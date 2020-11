Llega al Senado un pedido de licencia por paternidad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Luis Rodrigo SEGUIR Bajo el tradicional formato del "Visto, Considerando y Resuelve" de cualquiera de sus resoluciones, el defensor del Pueblo de la Provincia, Oscar Lamberto, narra una historia humana, cuyo destinatario es la Legislatura santafesina. Se trata de un pedido de licencia por paternidad para uno de los empleados de la Defensoría del Pueblo que ha hecho algo impensado. Solicitar 30 días, como los que reciben las mamás, bajo el principio de igualdad y las tantas oportunidades en las que ese organismo procura su realización. El Dr. Lamberto –con letra que le acercaron el defensor adjunto para la Zona Norte, Jorge Henn y el director de Análisis Normativo de ese organismo, Mariano Vodanovich- deja en claro a la hora de exponer los argumentos de su resolución 304 que, como se dijo al principio, ha visto el reclamo de su empleado, que lo ha considerado justo y se ocupa de enumerar razones y principios en su favor, y también expone que no puede atenderlo, por lo que ha resuelto no otorgar una licencia por 30 días por paternidad, porque carece de las facultades necesarias para hacerlo. Las leyes se lo impiden y expone la situación ante quienes pueden cambiarlas: la Legislatura. También lleva el asunto a la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la Provincia de Santa Fe, e indica "el criterio de esta Defensoría del Pueblo a los fines de ser considerado para una modificación del decreto 1.919 de 1989, en lo concerniente la licencia por paternidad", que hoy diferencia entre madres y padres a la hora de conceder licencias. Argumentos Una copia del expediente ha ido a la Legislatura e ingresó por mesa de entradas a la Cámara de Senadores, donde se encuentra un proyecto de ley con media sanción de Diputados que hace exactamente lo que pide el empleado en cuestión: igualar las licencias. A mediados de octubre la Cámara baja (con mayoría de la oposición) aprobó un proyecto de ley del diputado Fabián Palo Oliver (UCR-FPCyS) que propone, en el marco de una reforma integral del Sistema de Licencias, Justificaciones y Franquicias vigente en la provincia, la implementación de la licencia paterna por nacimiento para los agentes públicos, incorporando también otros supuestos no contemplados por la legislación actual. Más allá de ese detalle (que no se menciona obviamente en la resolución de la Defensoría), es interesante repasar los considerandos. A la hora de resolver, Lamberto deniega el pedido pero sólo "por exceder las facultades y competencias de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe artículo 58 ley 10396", lo que equivale a decir: quiero pero no puedo. El texto reclama a la Legislatura, como el peticionario, que la licencia por paternidad sea considerada "de acuerdo a una perspectiva de género en el tratamiento de los proyectos legislativos vigentes en la materia tendientes a la ampliación del plazo de licencia por paternidad, artículo 59 ley 10396", con una ampliación de 30 días corridos con goce de haberes. Antecedentes Destaca que la presentación del particular "es vastamente fundamentada en pactos y convenios internacionales, leyes y proyectos legislativos nacionales y provinciales, pronunciamientos de organismos supranacionales y doctrina". También recuerda que las acciones de la Defensoría "cuentan con perspectiva de género y siempre se sostuvo que su accionar si bien tiende a cumplir con su natural rol de contralor de la administración pública no se agota en el mismo sino que se supera y ostenta el incuestionable rol de institución garante de los derechos fundamentales". Cita luego a Jorge Luis Maiorano respecto de la figura del ombudsman en América Latina "íntimamente vinculada a su compromiso con la protección de los derechos fundamentales siendo precisamente la necesidad añadir una cuota mayor de seguridad a la creciente demanda de tutela integral de los derechos humanos lo que determinó acudir a esta institución que gozaba de prestigio en el resto del mundo". Y recuerda que, en Santa Fe, "se crearon el Centro de Asistencia a la Víctima y los Centros de Mediación que trascienden desde el comienzo mismo del nacimiento de la Defensoría sus meras facultades de contralor posicionándose como una institución protectora de los derechos humanos". Destaca que "el respeto y promoción de la igualdad de género no fueron ajenas a la evolución institucional" del organismo y recuerda un sinnúmero de acciones en esa dirección. Subraya la "necesidad de una reforma normativa que tienda reflejar la paridad de género no sólo respecto a la licencia por paternidad sino también en todos y cada uno de sus aspectos". Y pide un cambio en la legislación ya que, si bien la Defensoría cuenta con autonomía funcional y autarquía financiera, ello no implica de ningún modo que sus actos no se encuentren sujetos al control de legalidad por parte del Tribunal de Cuentas. Decreto Tras recordar que los decretos pueden ser modificados por otro decreto, y que la Defensoría es competente para recomendarlo, se dirige a la Secretaría de Estado de Igualdad y Género a la que le exhorta a tomar el tema, como parte de la "ejecución de políticas transversales de igualdad entre varones mujeres y diversidades, con políticas con perspectiva de género que contribuyan a la equidad y a la superación de las diversas formas de discriminación y violencia contra las mujeres". Rechazo Un recurso de amparo, presentado por el empleado de la Defensoría que pidió licencia por paternidad igual que por maternidad, fue denegado en primera instancia en los tribunales santafesinos. Se estudia una apelación. Media sanción Un proyecto de ley, que logró media sanción en Diputados, se encuentra en el Senado santafesino y aborda una reforma profunda en el régimen de las licencias para los empleados del Estado. La iniciativa de Fabián Palo Oliver (UCR-FPCyS), entre otros puntos, extiende la licencia por paternidad a todos los trabajadores y la equipa a la licencia por maternidad (30 días). También crea otras para el cuidado de los hijos y añade días y horas por "adaptación escolar" en preescolar o primer año de primaria. Dispone ampliaciones en los períodos de licencia para los casos de nacimiento sin vida (30 días). El texto se apoya en la "corresponsabilidad parental, dejando de lado el estereotipo tradicional en cuanto al rol del varón en el cuidado sus hijas e hijos y abandonando la noción de que se trata de una responsabilidad casi exclusiva de las mujeres". Busca "la garantía de derechos para agentes del Estado sin distinción de orientación sexual o identidades genéricas". Y del mismo modo, procura "la no distinción por el origen del vínculo de la filiación, asimilando los casos de nacimientos por naturaleza, por métodos de reproducción humana asistida y por adopción". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

