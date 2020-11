https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 21.11.2020

7:53

FILME ARGENTINO "Planta permanente" ganó el máximo galardón en el Festival de Huelva

La película “Planta permanente”, de Ezequiel Radusky, ganó el Colón de Oro al Mejor Largometraje en la 46ta. edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que culminó hoy en esa ciudad española.



Por su parte, Liliana Juárez, coprotagonista de la película junto a Rosario Bléfari (fallecida en julio pasado), obtuvo el Colón de Plata a la Mejor Actriz, en esta nueva edición que contó con un jurado conformado por tres mujeres estrechamente vinculadas a la cinematografía iberoamericana como la directora Lucía Alemany, la cineasta argentina Marina Seresesky y la actriz española Mina El Hammani.







Esta coproducción argentina-uruguaya obtuvo también el premio a Mejor Largometraje que concede el IES Pablo Neruda, así como el premio La Casa de Iberoamérica, que otorga la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Huelva.



La cinta, a la que Radusky definió "como una tragedia contemporánea argentina", se estrenó en la Competencia Oficial de la 34ta. edición del Festival de Cine de Mar del Plata, en 2019, en donde Juárez también se llevó el premio a Mejor Actriz.



"Una querida amiga me dijo que la película habla de cómo los pobres nos peleamos por las migajas que nos deja el sistema. En esa frase se resume lo que quiero reflejar con este filme", expresaba el realizador en entrevista con Télam, antes del lanzamiento local de la película.



En ese sentido agregó: "Creo que si no modificamos ese comportamiento y de una buena vez nos ponemos a trabajar para limar esas asperezas, la oligarquía nos pasará por encima una y otra vez hasta que no quede nadie en pie".