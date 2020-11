https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 18.11.2020 - Última actualización - 10:39

10:38

El gobernador eludió hablar sobre la discusión suscitada en torno de la Ley de Lemas. Y ante la consulta de El Litoral, se amparó en que las preocupaciones "de la gente" pasan por otros temas, como el sanitario. Se espera que en las próximas horas autorice por decreto el transporte interurbano de pasajeros y ferroviario.

Evitó hablar del sistema electoral Perotti sobre la pandemia: "Me levanto y miro el número de camas críticas" El gobernador eludió hablar sobre la discusión suscitada en torno de la Ley de Lemas. Y ante la consulta de El Litoral, se amparó en que las preocupaciones "de la gente" pasan por otros temas, como el sanitario. Se espera que en las próximas horas autorice por decreto el transporte interurbano de pasajeros y ferroviario. El gobernador eludió hablar sobre la discusión suscitada en torno de la Ley de Lemas. Y ante la consulta de El Litoral, se amparó en que las preocupaciones "de la gente" pasan por otros temas, como el sanitario. Se espera que en las próximas horas autorice por decreto el transporte interurbano de pasajeros y ferroviario.

Sea cual fuera la fecha o el tema que se aborde, la pandemia por Covid-19 está presente en todos los diálogos y entrevistas. También en las consultas que se formularon este martes al gobernador santafesino Omar Perotti en el marco del Día Mundial de la Construcción. Tan presente está que hasta una consulta política se respondió en clave sanitaria.

En relación con la evolución de los casos en territorio santafesino, sostuvo que la situación mejoró en la zona sur, pero aclaró: "Que tengamos discusiones por las nuevas actividades no significa que el tema esté resuelto ni que estemos minimizando el problema. Lo que se está haciendo es tratar de que cada uno de los santafesinos entienda que estamos en el momento más difícil y que asuma la responsabilidad de los cuidados en la convivencia: si mantenemos el uso del barbijo y la distancia social, podemos sostener las actividades", planteó.

Mientras tanto, "lo que se está haciendo es una adecuación del protocolo al aire libre y eso puede llevar a habilitar alguna actividad más", dijo el mandatario. Pero, aclaró, "en el territorio provincial vamos a convivir con distintas realidades: establecimientos que dan clases en primaria, otras en secundarias, otros que no lo pueden hacer; lugares donde hay deportes y otros en los que todavía no hay. Si mejoramos las condiciones epidemiológicas, vamos a ir a otro esquema".

- Se habla de Ley de lemas, neolemas, y esto generó mucha polémica. ¿Puede clarificar la situación?, preguntó El Litoral.

- En los caminos que recorro la gente no me pregunta por la Ley de lemas; me pregunta por el trabajo, por los protocolos, por si nos vamos a juntar en Navidad. La respuesta es que ojalá que podamos juntarnos. ¿Podremos ser 10? No sabemos cuántos nos vamos a juntar pero esos 10 llevan consigo todos los contactos de 48 horas antes. Arrastran a quienes estuvieron las 48 horas anteriores. Esto es válido para Navidad, fin de semana, para esta noche...

"¿Qué le dice, entonces, a quienes insisten con esos temas?", volvió a consultar este diario, intentando retomar la discusión que se ha generado con gran virulencia en las últimas semanas sobre el sistema electoral de la provincia. "Si la política sigue alejándose de lo que habla la gente, le va a ir mal", respondió el gobernador, y clausuró el diálogo.

Cabe mencionar que uno de los dirigentes que en declaraciones El Litoral mencionó la posibilidad de pensar en un sistema de Neolemas como mecanismo alternativo de selección de candidatos si efectivamente se suspendieran las primarias el año que viene, fue el propio presidente del partido al que pertenece el gobernador; fue Ricardo Olivera, titular del PJ.

Transporte

El otro tema obligado de consulta al gobernador fue la habilitación del transporte de larga distancia. Al respecto, afirmó que "Nación dio a las provincias la facultad para que, si las condiciones sanitarias son las adecuadas, habilite. Tenemos facultades para habilitarlo, pero tenemos que mirar las condiciones sanitarias", planteó el mandatario.

Al respecto, adelantó que ya comenzaron reuniones con terminales de la provincia (Santa Fe, Rosario, Rafaela) para evaluar el tráfico de receptores larga distancia y "hay señales positivas en ese sentido".

Según pudo saber El Litoral, en las próximas horas el gobernador firmará el decreto respectivo a partir del cual quedará habilitado el transporte interurbano de pasajeros y ferroviario, tanto interprovincial como dentro de territorio santafesino. Dicho permiso regirá a partir del 1° de diciembre pero sería, en principio, sólo para trabajadores esenciales. Fuentes de Transporte consultadas por este diario adelantaron, asimismo, que deberá pensarse en un esquema muy diferente al que se tenía antes de la pandemia. Así será así puesto que se trabajará a demanda, y ello redundará seguramente, en una reducción marcada de las frecuencias de viajes de las empresas de transporte.

Con la premisa de que la zona centro de Santa Fe "está con picos altos" de contagios, la respuesta de Omar Perotti a consultas sobre nuevas habilitaciones, actividades para el verano, reuniones, etc., fue que primero habrá que evaluar la situación epidemiológica. "Ustedes se levantan a la mañana y miran la hora; yo me levanto y miro las camas críticas; ojalá las podamos acercar a ese 60 % que nos daría otra tranquilidad".