcanzada por Los Pumas ante los All Blacks, permite concretar un ejercicio de memoria para repasar algunos de los triunfos más destacados de la historia del Seleccionado Argentino de Rugby.

27 de octubre de 1979: primera victoria ante Australia. Fue por 24 a 13, en el estadio de Ferro Carril Oeste.

4 de agosto de 1990: primera victoria ante Inglaterra. Fue por 15 a 3, en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.

20 de octubre de 1999: victoria ante Irlanda, por 28 a 24 en Lens, accediendo por primera vez a cuartos de final de la Rugby World Cup.

11 de noviembre de 2006: victoria ante Inglaterra, por 25 a 18, por primera vez en Twickenham.

7 de septiembre de 2007: victoria ante Francia, por 17 a 12, en el Stade de France, en el match inaugural de la RWC 2007.

19 de octubre de 2007: victoria ante Francia, por 34 a 10, alcanzando el tercer puesto de la RWC.

8 de agosto de 2015: victoria ante Sudáfrica, por 37 a 25, en Durban, en el marco del Rugby Championship.

18 de octubre de 2015: victoria ante Irlanda, por 43 a 20, en los cuartos de final de la Rugby World Cup 2015.

15 de septiembre de 2018: victoria ante Australia, por 23 a 19, en Gold Coast, en el marco del Rugby Championship.