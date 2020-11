https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 24.11.2020

9:39

Final caliente entre Newell's y Talleres Video: el picante cruce entre Kudelka y Medina

En el cierre de la cuarta fecha, Newell's y Talleres empataron 1-1 en Rosario. El partido tuvo discusiones de principio a fin.

Pero al final del juego la calentura se hizo carne. Frank Kudelka y Alexander Medina se cruzaron en el campo de juego y se dijeron algunas cosas subidas de tono.

El DT de Talleres le dijo al de Newell's: "Me habían dicho que eras un bobo". Kudelka no se quedó atrás, se volvió a acercar a Medina y le dijo: "Sos un bocón y un maleducado".

En un duelo verbal que parecía tener algún antecedente, Kudelka fue directo: "No me faltés el respeto". "¿Yo te falto el respeto?", le preguntó el DT uruguayo. "No me vengas a prepotear", insistió el entrenador de Newell's.

Luego Kudelka insistió contra el uruguayo: "Sos un maleducado, no te quiere nadie", y casi sobre el final de la noche, se le escuchó un "Me gustaría solito mano a mano", mientras que Medina le respondió: "Tenes mi teléfono, llámame".