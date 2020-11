"El peor pedófilo" del Reino Unido fue violado y brutalmente asesinado en la cárcel

Un pedófilo británico que llegó a abusar de casi 200 niños fue violado y asesinado en la cárcel, presuntamente por otro reo que quería hacerle sentir lo que vivieron sus víctimas. Los detalles de este "ataque cuidadosamente planeado y ejecutado" se dieron a conocer en el marco de un juicio en el Tribunal de la Corona de Hull (Yorkshire, Inglaterra), celebrado este 18 de noviembre, recoge Daily Mail.

Richard Huckle, apodado por algunos medios locales como "el peor pedófilo" del Reino Unido, fue muerto en su celda, en una prisión cercana a la ciudad de Pocklington, el 13 de octubre de 2019. El ataque fue presuntamente perpetrado por Paul Fitzgerald, también encarcelado por delitos sexuales desde el 2009, quien lo violó usando un utensilio de cocina, le metió un bolígrafo en la nariz hasta llegarle al cerebro y lo estranguló con cable eléctrico. Asimismo, el fallecido presentó signos de golpes en la cara y los riñones y una herida de puñal en el cuello. Cuando dos funcionarios de la cárcel llegaron a la celda, Fitzgerald se encontraba cerca de Huckle y parecía estar susurrándole algo al oído.

"Creo que lo maté, está muerto", dijo Fitzgerald a los vigilantes de la cárcel, según señaló durante el juicio el fiscal Alistair Neil Macdonald. La autopsia indicó que Huckle murió por estrangulamiento.

