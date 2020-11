Carabajal: "Todavía nos queda la mitad, es un partido largo de 180 minutos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El volante rojiblanco tuvo algunos destellos de su fútbol. Destacó que se debe mejorar y trabajar para pulir las cosas que no están saliendo.

El cordobés tuvo un buen desempeño y el arquero local le sacó un buen remate en el primer tiempo.

-¿Fueron superiores en el segundo tiempo...

-Nos faltó efectividad creamos situaciones que no pudimos convertir, intentamos todo durante los 90 minutos. Nos llevamos una derrota, vinimos a buscar la victoria, pero no pudimos convertir las ocasiones que generamos.

-¿Fue mucho castigo para Unión?

-Si, mucho, creamos muchas situaciones de gol, el penal fue una desgracia, pero todavía nos queda la mitad es un partido largo de 180 minutos, nos prepararemos de la mejor manera para la vuelta.

-Una derrota así ¿te deja tranquilo?

-No, para nada, ninguna derrota te deja tranquilidad, hay cosas para mejorar siempre, con este resultado hay muchas cosas para mejorar, tenemos estos días para estar mejor, buscar soluciones para el próximo partido. Generamos mucho y no convertimos. Trabajaremos de cara al próximo partido. Nos duele mucho irnos con una derrota. Manejamos gran parte del partido, sobre todo el segundo tiempo, ellos generaron algunas, no tan claras como las nuestras. Tuvimos muchas situaciones pero si no las convertís, te puede pasar esto. En todos los partidos hay cosas por mejorar, hubo varias cosas que no hicimos bien, hay que seguir puliendo algunas cosas que nos están pasando en el campo de juego. Esperemos que en el próximo juego no nos falte esa efectividad.

-Esto es lo que puede dar Unión ¿o se puede mejorar?

-Siempre se puede mejorar, se buscará mejorar, en todos los partidos se hace un análisis y se busca la mejoría, lo vamos a hacer desde mañana para llegar de la mejor manera a la revancha.