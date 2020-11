https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Douglas dice que allí se sienten realmente "en casa", por más que la pandemia no permita el ingreso de los torcedores. "El rival (Unión) llega, ve el tamaño del Fonte Nova y sabe que está jugando contra un gran club", afirma el arquero.

Para el arquero, el estadio tiene un encanto especial Douglas: "Fonte Nova es el hogar de Bahía, ahí somos más fuertes"

La pandemia "obligó" al Bahía a dejar por algunos partidos el césped del Fonte Nova, estadio modelo de Brasil donde este martes recibirá al Tate. ¿El motivo?: muy simple, como el estadio es comunal (es decir, del Estado), fue Centro de Aislamiento para las personas con Covid-19 en esa encantadora ciudad brasileña.

Desde que el Bahía volvió al Fonte Nova, les ganó a todos por el Brasileirao y goleó al Melgar de Perú por la Copa Sudamericana, eliminando a los incaicos para llegar a estos octavos de final contra Unión.

-¿Hay algo especial para ustedes en Fonte Nova?

-La Fonte Nova es el hogar de Bahía, por su historia. Estoy en mi tercera temporada en Bahía y siento el estadio como mi propia casa. Así mismo, aunque no esté la hinchada, nos sentimos como en casa, muy aclimatados al lugar. La cancha tiene imposición, tiene nuestra cara. Independientemente de los fanáticos, Bahía es más fuerte en Fonte Nova.

-Para los rivales, por lo visto hasta ahora, también.

-Para nosotros será una gran confianza hacer este partido allí. También para el rival (Unión), que ve el tamaño de Bahía, el tamaño de Fonte Nova y cuando pise sabrá que está jugando con un gran club.

-Sin ser bahiano...¿cómo te llevás con el clima de esa ciudad donde recibirán el martes a Unión?

-Me gusta el clima de Bahía, es un buen clima para el fútbol, ​​pero es evidente que por ser una región del norte de Brasil, una región tropical, por momentos la temperatura sube. Igual, no creo que sea un factor que prevalezca para Bahía pensando en la ubicación geográfica de Unión. Ahora no es el colmo del calor, si hubiera tocado enero haría más calor, pero en este momento es agradable.

En el marco de un mano a mano vía zoom muy distendido, el arquero y referente del Bahía de Brasil aceptó cinco penales que le pateó El Litoral desde Santa Fe. Este fue el ida y vuelta con Douglas:

- 1) ¿Pelé o Maradona?

-Yo creo que en la época de Pelé, Pelé. En la época de Maradona, Maradona

-2) ¿Messi o Neymar?

-Hoy Messi. Pero creo que Neymar eventualmente se convertirá en un mejor jugador que Messi, pero en general, por las conquistas, los títulos, hoy veo a Messi más que a Neymar.

- 3) Un arquero brasilero...

-Me gustaba Taffarel. Yo soy de Rio Grande Do Sul, que limita con Argentina; Taffarel también es de Rio Grande do Sul, dejó su sello en el Internacional de Porto Alegre. Cuando era niño vi muchos partidos del Mundial de 1994 en los Estados Unidos. Taffarel siempre ha sido un referente desde el lado personal y profesional.

-4) Un arquero argentino...

-Abbondanzieri, también jugó en el Internacional. Fue un muy buen portero.

-5) Ya sos casi bahiano, Douglas: ¿Olodum, carnaval de Bahía, Pelourinho?

-Soy del sur de Brasil y me gusta más el asado gaucho, pero creo que toda la cultura del Noreste es muy bonita. Acá el Carnaval es importante y lo respeto mucho. A la gente y a la afición de Bahía le gusta mucho, hay que respetarlo. Yo soy un poco más parecido a la gente de Argentina.

Hoy a las 20 juega el rival del Tate

Esta noche de viernes, a las 20, por el Brasileirao, juega el Bahía contra Red Bull Bragantino en el estado de Sao Paulo. Por lo que pudo averiguar El Litoral, la idea de Mano Menezes es poner "casi todos los titulares", para seguir escapando de la llamada Z4, que es la zona baja donde los últimos cuatro pierden la categoría. En el Brasileirao, el Bahía viene embalado: le ganó a Botafogo, Fortaleza y Coritiba. La levantada arrancó cuando le hizo cuatro al Melgar de Perú por la Copa Sudamericana, lo eliminó y clasificó para octavos de final donde enfrentará a Unión.