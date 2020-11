https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 23.11.2020 - Última actualización - 12:43

12:37

Acaso la gran duda del "Vasco" pasa por el volante central: ¿arrancará el pibito Nardoni de "5" o se inclinará por la experiencia de Assís?. Es el partido más importante de los últimos años del fútbol profesional de Unión. Televisan ESPN y DirecTV desde las 19.15 de este martes. La previa en Santa Fe, por Cable y Diario (C&D) y la web de El Litoral.

El "Cuqui" Márquez viaja pero irá al banco...Galván será titular El once de Unión en Bahía, "muy parecido" al de Emelec Acaso la gran duda del "Vasco" pasa por el volante central: ¿arrancará el pibito Nardoni de "5" o se inclinará por la experiencia de Assís?. Es el partido más importante de los últimos años del fútbol profesional de Unión. Televisan ESPN y DirecTV desde las 19.15 de este martes. La previa en Santa Fe, por Cable y Diario (C&D) y la web de El Litoral. Acaso la gran duda del "Vasco" pasa por el volante central: ¿arrancará el pibito Nardoni de "5" o se inclinará por la experiencia de Assís?. Es el partido más importante de los últimos años del fútbol profesional de Unión. Televisan ESPN y DirecTV desde las 19.15 de este martes. La previa en Santa Fe, por Cable y Diario (C&D) y la web de El Litoral.

Pasado este mediodía de lunes feriado, en una nave con capacidad para 120 personas (es un poco más chico que el que se usó para Guayaquil) partió el vuelo charteado oficial del Club Atlético Unión con destino a la ciudad brasilera de Bahía, donde este martes se medirá con el Esporte Clube en el Arena Fonte Nova por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Desde el Aeropuerto Metropolitano de Sauce Viejo una delegación (con tope máximo de 50 integrantes acorde al Reglamento Covid-19 Conmebol) lleva sobre sus hombros el sueño futbolero continental de un parte importante de esta ciudad de de Garay. El Tate entrenó antes de volar en Casasol, el "Vasco" no paró un once titular pero El Litoral está en condiciones de asegurar que el once titular de Juan Manuel Azconzábal será muy parecido al que jugó la revancha en el George Capwell de Guayaquil cuando el Tate clasificó para esta instancia, donde pondrá en juego gloria y un cheque de 600.000 dólares. La duda, en principio, sería el pibito Nardoni o el uruguayo Assis.

Como se sabe, una serie de contagios en medio de esta pandemia le fue quitando algunos soldados al entrenador. Acaso los que más "golpearon" fueron los de Nani en la cueva y Nery Leyes en el medio, más allá de Cecchini y Bucca, opciones de recambio en la zona de medios; o del propio Peano, arquero suplente, pero muy bien reemplazado por Bonansea en el Viaducto.

Está claro que será Jhonny Galván, ex Colón y Central Córdoba de Santiago del Estero, será el que hará dupla central con Blasi en el fondo de la defensa para custodiar a Moyano. La historia es el volante central, donde al no estar Nery Leyes, los caminos se bifurcan entre la frescura del pibe Nardoni y un poco más de rodaje de parte del uruguayo Assis. La "buena noticia" es que se suma, ya recuperado del Covid-19, el delantero Fernando "Cuqui": luego del llamado caso Boca, la Conmebol establece "diez días del contagio y los últimos tres días sin síntomas", algo que el "9" cumple al pie de la letra. Igual, en campo grande y con 28 grados, el "Cuqui" irá al banco.

Los tres puntas serán los mismos de Guayaquil: Cabrera le da oxígeno (es de los que más corre), el "Pocho" es titular y "Juanchón" García llega agrandado después del doblete en el Viaducto, casualmente ante su ex club, Arsenal de Sarandí. En principio, si bien no está "obligado" a ganar como ante Emelec, el DT se la jugaría con Carabajal y Cañete juntos, priorizando la tenencia de pelota y buen pie, a pesar que pueda faltar a priori algo de marca. "No descarten que jueguen juntos Nardoni-Assis y salga alguno de los dos habilidosos", apuntan.

En las horas previas a este viaje internacional, el club informó los positivos de los todocampistas Cecchini (antes de Arsenal) y Bucca (post Arsenal). El resto, con PCR negativos, a disposición del comando técnico. En el caso de Peano y Nani, que se quedan en Santa Fe, estarían con el alta médica para la revancha, el martes 1 de diciembre a las 19.15 en el 15 de Abril.

Más allá de evaluarse como "contagios sociales" (por llamarlos de alguna manera), Unión fue "ajustando" algunas medidas como delegación deportiva para este compromiso internacional, el más importante de todos. En el Hotel Novotel de Bahía, por ejemplo, cada jugador irá de manera "solitaria" en habitaciones dobles que harán de singles; es decir, uno por pieza. En cuanto a las comidas, por ejemplo, los jugadores almorzaron y cenaron en sus habitaciones en los dos últimos juegos de la Liga Profesional. Para el partido en Bahía, se armarán distintos turnos "con un máximo de cuatro jugadores por mesa".

En cuanto al resto de la delegación, es decir el grupo de directivos, se mantendrá firme la llamada "mesa de fútbol" (el "Mono" Romero y José Cardonnet), rotando ahora el resto de acompañantes. Es decir, se subieron al chárter dirigentes que no habían tenido la chance de ir a Ecuador contra el Emelec en la fase anterior.

En cuanto a los movimientos logísticos, repite todo lo mismo el "Vasco" Azconzábal que hizo en Ecuador: Unión llega a Bahía y se "encierra" en el Hotel Novotel, cercano al mismo Aeropuerto de la capital de la alegría en la parte alta del mapa de Brasil. No habrá entrenamiento de ningún tipo en ningún lado de Bahía ni irá a reconocer el Fonte Nova. Cuando pise el Arena, el martes a las 19.15, será directamente para jugar el partido más importante de sus últimos años.

La previa: a las 18 en vivo por Cable y Diario (C&D)

Como desde hace 102 años, El Litoral estará acompañando a Unión desde el lugar que la pandemia lo permite, en estos dos partidos históricos por octavos de final de la Sudamericana ante Bahía de Brasil.

Ambos martes, desde las 18 y en vivo, emitiremos por Cable y Diario y en las distintas plataformas digitales de ellitoral.com un programa especial con toda la previa del partido. Ambos se extenderán hasta las 19.15, horario que marcará el inicio de los dos enfrentamientos, el primero en Brasil y el segundo en el estadio de la avenida López y Planes.

Estos programas serán conducidos por los periodistas de El Litoral, Darío Pignata y Enrique Cruz (h) con un gran equipo técnico y de producción con el fin de vivir lo más cerca posible todo lo que se diga y se palpite en la previa a los dos partidos. Los hinchas de Unión que sigan la transmisión podrán ganarse las camisetas del Tate y un obsequio muy particular: una parrillada completa para disfrutar el partido en familia.