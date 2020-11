https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 20.11.2020 - Última actualización - 13:19

12:56

El tema es evaluado por el Ministerio de Educación. Se piensa en promover el retorno de los alumnos a las aulas, aunque más no fuese a través de un contacto mínimo, antes de que termine el actual ciclo lectivo. Jardines maternales quedarían autorizados a partir de diciembre.

Se habilitarán nuevas actividades este fin de semana Estudian ampliar a más escuelas el vínculo presencial de los alumnos El tema es evaluado por el Ministerio de Educación. Se piensa en promover el retorno de los alumnos a las aulas, aunque más no fuese a través de un contacto mínimo, antes de que termine el actual ciclo lectivo. Jardines maternales quedarían autorizados a partir de diciembre. El tema es evaluado por el Ministerio de Educación. Se piensa en promover el retorno de los alumnos a las aulas, aunque más no fuese a través de un contacto mínimo, antes de que termine el actual ciclo lectivo. Jardines maternales quedarían autorizados a partir de diciembre.

El gobernador firmaría en las próximas horas un decreto que permitiría habilitar una serie de rubros a partir del fin de semana. Se trata, esencialmente, de actividades que se desarrollan al aire libre como playas, práctica de deportes colectivos y espectáculos o eventos culturales pero además, jardines maternales y salones de fútbol cinco.

Consultado por El Litoral, el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pussineri, aclaró que la situación es analizada todavía por funcionarios de diferentes reparticiones y, sobre todo, por el Ministerio de Salud. "En función de esas evaluaciones, el gobernador definirá qué decisión adopta. Éste es un esquema tentativo de las autorizaciones que se podrían generar", sostuvo.

Pussineri aclaró que se ha pensado un esquema de habilitaciones "en función de un calendario" que tendrá en cuenta diferentes fechas y plazos para poner en marcha las diferentes actividades de manera progresiva, siempre en función de la situación sanitaria que se deberá monitorear de manera permanente.

Escuelas

El funcionario reveló, además, que se conversa con el Ministerio de Educación la posibilidad de habilitar algún tipo de revinculación de los alumnos con sus docentes y escuelas, para los próximos días. "La ministra Adriana Cantero está estudiando y va a ser motivo de conversación la posibilidad de instrumentar algún esquema de revinculación de los alumnos con la escuela de forma inmediata, es decir para los días que quedan de aquí a fin de año. No sería en principio un esquema tradicional o de clases presenciales, pero sí se está evaluando trabajar sobre algún tipo de revinculación de los chicos con la escuela", sostuvo.

Según adelantó, ello sería para "escuelas donde estemos seguros de que no exista riesgo sanitario pero eso también tiene que complementarse con la utilización del protocolo". Según dijo, la intención es que esa presencialidad por mínima que fuese "trascienda el esquema de la ruralidad, que es donde ya han vuelvo las clases a las aulas, para poder extenderla, incluso, a las grandes ciudades. Aunque sea por pocos días, que el alumno pueda tomar contacto con la escuela y su docente; no se trata de una estrategia de aprendizaje sino de tener una mínima vinculación antes de que termine el año". Según pudo saber El Litoral, se piensa en un esquema de grupos de alumnos – resta definir si de todos los grados o sólo algunos - , respetando protocolos – barbijo, distanciamiento -, evaluando el riesgo sanitario de la localidad y de cada escuela en particular, y al menos para retirar el material didáctico entregado por las escuelas. "No hay definiciones. Pero la voluntad es hacer todo los posible porque se entiende que la presencialidad es algo fundamental en todas las dimensiones del proceso de aprendizaje y vinculación social del alumno. Son, además, las recomendaciones de Unicef y de la propia OMS. No tenemos aún una definición – insistió – pero en eso estamos trabajando".

Rutas

En otro orden y en vísperas de un fin de semana largo, Pussineri recomendó que "sólo se salga a las rutas en caso de que sea estrictamente necesario". El secretario de Trabajo planteó que en los últimos días creció significativamente la siniestralidad vial – 40 accidentes el fin de semana – y ello redunda en la ocupación de camas críticas, que dejan de estar disponibles para casos Covid. "Esto sobrecarga el sistema de salud ocupando camas de terapia intensiva, que son las que debemos cuidar en medio de la pandemia. Por eso, además de los controles que se van reforzar, apelamos a la responsabilidad de los ciudadanos a la hora de circular", concluyó.

Replanteo

El infectólogo Javier Farina, que integra el Comité de especialistas que asesora al Gobierno ante la pandemia de coronavirus, consideró que se "tendría que estar evaluando una presencialidad en muchos distritos del país" para que los chicos vuelvan a las aulas.

"En el momento álgido del brote hay que suspender actividades y restringir la movilidad, pero cuando los casos disminuyen hay que replantearse la apertura de clases, no utilizando las situaciones que incrementan los contagios, como mucha gente en lugares cerrados", sostuvo el experto.