Bahía recibirá a Unión con una racha de cinco triunfos de local

El equipo de Mano Menezes levantó muchísimo su rendimiento en el Brasileirao: encadenó cinco alegrías seguidas en los dos reductos que usa: el viejo estadio de Pituaçu "Roberto Santos" y el moderno Arena Fonte Nova. El martes 24, por los octavos de la Copa Sudamericana, recibirá desde las 19.15 al equipo del "Vasco" Azconzábal.

Gabriel Rodríguez (Especial para El Litoral) | www.correio24horas.com.br | deportes@ellitoral.com

Como se sabe, el brasilero Bahía será rival del Tate dentro de diez días por la Copa Sudamericana: la ida será allá el 24 de noviembre a las 19.15 y la revancha el martes 1 de diciembre a la misma hora en el estadio 15 de Abril. En los últimos partidos de Bahía, la afición tricolor ganó motivos para volver a sonreír. Contra Fortaleza, en la noche del miércoles pasado, sumó la tercera victoria consecutiva, la segunda en el Brasileirao y saltó del puesto 14 al noveno en la Serie A.

Los resultados que hicieron que la marea azul, roja y blanca cambiaran se pueden explicar por la relación directa con el comando de campo. Después de acumular una racha negativa de cuatro derrotas en sus dominios, el tricolor ahora tiene cinco victorias consecutivas en casa: fueron dos en Pituaçu (es la cancha más chica que a veces usa en el Brasileirao) y tres en Fonte Nova para el Campeonato Brasileño y Copa Sudamericana. Jugando en Fonte, tiene un uso del 100% tras el regreso de los partidos al estadio durante la pandemia del coronavirus: Fortaleza, Melgar de Perú y Botafogo fueron derrotados en los tres partidos que disputó el equipo en el Arena.

"El entorno ayuda mucho. Los jugadores se sienten a gusto. Es mejor, claro. Pero el equipo ha mejorado. De nada sirve buscar qué camiseta gana si no tenemos contenido dentro de la camiseta. No tiene sentido pensar que el estadio nos dará resultados si no lo hacemos el medio ambiente ayuda, es la casa de Bahía, así que te sientes más seguro en tu hábitat, pero tenemos que seguir trabajando para dar lo mejor de nosotros, trabajar para evolucionar, porque así es como queremos ir a Bahía y es lo que quiere ver el aficionado ", dijo el técnico Mano Menezes. El análisis del comandante tricolor encaja bien con el momento en que vivirá Bahía, para mantener la buena fase y seguir subiendo la tabla, Bahía tendrá que repetir fuera de Salvador lo que ha sabido hacer como principal.

Los dos próximos compromisos del equipo serán como visitante: este próximo lunes (16), el equipo irá a Curitiba, donde se enfrentará al Coritiba, a las 18 en el estadio Couto Pereira. El viernes 20, el rival será Red Bull Bragantino, en el estadio Nabi Abi Chedid, en Bragança Paulista. Hasta el momento, Bahía ha ganado solo un partido fuera de casa en el Brasileirao: en septiembre, el tricolor venció al Botafogo, 2-1, en el estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro, en un partido retrasado de la primera ronda. Por tanto, la motivación para seguir consiguiendo buenos resultados es aún mayor.

"Es la secuencia que estábamos buscando. Ya salimos con tres resultados positivos, contando sudamericanos y brasileños. El equipo sube, va a noveno. Independientemente de tener a alguien con menos juego, como Fortaleza, los puntos se hicieron. Los demás Aún nos queda por hacer. Estamos saliendo a dos partidos. Es importante que hagamos el resultado, psicológicamente es bueno, para la motivación. Es bueno, para la confianza es bueno. Me hace muy feliz ", continuó Mano.

Además de la posibilidad de seguir ascendiendo en la clasificación, los duelos contra Coritiba y Bragantino cobran más importancia porque son rivales directos del tricolor en la huida de la zona de descenso. Actualmente Bahía está cinco puntos por encima del Z4 (los últimos cuatro pierden la categoría), pero esta diferencia puede ser aún mayor, porque en caso de triunfos, la tricolor evitará que los rivales sumen puntos. Aparte de eso, el equipo sabe la importancia de acumular puntos ahora para poder centrar la atención en la Copa Sudamericana.

A su regreso a Salvador, Bahía se enfrentará al Unión Santa Fe de Argentina, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido de ida se llevará a cabo el 24 de noviembre, en Fonte Nova, mientras que el regreso se realizará una semana después, el 1 de diciembre, en Santa Fe, Argentina. Justo después de la Copa, Bahía comenzará una seguidilla infartante: enfrentará a São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Internacional y Grêmio, equipos que luchan por el título de la Serie A o pelean en la primera parte de la tabla. Es por eso que Mano Menezes ha rotado mucho con la plantilla en los últimos partidos para atacar los dos frentes: el Brasileirao y la Copa.

"En líneas generales, fue una tarea correcta la que tuvimos en Tucumán. Tuvimos 5 minutos que generan mucha bronca. ¿Qué hay que corregir?, el resultado, que ya está puesto. El equipo sigue evolucionando e ir en la búsqueda de un Unión que juegue cada vez mejor y que sea más sólido. Me cuesta aceptar las cosas que fueron correctas, que las hubo, cuando el resultado fue negativo". Juan Manuel Azconzábal Entrenador de Unión