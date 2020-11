https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hace tres años que está en el Bahía y es referente del club brasileño, rival del Tate el próximo martes en el Fonte Nova. "Estamos enfocados en el Brasileirao, jugamos esta noche y luego conoceremos los videos del scouting de Unión", afirma. "Será difícil, como todo equipo argentino", confiesa a El Litoral.

Mano a mano exclusivo de El Litoral en la previa Sudamericana "Sabemos muy poco de Unión", dice Douglas, arquero del Bahía

Sin dudas, que Douglas Alan Schuck Friedrich (en el fútbol brasileño simplemente Douglas) es el máximo referente de este Esporte Clube Bahía de Brasil que se le cruza a Unión en su sueño único de la Copa Sudamericana por los octavos de final. Hace tres años que Douglas es arquero, referente y voz autorizada en el rival tatengue. Gracias a la muy buena predisposición de Vitor Tamar, responsable general del área de prensa del club bahiano, El Litoral (con el soporte técnico de Federico Cioni) logró una entrevista exclusiva desde la misma concentración del equipo de Mano Menezes., que juega esta noche a las 20 con el Red Bull Bragantino por el Brasileirao y el martes recibe al Tate en el Arena Fonte Nova por Sudamericana.

-A horas del gran cruce con Unión por la Sudamericana, agradecerte Douglas este tiempo con el Diario El Litoral de Santa Fe.

-Es un placer hablar contigo desde Argentina. Estamos muy contentos con nuestra clasificación, fue una clasificación muy difícil y sabemos que esta próxima fase contra Unión será más difícil, porque sabemos lo difícil que es jugar contra equipos de Argentina. Pero estamos creciendo en la temporada, no sólo por la clasificación en la Sudamericana, sino también en el Campeonato Brasileño. Creo que será un gran duelo contra Unión.

-Se nota la mano de Mano: la llegada de Menezes como DT los ayudó a hacer el click para mejorar como equipo.

-Primero, queríamos obtener mejores resultados. Habíamos estado jugando buenos partidos, pero los resultados no iban a la par con el rendimiento. Desde la llegada de Mano Menezes, nuevas ideas, nuevo formato de trabajo. Estábamos sufriendo derrotas, pero sabiendo que el trabajo se estaba haciendo bien. En los últimos partidos hemos logrado buenos resultados y eso nos dio una mayor confianza tanto en la Liga Brasileña (se llama Brasileiro el certamen) como en la Copa sudamericana. Pasa que debido a la pandemia, el calendario se ha vuelto aún más difícil, con muchos partidos, pero estamos preparados para ser competitivos en la Sudamericana y en el Brasileirao. Tenemos una muy buena plantilla, creo que lo haremos bien en ambas competiciones. También contamos con un comité técnico con mucha experiencia que ha pasado por estos momentos de saber conciliar dos competencias importantes.

-A muy pocas horas del partido de este martes, ¿qué es lo que conocen de Unión? ¿Ya vieron videos, hubo scouting de Unión?

- Recibimos informaciones de los equipos contrarios a través del grupo de análisis y desempeño, que pasa la información al entrenador Mano Menezes y luego el entrenador a los jugadores. Aún sabemos muy poco sobre las características individuales de cada jugador de Unión, porque además estamos en una secuencia muy larga en el Brasileirao y estamos pensando partido a partido.

-Al igual que Unión que hoy visita a Arsenal por la Liga Profesional Argentina, ustedes juegan esta noche también por el Brasileirao...

-Justo después del partido contra Bragantino (hoy a las 20 de Brasil es el juego) nos centraremos por completo en Unión, para entender el formato de juego y las características individuales de cada jugador. Estoy seguro de que el grupo de análisis y desempeño ya conoce muy bien a Unión. En el momento oportuno nos dará a los jugadores la información para que estemos preparados para este gran desafío, sabiendo que los equipos argentinos son muy fuertes y con experiencia internacional.

"Si es necesario, pateo penales"

-Estos cruces de ida y vuelta son "mata-mata"...Muchas veces las series, parejas, se definen por penales: ¿vos sos de estudiar a los posibles pateadores (en este caso Unión) o confiás más en el instinto para dónde tirarte?

-Es una competencia diferente, la Copa sudamericana tiene esta característica de poder decidirse por penales. Nosotros que somos porteros, analizamos al rival y sus características, como sé que Unión también lo hace con nuestros jugadores. Pero no basta conocer las características o estadísticas de cada jugador, es necesario tener la intuición y la libertad para en algún momento tomar la decisión diferente a lo que analizaste del jugador. Esto va mucho de la experiencia para sentir y saber cuál es la mejor decisión a tomar. Espero que no necesitemos llegar a los penales, pero si lo hacemos, estaremos bien preparados para ayudar a Bahía a pasar la etapa.

-¿Sos un arquero de patear, al estilo Rogerio Ceni? (N.de R.: 131 goles en su historial; 61 de ellos fueron de tiro libre y otros 69 de penal; uno sólo de gol con pelota en movimiento)

-En principio no estaré entre los cinco primeros de la lista, pero ciertamente estaré preparado para patear un penal si es necesario.

-La última Douglas, vos que ves el equipo desde el arco: ¿el Bahía descansa en los gritos de Gilberto, goleador de este Brasileirao?

-Gilberto es uno de los grandes delanteros de Brasil, no sólo por sus goles sino por su importancia en el equipo. Hoy sabemos la importancia de Gilberto, pero no dependemos de un solo jugador. Tenemos jugadores muy calificados y los últimos partidos demuestran que Gilberto marcó, pero no fue sólo él, otros jugadores también marcaron goles. Esto nos muestra la fuerza del plantel de Bahía y nos da confianza para el resto de la temporada.