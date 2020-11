https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2020: el Tate mano a mano con el Bahía de Brasil. La revancha será el martes que viene, a la misma hora (19.15) en el estadio 15 de Abril de esta ciudad. Está en juego el pase a cuartos y 600.000 dólares que ofrece la Conmebol.

Hoy a las 19.15 visita al Bahía en el imponente Fonte Nova Unión busca el disfraz de copero en la tierra del Carnaval

Dicen siempre en Bahía que "los problemas se olvidan". Y que las barreras sociales se rompen. Y que las calles se llenan. En el mundo "anterior", previo al Covid-19 y en un año "normal", la ciudad donde hoy juega Unión ya se estaría vistiendo de Carnaval. Así como Natal se vestiría de Navidad. ¡Parece mentira pero hoy estamos a un mes nada más de la Nochebuena!. Salvador de Bahía, ciudad fundada en 1549 y primera capital del país, es considerada la "capital de la alegría" en Brasil. Allí vive el Carnaval. Esa fiesta, con arraigo en el país latinoamericano desde el siglo XIX, cuando portugueses y españoles importaron la tradición, se convirtió en la década de 1960 en parte inseparable de la identidad del país.

El carnaval de Salvador de Bahía es una de las fiestas callejeras más grandes de Brasil y del mundo. Cada año, la ciudad llena sus calles con dos millones de personas (770.000 de ellos turistas) atraídas por cientos de horas de música en directo. Los brasileños siempre recomiendan prepararse físicamente para la fiesta: "El esfuerzo que se hace caminando y bailando es muy grande", avisan. Diez pistas para unirse a esta oda a la celebración.

"El carnaval se celebra en la calle y tanto los bahianos como los visitantes toman las avenidas fantaseados (disfrazados). La zona de Barra es uno de los epicentros de esta actividad callejera. Por la avenida Oceánica desfilan comparsas, blocos (peñas musicales) y tríos eléctricos. Esta última formación, creada en Bahía en 1951 por los músicos Dodó y Osmar, a los que se unió Temístocles Aragao, consiste en una carro (el originario era un coche Ford de 1929) con música en directo y toques de guitarra eléctrica. Ahora son espectaculares camiones", recuerdan los colegas bahianos consultados por El Litoral.

Allí, en la tierra del Carnaval, el Tate quiere buscar el disfraz de copero y meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Es un doble cruce sin mañana. Pero hoy sólo se escribe la primera parte; el final será acá en Santa Fe dentro de una semana en el 15 de Abril. Hoy, a las 19.15, es la primera parte de la cita con la historia.

Esos llamados "blocos" son parte del alma de la fiesta en Bahía: estas peñas musicales, de todo tipo, color y estilo musical, animan a la gente con bailes, percusión y mucho ritmo. Algo similar armaron ayer los hinchas de Unión cuando se agolparon con camisetas, banderas y bombos en el Aeropuerto Metropolitano de Sauce Viejo para dejarle en claro a los jugadores que, a pesar que el Fonte Nova estará vacío, ellos no estarán solos. ¿Estaba permitido lo que hicieron los hinchas ayer?: NO. ¿Estaba prohibido por la pandemia?. Sí. Es más, seguramente el que no es futbolero ni fanático de Unión, además que no lo avala, tampoco lo entiende. Hoy, si es por números y proyección, estamos en la peor ciudad de la Argentina contra el Covid. Pasa que "El corazón tiene razones que la razón no entiende", como se escribió tantas veces en estas páginas durante más de un siglo acompañando a Unión con El Litoral. Con ese bullicio se fue Unión y con el propio presidente Luis Spahn despidiendo a jugadores, cuerpo técnico y pares de directiva.

Daniela Mercury, purpurina, Jorge Amado, bailes, Ivete, caipirinhas, cervezas, el famoso "camarote" (es el nombre que reciben las carpas privadas similares a las casetas de la Feria de Sevilla que se instalan a lo largo del recorrido desde Farol de Barra a Ondina)...Son Postales de Bahía. Y así como a las 19.15 el epicentro será el Fonte Nova para Unión, no se puede entender esta ciudad sin el Pelourinho.

El Pelourinho es el corazón de Salvador de Bahía, el punto de origen de la ciudad. El vocablo no significa nada en particular, simplemente designaba la zona en la que se reunía la gente bien del siglo XVI, cuando la ciudad era capital de Brasil. Pelourinho también era la plaza en la que se comerciaba con esclavos y en la que la rumorología popular situaba el espacio donde se castigaba a los negros.

Hay casas de arquitectura colonial que salpican la zona, donde destaca la estatua de Zumbi dos Palmares, ícono de la lucha por la libertad de los esclavos y la plaza en la que Michael Jackson grabó el videoclip de "They don't even care about us". El barrio no sólo cuenta con su propio programa de carnaval, sino que es el mejor lugar para fantasearse o pintarse el cuerpo de pintura blanca, costumbre que tiene su origen en el maquillaje que usaban en sus actuaciones el grupo de percusión Timbalada, creado por Carlinhos Brown, originario de la ciudad, concretamente de la favela Candeal.

Aquí está Unión, plantel golpeado por los contagios de Covid y haciendo firmar planilla a "Cuqui" Márquez, jugador que ya le ganó el mano a mano al Coronavirus. Esta ciudad la pasó mal con la pandemia. En "portuñol" dirán "pandemía", con acento en la "i". Los diarios de Bahía escribieron: "El noreste de Brasil, que ya sufre con sequías cíclicas y altos niveles de pobreza, se ve golpeado ahora de lleno por la pandemia del nuevo coronavirus y el parón económico de las medidas adoptadas para combatirlo. El noreste es la segunda de las cinco regiones con mayor número de muertos y contagios, detrás del rico sudeste, por donde la epidemia entró al país".

Hasta esta brasilera ciudad de Bahía, la capital de la alegría, la llamada "Roma Negra" y capital del carnaval, llegó el sueño de Unión. La excusa, un torneo llamado Copa Sudamericana. En la tierra del carnaval más viejo de Brasil, el Tate quiere disfrazarse de copero, pasar al "Escuadrón" de Mano Menezes y meterse en los cuartos de final de la Conmebol 2020.