Conmemoración internacional

La no violencia contra la mujer se milita en las calles y en las redes

Propaladora, caravana, radio abierta, hashtags, un mural, mensajes y una invitación a hacer visible una problemática que no disminuyó con la pandemia.

Para adherir a la jornada, la Asociación Civil Generar inaugura un mural en su sede de Dr. Zavalla 3351, ex Hospital Italiano. Crédito: Manuel Fabatia

Por Nancy Balza SEGUIR No alcanza una sola jornada ni es una sola violencia. Por eso el pedido es, siempre, por políticas integrales y duraderas, por compromisos públicos, visibilidad y denuncia, pero también por el acceso pleno a una acción judicial. Y por eso ya no se puede poner el foco sólo en la violencia física, que cuando no mata deja heridas y secuelas; sino que también es imperioso advertir que hay otras formas de agresión: la económica, la psicológica, obstétrica, laboral, simbólica. La Ley nacional 26.485 las contiene, previene y sanciona. Y cada 25 de noviembre el mundo las señala. Este miércoles, en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer la agenda nacional, provincial y local está poblada de actividades para sensibilizar, advertir y reclamar sobre todas las formas que puede tomar esta realidad que ocurre puertas afuera y puertas adentro de viviendas, instituciones y lugares de trabajo, o en cualquier calle. Y en las calles se harán visibles los reclamos, aunque con el distanciamiento y los recaudos sanitarios que impone la pandemia, la misma que disparó la cifra de agresiones con víctimas mujeres. Las redes sociales también serán protagonistas de acciones de difusión y concientización. Será cuestión de estar atentas. En caravana "Sumate en tu auto, moto o bici", invita la mesa Ni Una Menos Santa Fe para participar en la caravana que partirá a las 17 de Canal 13, seguirá por bulevar hasta Urquiza, luego por General López para llegar a la Plaza 25 de Mayo donde será leído el documento que también circulará por las redes. Antes de la concentración, habrá una propaladora que recorrerá los barrios de la ciudad. La jornada se viene organizando en asambleas virtuales desde principios de mes y el resultado será puerto de relieve a lo largo del día para "visibilizar cuál es el rol y cómo afectó la pandemia a las mujeres y diversidad, y de qué manera profundizó las violencias". Con todos los cuidados de distanciamiento y uso de barbijos será la actividad cuyos detalles se iban a conocer en una conferencia de prensa prevista, en principio, en Plaza de Mayo. Desde Aborto legal ya, la lucha contra las violencias, el Ni Una Menos y los reclamos concretos de las situaciones de vida de las mujeres y disidencias, formarán parte del reclamo, junto con la situación laboral y salarial. Para adherir a la jornada, la Asociación Civil Generar inaugura un mural en su sede de Dr. Zavalla 3351, ex Hospital Italiano.Foto: Manuel Fabatia Con un mural La Asociación Civil Generar organiza actividades para adherir a la jornada desde la sede de Dr. Zavalla 3351, ex Hospital Italiano. Entre las 10 y las 12 funcionará en el lugar una radio abierta y será inaugurado un mural conmemorativo de la fecha. Además, se colocarán plantines como un acto simbólico por los femicidios cometidos en nuestra provincia. Carteleras violetas A las 12 en Estación Barranquitas la Municipalidad de Santa Fe va a presentar el Plan de Carteleras Violetas, a partir de una ordenanza impulsada por la concejala Laura Mondino. El objetivo es asistir con información sobre derechos de las mujeres, números para buscar ayuda y un recursero ante casos de violencia de género. También serán una plataforma para intercambiar "clasificados feministas", con información para pedir u ofrecer trabajo. Este proyecto se trabajó con las redes de instituciones de cada barrio (Barranquitas , Coronel Dorrego, Villa Hipódromo, Cabal, San Agustín) en forma colaborativa con cada vecino y vecina. El objetivo es la colocación de un cartel por barrio. Tanto el lugar como la información es producto de una serie de espacios de encuentro con las organizaciones sociales de los barrios en el marco del Plan Integrar, se anticipa desde la Dirección de Mujeres y Disidencias de la Municipalidad. En todos los niveles La Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la provincia también prevé acciones para este 25 de noviembre, en este caso articuladas con el gobierno nacional y los gobiernos locales con el objetivo de multiplicar los mensajes en las redes y en cada localidad del territorio. Las acciones están planteadas en tres niveles: redes, "Proyectorazo" y afiches. Para el primero, se elaboró material audiovisual de sensibilización en relación a la violencia por motivos de género para formatos twitter, instagram y facebook, con las etiquetas #EstásAcompañada y #NoviembreVioleta para acompañar los mensajes. Por otra parte y en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, se invita a participar del "Proyectorazo" en el marco de la acción conjunta llamada "Argentina Unida contra las violencias de género" por la cual se enviará a quienes decidan participar un material audiovisual para proyectar en un espacio público. En tercer lugar, para difundir las vías de comunicación para personas que estén atravesando situaciones de violencia por motivos de género, se confeccionarán afiches y flyer con las líneas de contacto nacionales y locales con el fin de acercar las vías de respuesta a la población. En la política En el marco de la semana en que se conmemora el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el viernes a las 17 se hará un conversatorio virtual sobre "Violencia de género en ámbitos políticos. Desafíos para avanzar hacia la igualdad". La actividad es organizada por la Multisectorial de Mujeres y contará con la exposición de Ximena Cardoso Ramirez, del Área Política del Equipo ELA, sobre el Programa "Cerrando Brechas", y de Karina Lummato , de FUNDECO, sobre el observatorio "Julieta Lanteri" de violencia hacia las mujeres en ámbitos políticos. Género y Covid El viernes a las 11 se realizará una jornada de trabajo sobre la gestión de problemáticas de género y Covid-19 en las localidades de la región. La actividad es organizada por el Ente de Coordinación del Área Metropolitana (Ecam) y está dirigida a referentes oficiales del área género o social de las localidades que lo integran. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

