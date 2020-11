Los Pumas, después de otra gran batalla

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 22.11.2020

10:19

Tras el retorno a Sydney, el plantel argentino afrontará desde este lunes una semana donde habrá que prestar singular atención a las cargas físicas individuales.

Tras el empate en 15 puntos que los Seleccionados de Australia y Argentina protagonizaron este sábado en Newcastle, en el marco de la cuarta jornada del Rugby Championship 2020, transformado en Tri Nations por la ausencia de Sudáfrica, quedaron otros aspectos por considerar.

Por ejemplo, las apreciaciones del head coach argentino, Mario Ledesma, con relación a la producción de Los Pumas; que vale puntualizar, continúan invictos, tras haber derrotado a Nueva Zelanda en el debut de la semana precedente.

* "Lo primero que tengo que decir, es que estoy muy orgulloso de todos; de los que entraron, de los que no jugarony del staff. No fue una semana fácil después del pico emocional del triunfo ante los All Blacks. Lunes y martes fue difícil y llegamos cansados a este partido, en el que estuvimos imprecisos. Fue muchísimo pedirles que volvieran a hacer un esfuerzo semejante al del debut".

* "Australia lo sabía, quería capitalizar y no nos dejaban acomodarnos. Estuvimos muy imprecisos, pero a veces pasa por otro lado: los intangibles de lo que hablamos el otro día. Y con más suerte, no hubiese sido justo, pero casi lo ganamos. Estamos en carrera y estoy muy orgulloso de lo que hicieron los chicos hoy espiritualmente", agregó.

* "Arrancamos el segundo tiempo con tres penales en contra, una amarilla y los chicos siguieron creyendo. Necesitábamos meter presión en el tanteador y cuando metimos los primeros tres puntos nos acercamos. Lo tenemos a Nico que camina en el agua. El trabajo de todo el equipo y de la mano de Juan Martín Fernández Lobbe en defensa nos mantiene en partido, así que estoy muy contento y orgulloso del equipo", concluyó.

Lo que viene...

Un factor que será determinante para el plantel que este domingo retornó a Sydney, con vistas al partido del próximo sábado ante los All Blacks, es la evolución de los lesionados.

En primer término, habrá que estar muy atentos a la evolución de Tomás Cubelli, quien quedó marginado del encuentro ante los Wallabies, por una severa contusión en la rodilla derecha.

En cuanto a los que presentaron molestias en el segundo cotejo, vale comenzar con el rosarino Juan José Imhoff, quien debió retirarse por un inconveniente muscular en una de sus piernas, que será evaluado a través de estudios específicos este lunes en Sydney.

Quien lo reemplazó: Emiliano Boffelli, otro rosarino formado en Duendes Rugby Club, también presentó alguna carga muscular, que no lo impidió completar el encuentro. Lo propio ocurrió con Nicolás Sánchez, quien desde los minutos iniciales del complemento pareció sentir alguna molestia, pero pudo continuar.

Por último, quienes debieron someterse al protocolo World Rugby por golpes en la cabeza: Nahuel Tetaz Chaparro y Marcos Kremer, lo superaron sin inconvenientes, por lo que es dable esperar que trabajen con normalidad en la semana.

Amén de todas estas consideraciones, todo indica que el próximo sábado habrá variantes en la alineación titular, afrontando una rotación que asoma impostergable tras las exigencias de las dos primeras presentaciones albicelestes.